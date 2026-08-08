ہندوستان پر روسی تیل کی خریداری پر 100 فیصد ٹیرف لگانے کا بل امریکی سینیٹ میں منظور
امریکی سینیٹ نے روس پر پابندیوں کا بل منظور کر لیا ہے، جو بھارت اور چار دیگر پر 100 فیصد ٹیرف کی اجازت دیتا ہے۔
Published : August 8, 2026 at 7:21 AM IST
واشنگٹن: امریکی سینیٹ نے بھاری اکثریت سے روس اور اس کی پیٹرولیم مصنوعات کے اہم خریداروں، جیسے کہ چین اور بھارت کو سزا دینے کے بل کو منظور کر لیا۔بل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی تجارت سے یوکرین جنگ کو ہوا دینے میں مدد مل رہی ہے۔
اس بل کا نام بدل کر لنڈسے او گراہم سینکشننگ روس اینڈ ایران ایکٹ 2026 رکھا گیا ہے۔ سینیٹ نے 86-11 ووٹوں سے بل منظور کیا۔ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان ممالک کی اشیا پر 100 فیصد ٹیکس عائد کرنے کی اجازت دیتا ہے جو روسی تیل اور گیس کے پانچ بڑے درآمد کنندگان ہیں۔ اس وقت چین، بھارت، آذربائیجان، ہنگری اور سلواکیہ روس سے تیل اور گیس کے پانچ بڑے درآمد کنندگان ہیں۔
روس کی پابندیوں کے علاوہ، اس بل میں 1996 کے ایران پابندیوں کے ایکٹ کی میعاد میں 2031 تک توسیع کی بھی تجویز ہے، جو ایران کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو متاثر کرے گا۔
دو طرفہ بل کی حمایت ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے کی تھی، جو 11 جولائی کو انتقال کر گئے تھے۔
آنجہانی سینیٹر کی بہن ڈارلین گراہم نے کہا، "یہ بل ان بنیادی ممالک کو مجبور کرتا ہے جو روس کی معیشت کو رواں دواں رکھتے ہیں، ایک سادہ لیکن اہم انتخاب کرنے پر مجبور کرتے ہیں- امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنے یا سستی روسی توانائی خریدنے کے درمیان انتخاب۔" ڈارلین گراہم لنڈسے گراہم کی موت کے بعد نشست پر مقرر ہوئی تھیں۔
اس بل میں روسی صدر ولادیمیر پوتن، اولیگارچ اور مالیاتی اداروں کو نشانہ بناتے ہوئے روسی لیڈروں اور حکام پر پابندیاں عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
ووٹنگ کے بعد سینیٹر بلومینتھل نے صحافیوں کو بتایا کہ گراہم کو "ہم نے جو کچھ کیا اس پر فخر" ہوگا۔ بلومینتھل نے کہا، "یہ پابندیاں اور ٹیرف ان تمام لوگوں کو روک دیں گے جو بہادر آزاد لوگوں کے خلاف اس قاتلانہ، مجرمانہ جارحیت کی جنگ میں شریک ہیں۔"
کچھ ڈیموکریٹس نے متنبہ کیا ہے کہ یہ بل ٹرمپ کو نئے ٹیرف کے اختیارات ایسے وقت میں دے گا جب انھوں نے اپنی تجارتی پالیسی کے مرکز میں اس طرح کے ٹیرف کو ربرقرار کھا ہے۔
یہ بل اب منظوری کے لیے ایوان نمائندگان میں جائے گا۔ ڈیموکریٹ کانگریس مین گریگوری میکس اور ڈان بیئر نے قانون سازی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "نئے ٹیرف اتھارٹیز بنانے کے لیے جسے صدر ترک کر کے ہتھیار بنا سکتے ہیں، جیسا کہ وہ ماضی میں بارہا کر چکے ہیں"۔
دونوں رہنماؤں نے کہا، "ہم اپنے سینیٹ کے ساتھیوں کی یوکرین کی حمایت کرنے اور روس کو اس کی مسلسل غیر قانونی جنگ کے لیے سزا دینے کی فوری کوشش کا خیرمقدم کرتے ہیں، لیکن یہ بل ان مقاصد کو حاصل نہیں کرے گا، اس کے بجائے، یہ صدر ٹرمپ کو روس کو جوابدہ ٹھہرانے اور اپنی تباہ کن تجارتی جنگوں میں مزید محصولات عائد کرنے کی اجازت دے گا۔"
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