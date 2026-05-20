امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو 23 سے 26 مئی تک ہندوستان کا دورہ کریں گے
مارکو روبیو توانائی، سلامتی، تجارت اور دفاعی تعاون پر سینئر ہندوستانی حکام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
By PTI
Published : May 20, 2026 at 7:41 AM IST
واشنگٹن: امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبوں میں مزید تعاون کے لیے 23 مئی سے ہندوستان کا چار روزہ دورہ کریں گے۔
یہ امریکی وزیر خارجہ کا ہندوستان کا پہلا دورہ ہوگا۔
محکمہ خارجہ نے اس دورے کا اعلان کرتے ہوئے جانکاری دی کہ روبیو اپنے بھارت دورے میں کولکاتہ، آگرہ، جے پور اور نئی دہلی جائیں گے۔
محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پگٹ نے کہا کہ سیکرٹری روبیو 23 سے 26 مئی تک بھارت کا دورہ کریں گے جہاں وہ کولکاتہ، آگرہ، جے پور اور نئی دہلی جائیں گے۔
پگٹ نے کہا کہ سیکرٹری توانائی، سلامتی، تجارت اور دفاعی تعاون پر سینئر ہندوستانی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران تبادلہ خیال کریں گے۔
روبیو سویڈن سے ہندوستان جائیں گے، جہاں وہ 22 مئی کو نیٹو کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔
دریں اثنا، نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے نے کہا کہ ہندوستان "کواڈ" گروپ کے اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس میں آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ شامل ہیں۔
ہندوستان اگلے ہفتے کواڈ وزرائے خارجہ کی ایک میٹنگ کی میزبانی کرنے والا ہے جس میں مغربی ایشیا کے بحران کے نتیجہ سمیت عالمی چیلنجوں پر قابو پانے پر غور کیا جائے گا۔
نئی دہلی میٹنگ کا منصوبہ 26 مئی کو ہے، اور اس میں روبیو، آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ اور جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو شرکت کریں گے، جس کی صدارت ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کریں گے۔
یہ بھی پڑھیں: