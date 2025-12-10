ٹرمپ انتظامیہ نے جنوری سے اب تک 85000 ویزے منسوخ کیے، ان میں 8000 طلبہ شامل
امریکی حکومت کے مطابق ان اقدامات کا مقصد امریکی کمیونٹیز اور عوامی تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔
واشنگٹن: امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جنوری سے اب تک 85 ہزار ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ یہ امیگریشن قانون اور سرحدی سلامتی پر ٹرمپ انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی توجہ کی نشاندہی کرتا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے لکھا کہ "جنوری سے 85,000 ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور سیکرٹری روبیو ایک آسان سے فارمولے پر عمل کرتے ہیں اور وہ جلد ہی رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ امیگریشن قانون کے سخت نفاذ کے لیے انتظامیہ کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔"
اس بیان کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تصویر بھی شیئر کی گئی جس "امریکہ کو دوبارہ محفوظ بنائیں" کا کیپشن درج تھا۔ ویزا پروسیسنگ کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ منسوخ کیے گئے ویزوں میں سے 8000 سے زیادہ طلباء کے تھے۔
سی این این نے اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ نشے میں ڈرائیونگ، چوری اور حملے جیسے جرائم ان ویزوں کی منسوخی کی بنیادی وجوہات ہیں، جو گذشتہ سال کی منسوخیوں کا تقریباً نصف ہیں۔ تاہم اہلکار نے 2025 میں دیگر منسوخیوں کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ وزارت کی سابقہ وضاحتوں میں ویزا کی میعاد ختم ہونے اور دہشت گردی کی حمایت جیسی مبہم وجوہات کا حوالہ دیا گیا تھا۔
انتظامیہ نے اکتوبر میں قدامت پسند کارکن چارلی کرک کے قتل کا جشن منانے کے الزام میں متعدد افراد کے ویزے بھی منسوخ کر دیے۔ غزہ کے تنازع سے متعلق مظاہروں میں حصہ لینے والے غیر ملکی طلباء بھی اسی طرح کی کارروائی کی زد میں آئے ہیں۔
یہ کارروائیاں محکمہ کے اس منصوبے کی عکاسی کرتی ہیں، جس کا اعلان اگست میں کیا گیا تھا کہ 55 ملین سے زائد غیر ملکیوں کے ویزوں کی مسلسل جانچ کے نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ اس عمل کا مقصد ایسے افراد کی نگرانی کرنا ہے جب وہ امریکہ میں ہوں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری میعاد کے دوران محکمہ خارجہ نے ویزا درخواستوں کا جائزہ لینے اور ویزا ہولڈرز کی نگرانی کے لیے اپنے معیارات کو بڑھا دیا ہے۔ انتظامیہ نے ایچ ون بھی (H-1B) ویزہ کے لیے درخواستوں کی جانچ میں بھی اضافہ کیا ہے، جو امریکی آجروں کے لیے غیر ملکی ہنر افراد کی تلاش کا پروگرام ہے۔
مجموعی طور پر، ویزوں کی منسوخی کی بڑھتی ہوئی تعداد، تیز جانچ اور وسیع جانچ کے ساتھ مل کر امیگریشن کنٹرول کو سخت کرنے اور ویزا ہولڈرز کی مبینہ خلاف ورزیوں پر مزید سختی سے کریک ڈاؤن کرنے کی ٹرمپ انتظامیہ کی کوششیں عروج پر ہیں۔
