نئے خطرے کے پیش نظر برطانوی فضائی اڈے 'آر اے ایف فیئر فورڈ' سے امریکی بمبار طیاروں کا انخلا
سی این این کی رپورٹ کے مطابق، معاملے سے واقف ایک ذریعے نے تازہ ترین خطرے کو حقیقی نوعیت کا واقعہ قرار دیا۔
By ANI
Published : October 5, 2026 at 9:25 AM IST
لندن : سی این این نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ برطانیہ کے آر اے ایف فیئر فورڈ میں تعینات تمام طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار طیاروں کو ایک نامعلوم نئے خطرے کے پیشِ نظر واپس امریکہ میں ان کے اپنے اڈوں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔
یہ اقدام برطانیہ کے اس فضائی اڈے کو نشانہ بنانے کی مبینہ ایرانی سازش کی جاری تحقیقات کے دوران عمل میں آیا ہے۔ امریکی عہدیدار نے سی این این کو بتایا کہ "ہم اب اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آر اے ایف فیئر فورڈ میں تعینات تمام امریکی بمبار طیارے واپس امریکہ میں اپنے اڈوں پر منتقل ہو چکے ہیں۔" عہدیدار نے خطرے کی نوعیت کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں اور نہ ہی یہ وضاحت کی کہ طیاروں کو کیوں منتقل کیا گیا۔
سی این این کی رپورٹ کے مطابق، معاملے سے واقف ایک ذریعے نے تازہ ترین خطرے کو "حقیقی نوعیت کا واقعہ" قرار دیا۔ مذکورہ ذریعے نے سی این این کو یہ بھی بتایا کہ امریکی فوج کا بمبار طیاروں کو خطے کے کسی دوسرے اڈے پر تعینات کرنے کے بجائے واپس اپنے اڈوں پر بھیجنا ایک غیر معمولی عمل ہے۔
فیئر فورڈ کو ایران کے خلاف جنگ میں شامل امریکی B-1 بمبار طیاروں کی تعیناتی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور یہ امریکی گلوبل اسٹرائیک کمانڈ کے لیے ایک آپریٹنگ مقام کے طور پر کام کرتا ہے، جو طویل فاصلے تک حملوں کے انتظام کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ منتقلی برطانوی حکام نے ائیر بیس کو نشانہ بنانے کی مبینہ ایرانی سازش کے سلسلے میں متعدد افراد کو گرفتار کرنے کے چند دن بعد کی ہے جہاں امریکی طیارہ تعینات کیا گیا تھا اور 7 ستمبر کو پانچ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا تھا آر اے ایف فیئر فورڈ کے قریب دھماکہ خیز مواد کے جرائم۔ لندن کے علاقے سے 23 سے 25 سال کی عمر کے برطانوی شہریوں کے طور پر شناخت کیے گئے افراد کو بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔
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پولیس نے تصدیق کی کہ جائے وقوعہ پر موجود تین وینز میں کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ملا۔ ان کی رہائی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "میں ایسا نہ کرتا۔" جمعرات کو اس مبینہ سازش کے سلسلے میں ایک 25 سالہ برطانوی-ایرانی دوہری شہریت کے حامل شخص کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ایران نے اس واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے اور الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ تہران نے ان الزامات کے بعد وہاں تعینات برطانوی سفیر کو بھی طلب کیا۔