امریکی مذہبی آزادی کمیشن کا آر ایس ایس پر پابندیوں کا مطالبہ، رہنماؤں سے اعلیٰ سطحی ملاقاتیں نہ کرنے کی اپیل
عاصف محمود نے آر ایس ایس پر الزام عائد کیاکہ تنظیم سے وابستہ بعض ذیلی گروہوں نے مذہبی اقلیتوں کے خلاف حملے کیے ہیں۔
Published : August 20, 2026 at 3:08 PM IST
واشنگٹن : امریکہ کے مذہبی آزادی سے متعلق ایک مشاورتی ادارے کے عہدیداروں نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی آر ایس ایس کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ تنظیم کے رہنماؤں کو سفارتی مراعات نہ دے اور ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں سے گریز کرے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی (یو ایس سی آئی آر ایف) کے چیئرمین عاصف محمود نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آر ایس ایس سے وابستہ ہیں۔
انہوں نے آر ایس ایس کو ایک ایسی وسیع تنظیم قرار دیا جس سے وابستہ ذیلی تنظیموں پر مذہبی اقلیتوں، بالخصوص عیسائیوں اور مسلمانوں کے خلاف حملوں کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت 29 اگست کو نیویارک میں ’یونیورسل آننس سیلیبریشنز‘ کے عنوان سے منعقد ہونے والی تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ یہ پروگرام امریکن ہندوز فار انگیجمنٹ اینڈ ڈائیلاگ نامی تنظیم کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔
یو ایس سی آئی آر ایف کے کمشنر جین ملز نے کہا کہ اگر آر ایس ایس کے رہنما بھارتی حکومت سے وابستہ بھی ہوں تو انہیں امریکی حکومت کی جانب سے اعلیٰ سطحی ملاقاتوں یا سفارتی مراعات سے نوازا نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے امریکی حکومت پر زور دیا کہ وہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کے لیے ذمہ دار قرار دیے جانے والے آر ایس ایس سے وابستہ افراد کے خلاف پابندیاں عائد کرنے پر توجہ مرکوز کرے۔ یو ایس سی آئی آر ایف نے عاصف محمود اور جین ملز کے بیانات اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی جاری کیے ہیں۔
عاصف محمود نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آر ایس ایس کے رکن ہیں اور الزام عائد کیا کہ تنظیم سے وابستہ بعض ذیلی گروہوں نے مذہبی اقلیتوں، جن میں عیسائی اور مسلمان شامل ہیں، کے خلاف حملے کیے ہیں۔ انہوں نے موہن بھاگوت کے مجوزہ دورہ امریکہ کا بھی حوالہ دیا۔ امریکی تنظیم ’ہندوز فار ہیومن رائٹس‘ نے بھی موہن بھاگوت کے دورہ امریکہ پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کو آر ایس ایس کے نیٹ ورک اور مسلمانوں و عیسائیوں کے خلاف تشدد کے الزامات سے الگ کرکے نہیں دیکھا جاسکتا۔
تنظیم نے کہا کہ ’یونیٹی‘ یعنی اتحاد کی تقریب مذہبی بالادستی کی سیاست کو چھپا نہیں سکتی۔ رواں سال مارچ میں یو ایس سی آئی آر ایف کی سالانہ رپورٹ میں بھی بھارت میں مذہبی آزادی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تنقید کی گئی تھی۔ رپورٹ میں آر ایس ایس اور ریسرچ اینڈ اینالیسس ونگ سمیت بعض افراد اور اداروں کے خلاف ’ہدفی پابندیوں‘ کی حمایت کی گئی تھی اور انہیں مذہبی آزادی سے متعلق معاملات کے لیے ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔
تاہم بھارت نے یو ایس سی آئی آر ایف کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ادارہ طویل عرصے سے بھارت کی ایک ’مسخ شدہ اور منتخب‘ تصویر پیش کرتا رہا ہے اور اس کے لیے ’مشکوک ذرائع اور نظریاتی بیانیوں‘ پر انحصار کرتا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے 16 مارچ کو جاری بیان میں یو ایس سی آئی آر ایف پر زور دیا تھا کہ وہ بھارت پر ’منتخب تنقید‘ جاری رکھنے کے بجائے امریکہ میں ہندو مندروں میں توڑ پھوڑ اور حملوں، بھارت کو مبینہ طور پر نشانہ بنائے جانے اور امریکی سرزمین پر بھارتی نژاد افراد کو درپیش عدم برداشت اور دھمکیوں جیسے واقعات پر بھی توجہ دے۔
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اس طرح موہن بھاگوت کے آئندہ دورہ امریکہ سے قبل یو ایس سی آئی آر ایف کی جانب سے آر ایس ایس کے خلاف پابندیوں اور اس کے رہنماؤں کے بائیکاٹ کا مطالبہ ایک بار پھر بھارت اور امریکہ کے درمیان مذہبی آزادی، انسانی حقوق اور سیاسی تنظیموں کے کردار سے متعلق بحث کو نمایاں کر رہا ہے۔