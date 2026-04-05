امریکہ کا مقتول ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی دو رشتہ داروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، ایرانی میڈیا کی تردید
امریکی وزیرِ خارجہ روبیو نے مبینہ طور پر قاسم سلیمانی کی بھتیجی حمیدہ سلیمانی افشار اور حمیدہ کی بیٹی کا گرین کارڈ منسوخ کر دیا۔
Published : April 5, 2026 at 7:36 AM IST
واشنگٹن: امریکی محکمہ خارجہ نے سنیچر کے روز کہا کہ مقتول ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی دو خواتین رشتہ داروں کے رہائشی اجازت نامے منسوخ کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایک محکمے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ "گذشتہ رات پاسداران انقلاب کے مقتول میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بھتیجی اور نواسی کو وفاقی ایجنٹوں نے سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی جانب سے قانونی مستقل رہائشی (ایل پی آر) کی حیثیت ختم کرنے کے بعد گرفتار کر لیا۔"
امریکہ نے سلیمانی کی بھانجی کی شناخت حمیدہ سلیمانی افشار کے نام سے کی ہے، تاہم حمیدہ کی بیٹی کا نام نہیں بتایا گیا۔ دونوں "اب امریکی امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ (ICE) کی تحویل میں ہیں۔" بیان میں اس بات کی وضاحت نہیں تھی کہ انہیں کہا رکھا گیا ہے۔
'گرفتار خواتین کا قاسم سلیمانی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں'
وہیں ایرانی میڈیا نے امریکہ میں گرفتار کی گئیں خواتین کے حوالے سے کہا کہ یہ جوڑا قاسم سلیمانی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ قاسم سلیمانی کی صاحبزادی زینب سلیمانی نے فارس نیوز ایجنسی کو بتایا کہ "امریکی محکمہ خارجہ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ امریکہ میں گرفتار افراد کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔"
ایک اور بیٹی، نرگس سلیمانی، جو تہران کی اسلامک سٹی کونسل کی رکن ہیں، نے ایران کے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ "شہید سلیمانی کے خاندان کا کوئی فرد اور نہ ہی کوئی رشتہ دار آج تک امریکہ میں مقیم نہیں ہوا۔"
محکمہ خارجہ نے فوری طور پر اے ایف پی کی جانب سے وضاحت کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ قاسم سلیمانی، جنہوں نے آئی آر جی سی کے غیر ملکی آپریشنز کی قیادت کی تھی، وہ جنوری 2020 میں عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان پر حملہ اس وقت ہوا تھا جب وہائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کا آخری سال تھا۔
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے سرکاری بیان میں دعویٰ کیا کہ "حمیدہ سلیمانی افشار ایران میں مطلق العنان، دہشت گرد حکومت کی کھلم کھلا حامی ہیں۔" انہوں نے "نئے ایرانی سپریم لیڈر" مجتبیٰ علی خامنہ ای کی تعریف کی اور "امریکہ کو 'عظیم شیطان' قرار دیا۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ سلیمانی افشار کے شوہر کو بھی امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ اسی نوعیت کی ایک اور پیش رفت میں امریکہ نے مقتول ایرانی سکیورٹی چیف علی لاریجانی کی بیٹی اور داماد کی بھی قانونی حیثیت ختم کر دی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں "اب امریکہ میں نہیں ہیں اور انہیں مستقبل میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔" واضح رہے کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری لاریجانی 17 مارچ کو اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ روبیو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "ٹرمپ انتظامیہ ہمارے ملک کو ان غیر ملکی شہریوں کا گھر نہیں بننے دے گی جو امریکہ مخالف دہشت گرد حکومتوں کی حمایت کرتے ہیں۔"
