چین کو تیل فروخت کرنے کے معاملے میں امریکہ نے ایران سے منسلک کئی افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی
امریکہ نے ایران میں مقیم تین افراد، ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں مقیم نو کمپنیوں کو نئی پابندیوں کے تابع قرار دیا ہے۔
By AFP
Published : May 12, 2026 at 9:47 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے پیر کو 12 افراد اور کمپنیوں کے خلاف پابندیاں لگا دیں۔ امریکہ کے مطابق، ان کمپنیوں نے چین کو ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل میں سہولت فراہم کی ہے۔ واضح رہے یہ پابندیاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیجنگ دورے سے چند روز قبل لگائی گئی ہیں۔
ایک بیان میں، امریکی وزارت خزانہ نے الزام لگایا کہ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) "تیل کی فروخت میں اپنے کردار کو مبہم کرنے اور ایرانی حکومت کو آمدنی فراہم کرنے کے لیے اجازت یافتہ اقتصادی دائرہ کار میں فرنٹ کمپنیوں پر انحصار کرتی ہے۔"
وزارت نے ایران میں مقیم تین افراد اور ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں مقیم نو کمپنیوں کو نئی پابندیوں کے تابع قرار دیا ہے۔ منظور شدہ اداروں کو امریکہ میں مقیم کسی بھی اثاثے کو بلاک کیا ہوا نظر آئے گا، امریکی اداروں اور افراد کی طرف سے ان کے ساتھ تمام لین دین پر بھی پابندی ہے۔
ایران کے خلاف اپنی جنگ کے ایک حصے کے طور پر، امریکہ نے تہران کی حکومت اور پاسداران انقلاب کو اقتصادی طور پر دبانے کی کوشش میں ان کے خلاف پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ، "جیسا کہ ایران کی فوج شدت سے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اقتصادی طور پر جاری کمزوری حکومت کو اس کے ہتھیاروں کے پروگراموں، دہشت گرد پراکسیوں اور جوہری عزائم کے لیے فنڈنگ سے محروم کرتا رہے گا۔" انھوں نے ان اقتصادی اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جو امریکہ اپنے فوجی دباؤ کے ساتھ ساتھ ایران پر مسلط کر رہا ہے۔
جنگ نے توانائی کی عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تہران نے آبنائے ہرمز کو عملی طور پر بند کر دیا ہے، جس کے ذریعے دنیا میں تیل اور گیس کا تقریباً پانچواں حصہ گزرتا ہے۔ واشنگٹن نے عالمی سپلائی کی کمی کو دور کرنے کی کوشش میں مارچ میں ایرانی تیل پر کچھ پابندیوں میں نرمی کی تھی لیکن اس کے بعد اس نے دوبارہ پابندیاں سخت کر دی ہیں۔
ایران کا زیادہ تر تیل ایشیا میں سپلائی ہوتا ہے، جس میں چین ایک بڑا درآمد کنندہ ہے۔ بیجنگ مجموعی طور پر تہران کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اس ہفتے کے آخر میں بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرنے والے ہیں، جس میں تجارتی تنازعات کے ایجنڈے بھی شامل ہیں۔
ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ بھی ایجنڈے میں سرفہرست ہوگی، واشنگٹن بیجنگ سے تہران پر زیادہ دباؤ بنانے کی امید کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعہ کے روز چین میں قائم تین سیٹلائٹ فرموں پر ایران کی فوجی کارروائیوں کو فعال کرنے کے لیے پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اس سے قبل چین اور ہانگ کانگ کی متعدد فرموں پر ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی میں مدد کا الزام لگاتے ہوئے پابندیاں عائد کی تھیں۔
