امریکہ کا بھارت سمیت 54 ممالک پر اضافی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز، ’جبری مزدوری سے تیار اشیا‘ کا معاملہ نیا تجارتی تنازع بن گیا
اضافی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز کے تحت فہرست میں بھارت، چین، جاپان، برطانیہ، آسٹریلیا، برازیل اور سعودی عرب سمیت کئی بڑی معیشتیں شامل ہیں۔
Published : June 3, 2026 at 11:10 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے بھارت سمیت 54 ممالک پر 12.5 فیصد اضافی درآمدی ڈیوٹی (ٹیرف) عائد کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ امریکی تجارتی نمائندے (یو ایس ٹی آر) کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ان ممالک کی جانب سے جبری مزدوری (فورسڈ لیبر) سے تیار کردہ اشیا کی درآمد روکنے میں ناکامی کے باعث اٹھایا جا رہا ہے۔ امریکی تجارتی نمائندے ایمبیسڈر جیمیسن گریئر نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے اہم تجارتی شراکت دار جبری مشقت سے تیار ہونے والی مصنوعات کی درآمد روکنے میں مؤثر اقدامات نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں امریکی کارکنوں کو عالمی منڈی میں غیر مساوی مسابقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
امریکی حکام کے مطابق 60 ممالک کے خلاف تحقیقات کی گئی تھیں، جن میں سے 54 ممالک پر جبری مشقت سے تیار شدہ مصنوعات کی درآمد پر مؤثر پابندی نافذ نہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں بھارت، چین، جاپان، برطانیہ، آسٹریلیا، برازیل اور سعودی عرب سمیت کئی بڑی معیشتیں شامل ہیں۔ دوسری جانب بھارت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ سے تحقیقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نئی دہلی کا مؤقف ہے کہ اس نوعیت کے معاملات کو جاری دو طرفہ تجارتی مذاکرات کے فریم ورک کے اندر حل کیا جانا چاہیے۔
For nearly a century, the United States has prohibited the importation of goods made with forced labor. It is time for our trading partners to follow suit.— United States Trade Representative (@USTradeRep) June 3, 2026
Today, Ambassador Greer determined that the acts, policies, and practices of 60 economies related to the failure to… pic.twitter.com/JWyRCDyXHL
امریکی تجارتی نمائندے کے مطابق جن ممالک نے پہلے ہی جبری مشقت سے تیار اشیا کی درآمد پر پابندی عائد کر رکھی ہے یا اس حوالے سے معاہداتی وعدے کیے ہیں، ان پر 10 فیصد اضافی ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ باقی 54 ممالک کے لیے 12.5 فیصد اضافی ٹیرف تجویز کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی درآمد کے لیے ایک خصوصی نظام بھی تجویز کیا ہے، جس کے تحت بعض ممالک کو محدود مقدار میں کم ٹیرف پر برآمدات کی سہولت مل سکتی ہے۔
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امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر نے تمام متعلقہ فریقوں کو 22 جون تک سماعت میں شرکت کی درخواستیں جمع کرانے اور 6 جولائی تک تحریری تجاویز پیش کرنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ اس معاملے پر عوامی سماعت 7 جولائی کو منعقد کی جائے گی۔ اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو امریکہ اور متعدد اہم تجارتی شراکت داروں کے درمیان تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور عالمی سپلائی چین پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔