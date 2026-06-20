ڈونلڈ ٹرمپ نے مجتبیٰ خامنہ ای پر کی تنقید، کہا ایران کو اب ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا
ٹرمپ نے واضح طور پر ایران کو کہا ہے کہ اس کی فوجی صلاحیتیں نمایاں طور پر کمزور ہو چکی ہیں۔ مزید پڑھیں
Published : June 20, 2026 at 9:13 AM IST
واشنگٹن: امریکہ اور ایران کے درمیان صرف دو روز قبل 14 نکاتی معاہدہ طے پایا تھا تاہم دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کم ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا ناراض ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ ایران کو ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے۔
ٹرمپ نے غصے میں کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے بعد ایران کی فوجی صلاحیتیں خاصی کمزور ہو گئی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ ایران کو اقتصادی امداد فراہم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس اب نہ تو فضائیہ ہے اور نہ ہی طیارہ شکن نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔
ڈیموکریٹس پر حملہ
امریکی صدر نے ڈیموکریٹک پارٹی پر بھی شدید حملہ کیا۔ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی تنقید کا براہ راست جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ارکان نے دعویٰ کیا کہ ایران آج چار ماہ پہلے کے مقابلے میں مضبوط پوزیشن میں ہے۔ وہ بالکل غلط تھے۔ ٹرمپ نے ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن کے نقطۂ نظر کو بے خبر قرار دیا۔ "جنگ نے ایران کو کمزور کر دیا ہے! اس کے پاس اب فضائیہ، بحریہ، طیارہ شکن آلات، راڈار یا کوئی اور چیز نہیں ہے اور پھر بھی ڈیموکریٹک پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ایران چار ماہ پہلے کے مقابلے بہتر پوزیشن میں ہے۔ کیا آپ اس سے بچنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کتنے احمق ہو سکتے ہیں؟"
انہوں نے اقتصادی ریلیف پر اپنا سخت موقف برقرار رکھا
اپنے ایکس "ٹروتھ" سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں، ٹرمپ نے کہا کہ امن معاہدہ امریکی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایران کی ضرورت کی وجہ سے طے پایا، کیونکہ انہوں نے اقتصادی ریلیف پر اپنا سخت موقف برقرار رکھا۔ انہوں نے لکھا، "ہم مایوسی سے نہیں ملے، ایران سے ملے، وہ ختم ہو گئے! ہم 60 دن تک کھیلیں گے۔ انہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔" ان کے یہ تبصرے سوئس وزارت خارجہ کی جانب سے (مقامی وقت کے مطابق) جمعرات کے دن کی تصدیق کے بعد سامنے آئے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔
بات چیت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار
خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو جواب دیتے ہوئے سوئس وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ بات چیت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ، ایران، قطر اور پاکستان کے درمیان طے شدہ مذاکرات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار تھا۔ برگن اسٹاک (Bürgenstock) میں ضروری تیاری کا کام جاری تھا۔ اس وقت مزید تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکیں۔ اس سے قبل، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے (مقامی وقت کے مطابق) جمعرات کو کہا تھا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مزید بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ کا سفر نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تک بات چیت کے منصوبے کو حتمی شکل نہیں دی گئی تھی۔
امریکی وفد جلد از جلد سفر کے لیے تیار
ترجمان نے مزید کہا کہ ایک وفد جلد از جلد سفر کے لیے تیار ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ جیسا کہ نائب صدر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا، آئندہ تکنیکی بات چیت کے منصوبے کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی تھی اور امریکی وفد جلد از جلد سفر کے لیے تیار ہے۔ تاہم، ان مذاکرات کی رسد کبھی بھی آسان یا پیش گوئی کے قابل نہیں رہی۔