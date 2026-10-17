ہندوستان کو راحت، ٹرمپ نے روسی تیل اور گیس کی خریداری پر پابندیوں اور ٹیرف سے چھوٹ دے دی
یہ استثنیٰ ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب ٹرمپ نےروس کے ساتھ امریکہ اورعالمی منڈیوں کو ڈیزل کی فراہمی کے لیےایک معاہدہ کیا ہے۔
Published : October 17, 2026 at 7:33 AM IST|
Updated : October 17, 2026 at 9:16 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی مفاد کا حوالہ دیتے ہوئے 'سینشننگ روس اینڈ ایران ایکٹ' کے تحت عائد پابندیوں اور ٹیکس سے استثنیٰ دے دیا ہے۔
جمعہ کی شام جاری کردہ ایک ایگزیکٹو آرڈر میں، ٹرمپ نے کہا، "میں ان پابندیوں اور محصولات سے استثنیٰ دے رہا ہوں جو بصورت دیگر 'گراہم ایکٹ' کے تحت لاگو ہوں گے۔"
ٹرمپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے کانگریس کو ایک سرٹیفیکیشن جمع کرایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ایسی چھوٹ دینا ریاستہائے متحدہ کے قومی مفاد میں ہے۔
یہ استثنیٰ ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب صدر ٹرمپ نے روس کے ساتھ امریکہ اور عالمی منڈیوں کو ڈیزل کی فراہمی کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے۔
یہ استثنیٰ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دورۂ بھارت سے محض چند روز قبل دیا گیا ہے۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے گزشتہ ماہ نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مارکو روبیو سے ملاقات کے دوران 'گراہم ایکٹ' کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا۔
بتایا جاتا ہے کہ جے شنکر نے روبیو کو وضاحت دی کہ بھارت کی آئل ریفائنریز بنیادی طور پر 'میڈیم ساور کروڈ' کو پروسیس کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، جو مشرقِ وسطیٰ کے ممالک اور روس کی جانب سے فراہم کیا جاتا ہے۔
انہوں نے روبیو کو مزید بتایا کہ جہاں وینزویلا 'ہیوی گریڈ کروڈ' فراہم کرتا ہے، وہیں امریکہ 'لائٹ گریڈ کروڈ' پیش کرتا ہے۔ ان دونوں اقسام کو بھارتی ریفائنریز میں استعمال کرنے سے قبل آپس میں ملانا ضروری ہوگا۔
ایران سے منسلک تنازعے کے باعث مشرقِ وسطیٰ سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے، بھارت کو اپنی معیشت کو رواں رکھنے کے لیے روسی خام تیل پر انحصار کرنا پڑا ہے۔
'لنڈسے او گراہم کا روس اور ایران پر پابندیاں عائد کرنے سے متعلق ایکٹ' نے ٹرمپ کو اختیار دیا تھا کہ وہ ماسکو پر سخت پابندیاں عائد کریں اور روسی تیل اور گیس کے بڑے عالمی خریداروں بشمول چین اور ہندوستان پر بھاری ٹیکس عائد کریں۔
امریکی سینیٹ نے بھاری اکثریت سے روس اور اس کی پیٹرولیم مصنوعات کے اہم خریداروں، جیسے کہ چین اور بھارت کو سزا دینے کے بل کو منظور کیا تھا۔بل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی تجارت سے یوکرین جنگ کو ہوا دینے میں مدد مل رہی ہے۔
اس بل کا نام بدل کر لنڈسے او گراہم سینکشننگ روس اینڈ ایران ایکٹ 2026 رکھا گیا۔ سینیٹ نے 86-11 ووٹوں سے بل منظور کیا ہے۔ یہ بل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان ممالک کی اشیا پر 100 فیصد ٹیکس عائد کرنے کی اجازت دیتا ہے جو روسی تیل اور گیس کے پانچ بڑے درآمد کنندگان ہیں۔ اس وقت چین، بھارت، آذربائیجان، ہنگری اور سلواکیہ روس سے تیل اور گیس کے پانچ بڑے درآمد کنندگان ہیں۔
روس کی پابندیوں کے علاوہ، اس بل میں 1996 کے ایران پابندیوں کے ایکٹ کی میعاد میں 2031 تک توسیع کی بھی تجویز ہے، جو ایران کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو متاثر کرے گا۔
دو طرفہ بل کی حمایت ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے کی تھی، جو 11 جولائی کو انتقال کر گئے تھے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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