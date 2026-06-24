امریکی کانگریس میں ایران کے خلاف ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد منظور
وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے اس قرارداد کی اہمیت کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اس میں قانون کی طاقت نہیں ہے۔
Published : June 24, 2026 at 8:57 AM IST
واشنگٹن: امریکی سینیٹ نے منگل کو (مقامی وقت کے مطابق) ایک قرارداد کی منظوری دے دی جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جاری تنازع سے امریکی افواج کو نکالنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ انتظامیہ کے فوجی اختیارات کو محدود کرنے کی نمائندگی کرنے کے ساتھ خطے میں کشیدگی میں اضافے کے خدشات کے بارے میں کانگریس کی تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔
سی این این کے مطابق قرارداد 50-48 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ ریپبلکن سینیٹرز رینڈ پال، سوسن کولنز، لیزا مرکوسکی، اور بل کیسڈی نے قرارداد کی حمایت میں ڈیموکریٹس کی صف میں شامل ہو گئے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر جان فیٹرمین نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔
سی این این کے مطابق، ریپبلکن سینیٹرز مچ میک کونل اور ڈیو میک کارمک کی عدم موجودگی میں، جنہوں نے پہلے جنگ سے متعلق اسی طرح کی قراردادوں کی مخالفت کی تھی، بل کی منظوری دے دی گئی۔
یہ ووٹنگ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ڈیموکریٹس صدر کو کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے روکنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ ہفتوں میں اس طرح کی کوششوں کو بتدریج کچھ ریپبلکن رہنماؤں کی حمایت حاصل ہو رہی ہے۔
اس سے قبل یہ قرارداد امریکی ایوان نمائندگان نے 215-208 ووٹوں سے منظور کی تھی، جس میں ڈیموکریٹس کے ساتھ چار ریپبلکن نے بھی ووٹ کیا تھا۔ اس ووٹ کے بعد، ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر قانون سازوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہیں "گرینڈ اسٹینڈرڈز" اور ان کے اقدامات کو "غداری" قرار دیا۔
دونوں ایوانوں میں پاس ہونے کے باوجود یہ ایک مشترکہ قرارداد ہے اور اس لیے اس پر صدر کے دستخط کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قرارداد کے پاس قانون کی طاقت نہیں ہے۔
سینیٹ کی ووٹنگ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے قرارداد کی اہمیت کو خارج کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق، اہلکار نے کہا کہ "مشترکہ قراردادیں صدر کے پاس نہیں جاتیں اور ان میں قانون کی طاقت نہیں ہوتی۔"
اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ قرارداد بنیادی طور پر علامتی ہے اور اس کی منظوری کئی ریپبلکن سینیٹرز کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہوئی۔ قرارداد میں صدر کو ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی سے امریکی افواج کو واپس بلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
تاہم، وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایسا کوئی قدم ضروری نہیں ہے کیونکہ "ایسی کوئی فوجی کارروائی جاری ہی نہیں ہے جس کے لیے امریکی افواج کے انخلاء کی ضرورت ہو۔" کیونکہ جنگ بندی سات اپریل کو ختم ہو چکی ہے۔
رپورٹ کے مطابق سینیٹ اس سال کے آغاز سے اب تک ایران جنگ سے متعلق اختیارات پر دس مرتبہ ووٹنگ ہو چکی ہے۔ سینیٹ کی حمایت یافتہ قرارداد گزشتہ ماہ پیش کی گئی تھی، لیکن ابھی تک حتمی ووٹنگ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ڈیموکریٹک قانون ساز اسے منظور کرنے کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کافی کوشش کر رہے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق، واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی رابطوں کے باوجود، کچھ ڈیموکریٹک سینیٹرز کانگریس سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ مستقبل میں کسی بھی فوجی کارروائی کی نگرانی کرے۔ یہ تجویز کانگریس اور صدر کے درمیان جنگ کے اختیارات کے توازن خاص طور پر مغربی ایشیا میں امریکی فوجی مداخلت کے حوالے سے پر واشنگٹن میں جاری بحث کی عکاسی کرتی ہے۔
مزید پڑھیں:
ایران کا عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو تباہ شدہ جوہری پلانٹس کے معائنے کی اجازت دینے سے انکار
امید ہے امریکہ-ایران معاہدہ طویل المدتی معاہدہ بن جائے گا، شہباز شریف
امریکہ۔ایران مفاہمتی یادداشت کا بھارت نے خیر مقدم کیا، اجیت دوول نے توانائی اور عالمی تجارت کے لیے خوش آئند قرار دیا