کیا امریکہ ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرے گا؟ صدر ٹرمپ نے دیا جواب
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ وہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسے بند کر رہا ہے۔
Published : April 24, 2026 at 11:20 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی ایسے ہتھیار استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔ جمعرات (مقامی وقت) کو وائٹ ہاؤس میں جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کریں گے، ٹرمپ نے کہا، "ایسا احمقانہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟... نہیں، میں اسے استعمال نہیں کروں گا۔ کسی کو بھی جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔"
مزید برآں، ٹرمپ نے کہا کہ امریکی معیشت مضبوط ہے اور تیل کی سپلائی وافر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کی کوششوں کے درمیان اب بہت سے بحری جہاز آبنائے ہرمز کے بجائے امریکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
ہماری معیشت زبردست ہے: ٹرمپ
انہوں نے کہا، "...ہماری معیشت زبردست ہے... میں نے جے ڈی وینس، مارکو روبیو، ہاورڈ لٹنک (Howard Lutnick) اور اسکاٹ بیسنٹ کو فون کیا اور ان سے کہا، 'مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا راستہ بدلنا ہوگا۔ ہاں ہمیں تھوڑا سا راستہ بدلنا ہوگا۔ ہمیں ایران جانا ہوگا اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں...
سعودی عرب اور روس کی مدد سے تیل کی پیداوار
بہت سارے بحری جہاز امریکہ کے پاس آ رہے ہیں اور وہ آبنائے ہرمز کے بجائے امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں۔' ... ہمارے پاس تیل کی کمی نہیں ہے... ہم اس وقت سعودی عرب اور روس کی مشترکہ پیداوار سے زیادہ تیل پیدا کر رہے ہیں... ہم وینزویلا سے لاکھوں بیرل تیل لے رہے ہیں۔"
پیش رفت کے دعویٰ کرنے کے باوجود جلدی نہیں کریں گے
انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا آبنائے ہرمز پر "مکمل کنٹرول" ہے اور وہ جان بوجھ کر اسے بند کر رہا ہے تاکہ ایران پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک مضبوط معاہدہ چاہتے ہیں اور اہم پیش رفت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس عمل میں جلدی نہیں کریں گے۔
ہمارا آبنائے پر مکمل کنٹرول ہے: ٹرمپ
ٹرمپ نے بیان جاری رکھا، "...میں نے انہیں وقفہ دیا، میں بہترین ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی ایک معاہدہ کر سکتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں، اگر میں ابھی چلا جاتا تو ہمیں زبردست کامیابی حاصل ہوتی۔ اسے دوبارہ بنانے میں انہیں 20 سال لگیں گے، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ قائم رہے... میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں جلد ہی اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ ہم ابھی اس آبنائے کو کھولیں گے، ہمارا آبنائے پر مکمل کنٹرول ہے۔
میں یہ نہیں چاہتا وہ روزانہ 500 ملین ڈالر کمائیں
انہوں نے کہا، "وہ اسے تین دن پہلے کھول سکتے تھے۔ وہ ہمارے پاس آئے اور کہا، 'ہم آبنائے کھولنے پر راضی ہو جائیں گے۔' میرے علاوہ سب خوش تھے، میں نے کہا، 'ایک منٹ ٹھہرو، اگر ہم آبنائے کو کھولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روزانہ 500 ملین ڈالر کمائیں گے۔'" میں یہ نہیں چاہتا کہ جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو جائے وہ روزانہ 500 ملین ڈالر کمائیں۔ اس لیے میں نے اسے بند کر رکھا ہے۔ اس پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ یہ تبھی کھلے گا جب وہ کوئی معاہدہ کریں گے یا کوئی اور چیز بہت مثبت ہو گی۔"
مزید فوجی کارروائی ایک آپشن!
ٹرمپ نے کہا کہ وہ مغربی ایشیا کی جنگ کے خاتمے کے لیے کسی دباؤ میں نہیں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ پہلے ہی اپنے بیشتر اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے اور ایران کو تیل کی صورتحال کی وجہ سے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو مزید فوجی کارروائی ایک آپشن ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے امریکی درخواست پر متعدد خواتین کی پھانسیاں روکنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
باقی 25 فیصد کو فوجی طور پر ختم کر دوں گا: ٹرمپ
ٹرمپ نے کہا، "... ویتنام کتنا عرصہ تھا؟... میں نے پہلے چار ہفتوں میں ملک کو فوجی طور پر تباہ کر دیا، اب ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس قسم کا معاہدہ کرتے ہیں، اگر وہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تو میں باقی 25 فیصد کو فوجی طور پر ختم کر دوں گا۔ ہم نے 78 فیصد اہداف حاصل کر لیے ہیں جو ہم کرنا چاہتے تھے... آپ جانتے ہیں کہ ہم کس کے دباؤ میں ہیں... اگر وہ اپنا تیل نہیں نکالتے ہیں تو ان کے تیل کا پورا ڈھانچہ پھٹ جائے گا کیونکہ ان کے پاس اسے ذخیرہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔"
ایران کو حزب اللہ کی فنڈنگ روکنی ہوگی: ٹرمپ
انہوں نے کہا، "مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے... ہمارے جہاز جنگ کے لیے تیار ہیں اور وہ جانے کے لیے تیار ہیں... وہ صرف گڑبڑ میں ہیں... کل شام 6 بجے آٹھ نوجوان خواتین کو پھانسی دی جانی تھی، میں نے ان سے پوچھا، اسے احسان کہیں یا محض اخلاقی درخواست، انہیں پھانسی نہ دی جائے، وہ اس جواب کے ساتھ واپس آئے کہ وہ جلد ہی چاروں کو پھانسی نہیں دیں گے۔ انہیں ایک ماہ کے لیے جیل میں رکھو اور پھر رہا کرو تاکہ انہیں پھانسی نہ دی جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایران کو حزب اللہ کی فنڈنگ روکنی ہوگی، ٹرمپ نے کہا، "ہاں، انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔"