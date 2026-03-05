'کوئی بھی اسرائیل کے لیے نہیں لڑنا چاہتا': سابق امریکی اہلکار کو جنگ کے خلاف احتجاج پر گھسیٹ کر باہر کر دیا گیا
متعدد ویڈیوز میں سابق امریکی اہلکار برائن میک گینس کو سینیٹ آرمڈ سروسز کی سماعت کے دوران کھڑے ہو کر چیختے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
واشنگٹن: 'اس جنگ کی وجہ اسرائیل ہے، امریکی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اسرائیل کے لیے جنگ میں نہیں بھیجنا چاہتے۔' بدھ کے روز امریکی سینیٹ میں آرمڈ سروسز سب کمیٹی کی سماعت دوران ایک سابق میرین اہلکار برائن میک گینس نے امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ بعد ازاں انہیں زبردستی گھسیٹ باہر کر دیا گیا۔
سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی متعدد ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ احتجاج کے بعد جب افسران اور ایک ریپبلکن سینیٹر ٹم شیہی نے کیمیک گینس کو کمرے سے باہر گھسیٹنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کے خلاف کی اور دروازہ پکڑ کر اڑ گئے۔
Senator Sheehy joined Capitol Police in lifting up and ejecting anti war protestor Brian McGinnis from a SASC subcommittee hearing. McGinnis is a Green Party candidate running for Senate in N.C. An antiwar activist filmed the video below: pic.twitter.com/0dVA0ORWXQ— Alan He (@alanhe) March 4, 2026
ویڈیو میں دکھا جا سکتا ہے کہ سینیٹ آرمڈ سروسز کی سماعت کے دوران میک گینس کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں، اور پولیس افسران بزور طاقت پکڑ کر، گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
میک گینس ایران میں امریکی فوجی مہم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے چیختے ہوئے کہا کہ "امریکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اسرائیل کے لیے جنگ میں نہیں بھیجنا چاہتا!" افسران نے میک گینس کو باہر نکلالنے کے لیے دروازے کی طرف کھینچا، تاہم انہوں نے اس کی مزاحمت کی اور دروازہ پر پکڑ کر ہوا میں معلق ہو گئے۔ اس دوران دوسرے مظاہرین نے چیخ کر کہا کہ میک گینس کا ہاتھ پھنس گیا ہے۔ واضح رہے کہ وہ آرمڈ سروسز پینل کے موجودہ رکن اور نیوی سیل کے سابق رکن ہیں۔
بعد ازاں میک گینس اور تین یو ایس کیپیٹل پولیس افسران کو آئی چوٹ کا علاج کیا گیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق، کیپیٹل پولیس نے ایک بیان میں کہا، شمالی کیرولائنا کے رہنے والے میک گینس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں پولیس افسر پر حملہ، گرفتاری کے خلاف مزاحمت اور غیر قانونی مظاہرے کے تین الزامات کا سامنا ہے۔
کیپیٹل پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ آج دوپہر، ایک بے قاعدہ شخص نے سماعت کے دوران غیر قانونی طور پر احتجاج کرنا شروع کر دیا، اس نے پرتشدد مزاحمت کی اور ہمارے افسر کی جانب سے اسے کمرے سے ہٹانے کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کر کے سب کو خطرناک حالت میں ڈال دیا۔"
میک گینس نے "ہمارے افسران کے خلاف مزاحمت کرنے اور سماعت والے کمرے میں واپس جانے کے لیے اپنا بازو دروازے میں پھنسا لیے۔" بیان میں مزید کہا گیا کہ ان کی چوٹوں کا علاج کیا گیا۔
برائن میک گینس کے نام سے ایک ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ایک اور ویڈیو میں بھی وہی شخص دکھائی دیتا ہے جس میں وہ بدھ کی صبح سماعت سے پہلے کیپیٹل کے باہر کھڑے ہیں۔ اکاؤنٹ کی تفصیلات میں درج ہے کہ وہ امریکی سینیٹ کے لیے گرین پارٹی کے امیدوار ہیں۔
