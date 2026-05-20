ٹرمپ کو ایران جنگ پر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دھوکے کا اندیشہ، ووٹ میں ریپبلکنز نے ڈیموکریٹس کی حمایت کی
ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین کی تجویز امریکی مسلح افواج کو ایران کے اندر یا اس کے خلاف دشمنی سے ہٹائیں۔
Published : May 20, 2026 at 10:38 AM IST
واشنگٹن: امریکی سینیٹ نے منگل کو ایران میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ امریکی میڈیا نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ سی بی ایس نیوز نے رپورٹ کیا کہ سینیٹرز نے 47-50 ووٹوں سے قرارداد کو کمیٹی سے ہٹانے کی تحریک کی منظوری دے دی، چار ریپبلکنز نے اس فیصلے کی حمایت میں زیادہ تر ڈیموکریٹس میں شمولیت اختیار کی۔ سینیٹ کے ڈیموکریٹس کی طرف سے ایسی قرارداد منظور کرنے کی یہ آٹھویں کوشش تھی۔
ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین کی طرف سے پیش کردہ قرارداد صدر کو ہدایت کرے گی کہ "امریکی مسلح افواج کو ایران کے اندر یا اس کے خلاف دشمنی سے ہٹا دیں، جب تک کہ اعلان جنگ یا فوجی طاقت کے استعمال کے لیے مخصوص اجازت کے ذریعے واضح طور پر منظوری نہ دی جائے۔"
"غیر آئینی جنگ" کے خاتمے کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے پر مجبور
سی بی ایس نیوز کے مطابق ڈیموکریٹس کے ساتھ ووٹ دینے والے چار ریپبلکن سینیٹرز سوزن کولنز، لیزا مرکوسکی، رینڈ پال اور بل کیسیڈی تھے۔ اس پیش رفت پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ سینیٹر ایڈم شِف نے کہا کہ سینیٹ کے ڈیموکریٹس نے ایک بار پھر اس "غیر آئینی جنگ" کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا ہے۔
امریکی عوام "لامتناہی جنگوں پر اربوں ڈالر خرچ کرنے" کے خلاف
سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے، شیف نے لکھا، "آج، سینیٹ کے ڈیموکریٹس نے ایک بار پھر اس غیر آئینی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لیے ووٹنگ پر مجبور کیا۔ سات ناکام کوششوں کے بعد، میں شکر گزار ہوں کہ میرے ریپبلکن ساتھیوں نے ہماری جنگی طاقتوں کی قرارداد کو منزل تک پہنچانے اور اعلان جنگ کی ہماری آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں میرا ساتھ دیا۔" سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی اس تجویز کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ امریکی عوام "لامتناہی جنگوں پر اربوں ڈالر خرچ کرنے" کے خلاف ہیں۔
ایران پر "مکمل پیمانے پر، بڑے حملے" کے لیے تیار
ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا کہ آخر کار، سینیٹ ریپبلکن اپنے ووٹرز کو سن رہے ہیں۔ امریکی عوام لامتناہی جنگوں پر اربوں خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ہمارے ملک کو درپیش بڑے بحرانوں کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس غیر آئینی جنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ پیش رفت امریکہ اور ایران کے درمیان جاری امن مذاکرات کے بعد سامنے آئی ہے، جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کی اپیلوں کے بعد تہران پر منصوبہ بند حملے کو روکنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ ایران پر "مکمل پیمانے پر، بڑے حملے" کے لیے تیار ہیں۔
ایران پر امریکی حملے میں تاخیر کریں
اس سے قبل پیر کے روز، ایک طویل "ٹروتھ سوشل" پوسٹ میں، صدر ٹرمپ نے کہا کہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ایران پر امریکی حملے میں تاخیر کریں کیونکہ ملک کے ساتھ "سنجیدہ مذاکرات" ابھی بھی جاری ہیں۔