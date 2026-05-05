وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ: خفیہ سروس کے ایجنٹ نے مسلح مشتبہ شخص کو گولی مار دی
امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ سکیورٹی فورسز نے ایک مسلح مشتبہ شخص پر فائرنگ کی۔
Published : May 5, 2026 at 9:22 AM IST
واشنگٹن: امریکی خفیہ سروس نے (مقامی وقت کے مطابق) پیر کو کہا کہ اس نے وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ میں ملوث ایک مسلح شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ خفیہ سروس نے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ علاقے سے دور رہیں کیونکہ ہنگامی عملہ جواب دے رہا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، ایجنسی کے دفتر مواصلات نے کہا، "امریکی خفیہ سروس کے اہلکار واشنگٹن ڈی سی میں 15ویں اسٹریٹ اور آزادی ایونیو میں ایک افسر کی فائرنگ کے مقام پر ہیں۔ ایک شخص کو پولیس نے گولی مار دی، ان کی حالت ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ براہ کرم علاقے سے گریز کریں کیونکہ ہنگامی عملہ جواب دے رہا ہے۔"
U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026
وائٹ ہاؤس سے آدھے میل پر ہلاکت کا واقعہ
فاکس نیوز کے مطابق، امریکی خفیہ سروس کے افسران نے وائٹ ہاؤس سے آدھے میل سے زیادہ اور واشنگٹن یادگار کے قریب 15ویں اسٹریٹ اور آزادی ایونیو کے قریب مقابلے کے بعد ایک مسلح شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
ڈپٹی ڈائریکٹر میٹ کوئن نے کیا کہا
ایک وفاقی ذریعہ کا حوالہ دیتے ہوئے، فاکس نیوز نے رپورٹ کیا کہ سیکرٹ سروس یونیفارمڈ ڈویژن کے افسران نے مشتبہ شخص سے اس وقت پوچھ گچھ کی جب اس نے بندوق نکالی۔ پریس کانفرنس میں ڈپٹی ڈائریکٹر میٹ کوئن نے کہا کہ واقعے کے دوران ایک معمولی پیدل چلنے والا زخمی ہوا۔ کوئن نے کہا کہ "میری سمجھ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرنٹ دیکھا"۔
انہوں نے مزید کہا، "یہ ٹرینڈ سرویلنس کا پتہ لگانے والے لوگ ہیں جو ہر روز صرف اسی چیز کی تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بندوق کا ویڈیو پرنٹ دیکھا۔ جب قریب پہنچا تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے پیدل بھاگا، بندوق نکالی اور ہمارے ایجنٹوں اور افسران کی طرف گولی چلائی۔ انہوں نے جوابی فائرنگ کی اور تصادم میں مصروف ہو گئے۔"
نائب صدر جے ڈی وینس کا قافلہ
کوئن نے تصدیق کی کہ گولی لگنے والے بچے کو کوئی جان لیوا زخم نہیں آیا اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ نائب صدر جے ڈی وینس کا قافلہ فائرنگ سے کچھ دیر پہلے اس علاقے سے گزرا تھا، لیکن کہا کہ دونوں واقعات آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھے۔
صدر کو نشانہ بنایا گیا یا نہیں، مجھے نہیں معلوم
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا مشتبہ شخص صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنا رہا تھا، کوئین نے تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔ انہوں نے کہا، "میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں قیاس آرائیاں کرنے والا نہیں ہوں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب بھی ہم اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں، ہر وہ سائٹ جس پر ہم 24/7 سخت محنت کر رہے ہیں۔ آیا صدر کو نشانہ بنایا گیا یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم اس کا پتہ لگائیں گے۔"
کسی بڑے خطرے کے کوئی آثار نہیں
فاکس نیوز نے مزید بتایا کہ مشتبہ شخص کے زندہ ہونے کی امید ہے اور اسے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ صورت حال کو تیزی سے قابو میں کر لیا گیا ہے اور فوری طور پر کسی بڑے خطرے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ میٹروپولیٹن پولیس ڈیپارٹمنٹ نے تصدیق کی کہ وہ واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے اور علاقے کو محفوظ بنا لیا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے سڑک کی بندش کی وجہ سے علاقے سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی۔