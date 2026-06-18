امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدہ، یورینیم ذخائر کم کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے پر اتفاق
امریکی انتظامیہ نے کہاکہ ایران کی جانب سے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کم کرنے پر رضامندی امریکہ کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔
By AFP
Published : June 18, 2026 at 7:08 AM IST
واشنگٹن/پیرس: امریکہ اور ایران کے درمیان مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک اہم معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت ایران نے اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ امریکہ نے اقتصادی پابندیوں میں نرمی اور ایران کی تعمیر نو کے لیے 300 ارب ڈالر کے مجوزہ فنڈ کی حمایت کا وعدہ کیا ہے۔
امریکی انتظامیہ کے سینئر حکام نے بدھ کے روز معاہدے کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کم کرنے پر رضامندی امریکہ کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ حکام کے مطابق ایران اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ افزودہ یورینیم کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کی نگرانی میں کم درجے کے یورینیم میں تبدیل کیا جائے گا تاکہ اسے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔
معاہدے کے مطابق آبنائے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر کھول دیا جائے گا، جس سے عالمی تیل تجارت اور بحری نقل و حمل معمول پر آنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ ایران کو عالمی منڈی میں تیل فروخت کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی، جس سے اس کی معیشت کو بڑا سہارا مل سکتا ہے۔
امریکی حکام کے مطابق یہ ابتدائی معاہدہ ہے اور اب آئندہ 60 دنوں تک دونوں ممالک کے درمیان ایک جامع اور حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اگر ایران طے شدہ شرائط پر عمل درآمد نہیں کرتا تو امریکہ دوبارہ سخت اقدامات اختیار کر سکتا ہے۔
دریں اثنا فرانسیسی شہر ورسائی میں جی-7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر نے معاہدے کی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ معاہدے کی دستاویز دونوں صدور کے دستخطوں کے بعد حتمی شکل اختیار کر چکی ہے۔
معاہدے کی ایک اہم شق ایران کی تعمیر نو سے متعلق بھی ہے۔ دستاویز کے مطابق امریکہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی معاشی بحالی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالر کے فنڈ کے قیام پر کام کرے گا۔ تاہم امریکی حکام نے واضح کیا ہے کہ اس فنڈ میں براہ راست امریکی رقم شامل نہیں ہوگی بلکہ پابندیوں میں نرمی کے بعد علاقائی ممالک اور سرمایہ کار ایران میں ترقیاتی منصوبوں پر سرمایہ کاری کر سکیں گے۔
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یہ معاہدہ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کے جواب میں ایران نے خطے میں میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے جبکہ آبنائے ہرمز کی بندش نے عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں کو شدید متاثر کیا تھا۔