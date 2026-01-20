ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے کی کوشش! کشیدگی کے بیچ امریکہ کا طیارے بھیجنے کا اعلان
گرین لینڈ میں واقع پٹوفک اسپیس بیس امریکہ کا ایک بڑا فوجی اڈہ اور مواصلاتی مرکز ہے۔
Published : January 20, 2026 at 8:05 AM IST
واشنگٹن: صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈنمارک کے نیم خود مختار علاقے پر گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی بیچ امریکہ نے گرین لینڈ کے پٹوفک اسپیس بیس پر نارتھ امریکن ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ (NORAD) کے طیاروں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
نارتھ امریکن ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ نے کہا کہ امریکی طیارے اس اڈے پر کئی طویل منصوبہ بند کارروائیوں میں مدد کے لیے پہنچیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کارروائی ڈنمارک اور گرین لینڈ کے ساتھ مل کر کی گئی ہے۔
نارتھ امریکن ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "نارتھ امریکن ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ (NORAD) کے طیارے جلد ہی گرین لینڈ کے پٹوفک اسپیس بیس پر پہنچ جائیں گے۔" براعظم امریکہ اور کینیڈا کے اڈوں سے آپریٹ ہونے والے یہ ایئرکرافٹ کئی طویل مدتی سرگرمیوں کو سپورٹ کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "اس سرگرمی کو ڈنمارک کے دارالحکومت کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، اور تمام معاون افواج ضروری سفارتی منظوریوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ گرین لینڈ کی حکومت کو بھی منصوبہ بند سرگرمی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔" نارتھ امریکن ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ کی ذمہ داری شمالی امریکہ کا دفاع کرنا ہے جس میں الاسکا، کینیڈا، اور براعظم امریکہ شامل ہیں۔
امریکہ نے یہ قدم ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی دھمکیوں پر واشنگٹن کے ساتھ کشیدگی کے بیچ ڈنمارک کی افواج کی زیر قیادت کثیر القومی فوجی مشقوں کے بعد اٹھایا ہے۔ وہیں جرمنی، سویڈن، فرانس، ناروے، نیدرلینڈز اور فن لینڈ نے آرکٹک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مشقوں میں حصہ لینے کے لیے بہت کم فوجی اہلکار گرین لینڈ بھیجے ہیں۔ حالانکہ ڈنمارک نے امریکہ کو بھی فوجی مشق میں شرکت کی دعوت دی تھی۔
دریں اثنا، ڈنمارک کا گرین لینڈ خطہ حاصل کرنے کی اپنی کوشش کو مضبوط کرتے ہوئے ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر گرین لینڈ کو بیچنے پر راضی نہیں ہوئے تو ڈنمارک اور برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک پر محصولات عائد کر دیں گے۔ اپنی پوسٹ میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ یہ اقدام قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے اس خطے میں چین اور روس کے مفاد کا حوالہ دیا۔
انہوں نے یورپی ممالک کے ساتھ بات چیت کرنے کی پیشکش کی، لیکن معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں یکم فروری 2026 سے ٹیرف میں 10 فیصد اور یکم جون 2026 سے 25 فیصد اضافے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ برسوں کی امریکی حمایت کے بعد اب "ڈنمارک کے لیے (گرین لینڈ کو) واپس دینے کا وقت آگیا ہے۔"
