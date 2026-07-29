امریکہ اور سعودی عرب کی عراق میں مشترکہ کارروائی، 'ایران نواز ملیشیا' پر حملے
سعودی وزارتِ دفاع کے ترجمان نے کہاکہ یہ کارروائی اقوامِ متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت حاصل "حقِ دفاع' کے تحت کی گئی۔
By ANI
Published : July 29, 2026 at 9:24 AM IST
واشنگٹن: امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) اور سعودی عرب کی مسلح افواج نے منگل کے روز مشرقی عراق میں مشترکہ طور پر حملے کیے ہیں، جن میں 'ایران نواز ملیشیاؤں' کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ان گروپوں پر پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی ہدایت پر سعودی عرب میں توانائی کے اہم انفراسٹرکچر اور امریکی اہلکاروں پر حملے کا الزام عائد کیا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری ایک بیان میں سینٹکام نے بتایا کہ امریکی اور سعودی لڑاکا طیاروں نے دہشت گردوں کی متعدد لاجسٹکس اور ہتھیاروں کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران آئی آر جی سی کی ہدایت پر کیے گئے 30 سے زائد ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی۔
سینٹکام کا کہنا تھا کہ "امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی عرب کی مسلح افواج نے 28 جولائی کو عراق میں ایران نواز دہشت گردوں کے خلاف درست حملے کیے، جنہیں پاسدارانِ انقلاب نے امریکی افواج اور سعودی توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے کی ہدایت دی تھی۔ حالانکہ امریکی افواج پر کیے گئے یہ بلاجواز حملے ناکام رہے تھے۔"
خطے میں سکیورٹی خطرے کو اجاگر کرتے ہوئے، سینٹکام نے مزید لکھا کہ "فروری سے اپریل سال 2026 کے دوران عراق میں ایران نواز سکیورٹی ملیشیاؤں کی جانب سے امریکی شہریوں اور تنصیبات پر 600 سے زائد حملوں کی کوششیں کی گئیں۔"
مزید کشیدگی کی وارننگ دیتے ہوئے سینٹکام نے واضح کیا کہ پاسدارانِ انقلاب اور اس کے آلہ کاروں کو مزید امریکی فوجی کارروائی سے بچنے کے لیے اپنی جارحیت فوری طور پر روکنی ہوگی۔
سعودی عرب نے بھی مشترکہ حملوں کی تصدیق کی
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر شیئر کیے گئے ایک بیان میں سعودی وزارتِ دفاع کے سرکاری ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ سعودی فضائی دفاعی نظام نے عراقی سرزمین سے داغے گئے متعدد ڈرونز کو کامیابی سے فضا میں ہی روک کر تباہ کر دیا، جو مشرقی صوبے اور ریاض کے علاقوں میں تیل کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے لانچ کیے گئے تھے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ یہ فوجی کارروائی اقوامِ متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت حاصل "حقِ خود ارادیت" کے دفاعِ کے تحت کی گئی ہے۔ میجر جنرل المالکی نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی مسلح افواج نے سینٹکام کے ساتھ ہم آہنگی کے تحت، عراق میں ان ملیشیا ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جو براہِ راست ان سرحد پار حملوں میں ملوث تھے۔ انہوں نے مملکت کے اس عزم کو دہرایا کہ "سعودی عرب کو اپنی اور اپنی صلاحیتوں کے دفاع کا جائز حق حاصل ہے، جب کہ مناسب وقت اور جگہ پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھا گیا ہے۔"
یہ فوجی کارروائی منگل کے اوائل میں شمالی عراق کے شہر اربیل میں ہونے والے کئی دھماکوں کے بعد سامنے آئی ہے، جن میں امریکی قونصل خانے کے قریب ہونے والے دھماکے بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان حملوں میں ایرانی ڈرونز نے خطے میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا تھا۔
الجزیرہ نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کم از کم چار ایرانی ڈرونز نے شمالی عراق کے علاقوں خلیفان اور سوران کو نشانہ بنایا، جو اربیل کے شمال مشرق میں واقع ہیں۔
مزید برآں، ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی نے عراقی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے صوبہ الانبار میں ایک امریکی ڈرون کو تباہ کرنے کی اطلاع دی، جب کہ مقامی میڈیا نے حدیثہ ڈیم کے قریب گرنے والے امریکی ڈرون کی تصاویر بھی شائع کیں۔
ان حملوں کے ساتھ ساتھ شمالی اور مغربی عراق میں وسیع پیمانے پر فوجی سرگرمیوں کا مشاہدہ بھی کیا گیا۔ آئی آر آئی بی کے مطابق سلیمانیہ میں واقع خور مور گیس فیلڈ پر بھی حملہ کیا گیا۔
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