آٹھ ماہ میں آٹھ جنگیں روکیں اور لاکھوں جانیں بچائیں: صدر ٹرمپ
ٹرمپ نے ایک بار پھر جنگیں روکنے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے کیا۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دہرایا کہ انہوں نے عالمی تنازعات کو حل کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے بھارت پاکستان کے درمیان جنگ روکنے کا سہرا بھی لیا۔
بال روم ڈنر تقریب کے دوران ٹرمپ نے آٹھ ماہ میں آٹھ جنگیں روکنے کا دعویٰ کیا۔ اپنے اقدامات کے اثرات کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ تنازعات کے دوران انسانی جانوں کے تحفظ کو ایوارڈز یا پہچان سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے کس چیز کی پرواہ ہے۔
میں نے شاید لاکھوں جانیں بچائی ہیں۔" ٹرمپ کے تبصرے اتوار (مقامی وقت) کے روز ان کے سابقہ بیانات کی ہی بازگشت تھے، جب انہوں نے یہ بار بار دہرایا کہ بہت سے دیرینہ عالمی تنازعات کو حل کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔
اس سے قبل 13 اکتوبر کو مشرق وسطیٰ کے اپنے دورے کے دوران ایئر فورس ون میں سوار صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے غزہ کی جنگ بندی کو آٹھواں تنازع قرار دیا جسے انہوں نے کامیابی سے ختم کیا۔ "یہ آٹھویں جنگ ہوگی جسے میں نے حل کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ 'اس کے لیے میری واپسی تک انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ایک اور جنگ ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں جنگوں کو حل کرنے کا ماہر ہوں۔'
انہوں نے اپنی سابقہ سفارتی مداخلتوں پر غور کیا، جس میں بھارت پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کا دعویٰ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا، "بھارت اور پاکستان کے بارے میں سوچو، ان جنگوں کے بارے میں سوچو جو برسوں سے جاری ہیں۔ ایک جنگ 31 سال، ایک 32 سال، ایک 37 سال تک جاری رہی، ہر ملک میں لاکھوں افراد مارے گئے، اور میں نے ان میں سے زیادہ تر جنگیں ایک دن میں ختم کر دی ہیں۔"
ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امن کی کوششوں کے ذریعے جان بچانے میں کردار ادا کرنے پر فخر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی کوششیں کسی اعزاز یا ایوارڈ سے متاثر نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا، "یہ کرنا اپنے آپ میں اعزاز کی بات ہے۔ میں نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ میں نے یہ نوبل انعام کے لیے نہیں کیا۔ میں نے یہ زندگی بچانے کے لیے کیا۔"
ان کے تبصرے امن کے نوبل انعام پر نئی بحث کے درمیان آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان 11 اکتوبر کو وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو کو 2025 کے نوبل امن انعام یافتہ کے طور پر اعلان کیے جانے کے بعد دیے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ماچاڈو نے ذاتی طور پر ان سے رابطہ کیا اور نوبل انعام ان کے اعزاز میں وقف کیا۔
امریکی صدر ٹرمپ جن جنگوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں آرمینیا اور آذربائیجان، کوسوو اور سربیا، اسرائیل اور ایران، مصر اور ایتھوپیا، روانڈا اور کانگو، حماس اور اسرائیل (غزہ) کی جنگیں شامل ہیں۔
