حزب اللہ، اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی نہیں چاہتا، امریکہ کا حزب اللہ پر بڑا الزام
ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ حزب اللہ تہران کو تسلیم کر رہا ہے اور تنازعہ کو طول دے رہی ہے۔
Published : June 1, 2026 at 11:42 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے حزب اللہ پر اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کا حمایت یافتہ گروپ تنازعہ کو طول دے رہا ہے اور امریکی حمایت یافتہ قرارداد کے باوجود حملے روکنے سے انکار کر رہا ہے جس کا مقصد مزید کشیدگی کو روکنا ہے۔
ایک امریکی اہلکار کے مطابق، وزیر خارجہ مارکو روبیو نے حال ہی میں لبنان کے صدر جوزف عون اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری سفارتی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر بات کی۔ ریاستہائے متحدہ نے پیش کش کی جسے عہدیدار نے تناؤ میں کمی کا براہ راست راستہ قرار دیا۔
اہلکار نے مزید کہا کہ ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ نے ایک واضح منصوبہ تجویز کیا ہے۔ اس کے لیے حزب اللہ کو اسرائیل پر تمام حملے بند کرنے کی ضرورت ہے۔ بدلے میں اسرائیل بیروت میں کشیدگی میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اس سے بتدریج ڈی اسکیلیشن اور دشمنی کے مؤثر خاتمے کے لیے جگہ پیدا ہوگی۔ اہلکار کے مطابق، عون نے تجویز کو آگے بڑھانے اور اس میں شامل فریقین سے اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اہلکار نے بتایا کہ صدر عون نے تجویز کو آگے بڑھانے اور ایک معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کی۔
تاہم یہ کوششیں لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور حزب اللہ کے قریبی سیاسی اتحادی نبیہ بری کے بعد رک گئیں۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ سپیکر بیری کا ردعمل مبہم اور مایوس کن تھا۔ اہلکار نے کہا کہ بیری نے حزب اللہ کی جنگ بندی پر عمل پیرا ہونے کی "ضمانت" دینے کی پیشکش کی، لیکن اصرار کیا کہ اسرائیل پہلے فوجی کارروائیاں بند کرے۔ اہلکار نے کہا کہ بیری نے حزب اللہ کے جنگ بندی کے وعدے کی "ضمانت" کا دعویٰ کیا، لیکن اسرائیل پر یہ بوجھ ڈالا کہ وہ پہلے فائرنگ سے باز رہے، حالانکہ حزب اللہ نے 2 مارچ کو لڑائی کا یہ دور شروع کیا تھا، جیسا کہ اس نے 2023 میں پچھلی جنگ شروع کی تھی۔
امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ حزب اللہ تہران کے حکم پر عمل پیرا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ایران کو لبنانی عوام کی بھلائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایران لبنان میں لڑائی کو طول دینا چاہتا ہے تاکہ وہ "دن بچانے" کا کریڈٹ لے۔ دریں اثنا، واشنگٹن نے واضح کیا کہ وہ اسرائیل سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مذاکرات جاری رہنے کے دوران مسلسل حملوں کو برداشت کرے گا۔ اہلکار نے مزید کہا کہ امریکہ اسرائیل سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ اپنے شہریوں پر دہشت گرد تنظیم کے حملوں کو برداشت کرے گا۔
ایک امریکی اہلکار کے مطابق ہر طرف سے شہریوں کی حفاظت اور کشیدگی میں کمی لانے کا تیز ترین طریقہ حزب اللہ کے لیے فوری طور پر فائر بندی کرنا ہے۔ یہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سرحد پار سے جاری مخاصمت کی وجہ سے سفارتی کوششوں کے تعطل سے امریکہ کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی عکاسی کرتا ہے۔ واشنگٹن اسرائیل لبنان سرحد پر دشمنی کو مستقل طور پر ختم کرنے کی کوشش کر کے ایک بڑے علاقائی تنازعے کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔