امریکہ نے روس کی دو بڑی تیل کمپنیوں پر پابندی لگا دی، یوکرین جنگ ختم کرنے پر زور دیا
امریکہ نے روسی کمپنیوں پر سخت پابندیاں عائد کرتے ہوئے ماسکو پر زور دیا کہ وہ یوکرین میں جنگ بندی پر رضامند ہو۔
Published : October 23, 2025 at 9:57 AM IST
واشنگٹن: یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے دباؤ کی حکمت عملی کے تحت امریکہ نے روس کی دو بڑی تیل کمپنیوں پر سخت پابندیاں عائد کرتے ہوئے روس سے جنگ ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور دونوں ممالک کے سربراہان مملکت کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور کر چکے ہیں۔
یوکرین میں جنگ ختم کرنے کے لیے روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی محکمہ خزانہ نے بدھ کے روز ماسکو کی دو بڑی تیل کمپنیوں روزنیفٹ اور لوکوئیل پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے ان پابندیوں کا مقصد روس کی 'جنگی مشین' کے لیے آمدنی پیدا کرنے کی صلاحیت کو کم کرنا بتایا ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ "آج کی کارروائی سے روس کے توانائی کے شعبے پر دباؤ بڑھے گا اور کریملن کی اپنی 'جنگی مشین' کے لیے آمدنی پیدا کرنے اور اپنی کمزور معیشت کو سہارا دینے کی صلاحیت میں کمی آئے گی۔" بیان کے مطابق امریکہ یوکرین تنازع کے پرامن حل کی وکالت جاری رکھے گا اور یہ کہ پائیدار امن کا انحصار مکمل طور پر روس کی نیک نیتی سے بات چیت کے لیے آمادگی پر ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے مزید کہا کہ امریکہ امن عمل کی حمایت میں اپنا اختیار استعمال کرتا رہے گا۔ بیان کے مطابق ٹریژری سکریٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ’’اب وقت آگیا ہے کہ قتل کو روکا جائے اور فوری جنگ بندی کی جائے‘‘۔
روزنیفٹ اور لوکوئیل اب ممنوعہ کمپنیاں ہیں۔ اس کے نتیجے میں امریکہ میں ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں، اور امریکی شہریوں پر ان کے ساتھ مالی لین دین کرنے پر پابندی ہے۔ یہ پابندی روزنیفٹ اور لوکوئیل کے 50% یا اس سے زیادہ ملکیت کے حامل تمام اداروں پر بھی لاگو ہوگی، چاہے ان کی منظوری امریکی محکمے نے دی ہو یا نہیں۔
بیان کے مطابق، روزنیفٹ عمودی طور پر مربوط توانائی کمپنی ہے جو پیٹرولیم، قدرتی گیس، اور پیٹرولیم مصنوعات کی تلاش، نکالنے، ریفائننگ، نقل و حمل اور فروخت میں مہارت رکھتی ہے۔ لوکوئیل روس اور بین الاقوامی سطح پر تیل اور گیس کی تلاش، پیداوار، ریفائننگ، مارکیٹنگ اور تقسیم میں مصروف ہے۔ مزید برآں، دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول روزنیفٹ اور لوکوئیل کے متعدد روسی ذیلی اداروں کو بھی نامزد کر رہا ہے۔
امریکی کارروائی کے نتیجے میں ممنوعہ کمپنیوں اور افراد کے تمام اثاثوں اور مفادات کو مسدود کر دیا جائے گا جو امریکہ میں ہیں یا امریکی افراد کے قبضے یا کنٹرول میں ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ پابندیوں کی کسی بھی خلاف ورزی کے نتیجے میں امریکی اور غیر ملکی افراد کو دیوانی یا فوجداری سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پابندیوں کا حتمی مقصد سزا نہیں بلکہ مثبت رویے میں تبدیلی لانا ہے۔
