امریکی سینیٹرز کا بھارت پر ڈیٹا 'چوری' کا الزام، ہندوستان میں مقیم تین کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ
ڈیموکریٹک سینیٹرز نے ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، جنہوں نے امریکی شہریوں اور امریکی کمپنیوں کا ڈیٹا ہیک اور چوری کیا۔
Published : September 10, 2026 at 10:31 AM IST
واشنگٹن: امریکی سینیٹرز کے ایک دو فریقی (Bipartisan) گروپ نے ٹرمپ انتظامیہ کو خط لکھ کر بھارت میں قائم تین کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جن پر ہزاروں امریکیوں اور امریکی کمپنیوں کا ڈیٹا ہیک اور چوری کرنے کا الزام ہے۔
ڈیموکریٹک سینیٹرز رون وائیڈن اور شیلڈن وائٹ ہاؤس اور ریپبلکن پینٹ ہیریگن نے وزیرِ تجارت ہاورڈ لٹنک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیل ٹروکس لمیٹیڈ (BellTrox Ltd) سن کسڈ آرگینک پرائیویٹ لمیٹیڈ (Sunkissed Organic Pvt Ltd) اور سائبر روٹ لمیٹیڈ (CyberRoot Ltd) کے خلاف سخت اقدام کریں۔ ان کا موقف ہے کہ ان کمپنیوں نے ہزاروں امریکیوں اور امریکی فرموں کا ڈیٹا ہیک کر کے چرایا ہے۔
امریکی کمپنیوں کا ڈیٹا ہیک کر کے چرایا
سینیٹرز وائیڈن، ہیریگن اور وائٹ ہاؤس نے لٹنک کو لکھے گئے خط میں کہا، "بھارت میں قائم کئی سائبر کرائے کے گروپوں (Cyber-mercenary groups) نے امریکی شہریوں، کاروباری اداروں اور ان کی نمائندگی کرنے والے وکلاء کے خلاف ٹارگٹڈ جاسوسی کرنے میں 15 سال سے زیادہ کا وقت گزارا ہے"۔
وکلاء کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر ہیکنگ
سینیٹرز نے کہا کہ خبر رساں ادارے 'رائٹرز' اور 'دی سٹیزن لیب' کی تحقیقات کے مطابق، ان کمپنیوں نے جاری قانونی چارہ جوئی (Litigation) پر اثر انداز ہونے اور اس میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے نجی ایکویٹی فرموں، فارماسیوٹیکل کمپنیوں اور امریکہ کی بڑی لا فرموں کے 1,000 سے زیادہ وکلاء کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر ہیکنگ مہم چلائی۔
امریکی سینیٹرز نے کہا کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ یہ گروپ قطری حکومت کے ایما پر کام کر رہے تھے، جن کا مقصد قطر کی ورلڈ کپ بولی (World Cup Bid) کے مخالفین اور ہاؤس پرمیننٹ سلیکٹ کمیٹی آن انٹیلی جنس کے ایک سابق ریپبلکن چیئرمین کے خاندان کو نشانہ بنانا تھا۔
امریکی میڈیا تنظیموں کی تحقیقاتی رپورٹنگ
سینیٹرز نے کہا، "اس سکیورٹی خطرے کو مزید بڑھاتے ہوئے، ان سائبر کرائے کے قاتلوں (سائبر جرائم پیشہ افراد) اور ان کے ساتھیوں نے ممتاز امریکی میڈیا تنظیموں کی تحقیقاتی رپورٹنگ کو سنسر کرنے کے لیے عالمی سطح پر جارحانہ قانونی جنگ (Global Lawfare) کا سہارا لیا ہے"۔
انہوں نے مزید کہا، "یہ مربوط کوشش درحقیقت غیر ملکی اداروں کو غیر ملکی عدالتوں کا استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے تاکہ امریکی عوام کو ان کے اپنے ملک کے خلاف سائبر خطرات کے بارے میں اندھیرے میں رکھا جا سکے اور یہ امریکی شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کو کمزور کرتی ہے"۔
سینیٹرز نے الزام لگایا کہ انہی کمپنیوں نے غیر ملکی عدالتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی ہیکنگ مہمات کے بارے میں رپورٹنگ کو سنسر کرنے کی کوشش بھی کی – یہاں تک کہ ایک موقع پر اس تحقیقات کو عالمی سطح پر انٹرنیٹ سے ہٹانے (Takedown) پر مجبور کر دیا۔
سائبر سکیورٹی ٹولز تک ان کی رسائی
انہوں نے بتایا کہ ان بھارتی کمپنیوں نے گوگل (Google)، میٹا (Meta)، مائیکروسافٹ (Microsoft) اور 'دی نیویارکر' (The New Yorker) سمیت امریکی ٹیکنالوجی اور میڈیا کمپنیوں کے خلاف مقدمات دائر کر رکھے ہیں تاکہ تنقید کو خاموش کیا جا سکے اور اپنی غیر قانونی ہیکنگ مہمات کے حقائق کو دبایا جا سکے۔
ارکان نے امریکی وزارتِ تجارت کے بیورو آف انڈسٹری اینڈ سکیورٹی (BIS) سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان تینوں کمپنیوں کو 'اینٹیٹی لسٹ' (بلیک لسٹ) میں شامل کریں تاکہ امریکی سافٹ ویئر، کلاؤڈ انفراسٹرکچر اور سائبر سکیورٹی ٹولز تک ان کی رسائی کو مستقل طور پر منقطع کیا جا سکے۔