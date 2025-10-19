اسرائیل کے حمایت یافتہ گروہوں پر حماس کے حملے، امریکہ نے بتایا جنگ بندی کی خلاف ورزی
غزہ جنگ بندی کے بعد حماس اسرائیل کی جانب سے مزاحمت کے خلاف کھڑے کیے گئے گروہوں کے خلاف اپنا گھیرا تنگ کر رہی ہے۔
واشنگٹن: امریکہ نے سنیچر کے روز حماس کو غزہ میں 'فلسطینی شہریوں' پر منصوبہ بند حملوں کے لیے سخت وارننگ جاری کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے حملے موجودہ جنگ بندی معاہدے کی براہ راست اور سنگین خلاف ورزی ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ جنگ بندی کے بعد حماس اسرائیل کی جانب سے مزاحمت کے خلاف کھڑے کیے گئے فلسطینی گروہوں کے احتساب کی مہم چلا رہی ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسے مصدقہ انٹیلی جنس رپورٹس موصول ہوئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حماس جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس بار 'اپنے ہی لوگوں' کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ’’امریکہ نے غزہ امن معاہدے کے ضامن ممالک کو مصدقہ اطلاعات سے آگاہ کر دیا ہے کہ حماس نے 'غزہ کے عوام' کے خلاف حماس کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے امکان پر امریکہ کو شدید تشویش ہے‘‘۔
امریکہ کے مطابق ’’فلسطینی شہریوں پر یہ منصوبہ بند حملے جنگ بندی معاہدے کی براہ راست اور سنگین خلاف ورزی ہوگی اور ثالثی کی کوششوں کے ذریعے حاصل ہونے والی اہم پیش رفت کو نقصان پہنچائے گی۔‘‘ امریکہ، جنگ بندی کے دیگر بین الاقوامی ضامنوں کے ساتھ حماس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے تمام اقدامات روک دے جس سے 'شہریوں' کو خطرہ لاحق ہو یا خطے میں نازک امن کو غیر مستحکم ہو جائے۔''
بیان میں مزید کہا گیا کہ "ہم حماس کے ضامنوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کی شرائط کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کرے۔ اگر حماس نے یہ جارحیت جاری رکھی تو غزہ کے لوگوں کی حفاظت اور جنگ بندی کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔" شہری تحفظ اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے محکمہ خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ حماس کی طرف سے کوئی بھی جارحیت نہ صرف جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی بلکہ طویل مدتی امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گا۔
بیان میں مزید کہا گیا "امریکہ اور دیگر ضامن 'شہریوں' کے تحفظ کو یقینی بنانے، زمین پر امن برقرار رکھنے، اور غزہ اور پورے خطے کے لوگوں کے لیے امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کے اپنے عزم پر قائم ہیں۔"
ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یہ وارننگ ان واقعات کے ایک ہفتے سے زائد عرصے کے بعد سامنے آئی ہے جن میں حماس کے ارکان درجنوں افراد کو ہلاک کر چکے ہیں، جن میں اسرائیل حامی حریف دھڑوں کے ارکان اور جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ شامل ہیں۔
امریکی وارننگ کے باوجود اس بارے میں غیر یقینی صورت حال ہے کہ حماس کے اس طرح کے اندرونی اقدامات کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کیسے سمجھا جائے گا، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاہدہ حماس اور اسرائیل کے بیچ دشمنی کو روکنے پر مرکوز ہے اور اس میں غزہ کے مختلف گروہوں کے آپسی معاملات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
دریں اثنا بدھ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک سینئر مشیر نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل غزہ کے اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقوں میں محفوظ زون قائم کرنے کی کوششوں کو مربوط کر رہے ہیں جو حماس کی ممکنہ انتقامی کارروائیوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں کو پناہ فراہم کریں گے۔
