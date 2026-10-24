ٹرمپ نے پھر دہرایا، ایران کے بعد کیوبا کی باری، کیوبا نے کیا خبردار
جنوبی فلوریڈا میں ایک ریلی کے دوران، ٹرمپ نے کیوبا میں فوجی مداخلت کے خیال کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔
Published : October 24, 2026 at 8:11 AM IST
فورٹ مائرز، فلوریڈا: جمعہ کے روز جنوبی فلوریڈا میں سیاسی امیدواروں کے لیے منعقدہ ایک ریلی میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجویز پیش کی کہ ایران کے ساتھ ممکنہ تنازعے کے بعد مشرقِ وسطیٰ سے واپس آنے والے امریکی جنگی جہاز کیوبا کے قریب رک سکتے ہیں۔ یہ پڑوسی ملک کے حوالے سے امریکی صدر کی فوجی مداخلت پر مبنی پالیسی کی تازہ ترین تجویز ہے۔
کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگز نے ٹرمپ کے ان تبصروں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، "کیوبا کے حوالے سے امریکی ارادوں سے متعلق تمام دھمکیوں" کو مسترد کر دیا۔
We reject every threat related to US ambitions toward Cuba. Our coastline is full of beautiful beaches, but there are also razor-sharp limestone spikes, an inhospitable environment for those who make it to our shores with hostile purposes and lust for domination. #CubaIsNotAThreat The Blockade Is.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 23, 2026
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں روڈریگز نے لکھا، "ہم کیوبا کے حوالے سے امریکی ارادوں سے متعلق ہر دھمکی کو مسترد کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ساحلوں پر دلکش مقامات موجود ہیں، لیکن یہاں انتہائی نوکیلی اور ناہموار چٹانیں بھی ہیں۔ یہ جگہ یقیناً ان لوگوں کے لیے خوش آئند نہیں ہے جو یہاں دشمنانہ ارادوں یا غلبہ جمانے کی خواہش کے ساتھ آتے ہیں۔"
ٹرمپ نے اس خیال کا اظہار پہلی بار رواں سال کے اوائل میں کیا تھا، اگرچہ حالیہ مہینوں میں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تاہم، ریلی میں موجود کسی شخص کی جانب سے اس جزیرہ نما ملک کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اس موضوع کا دوبارہ ذکر چھیڑا۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے دور میں ووٹرز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ امریکی جنگ کی صورت میں پیٹرول سے لے کر روزمرہ استعمال کی اشیاء تک ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
ٹرمپ نے کہا، "ہم وہاں کچھ دیر کے لیے رکیں گے۔ دراصل، کیوبا کے معاملے میں ہم یہ کرنے والے ہیں، جب ہم ایران سے واپس آئیں گے، تو ہمارے شاندار بحری جہاز کیوبا کے قریب سے گزریں گے۔ ہم ان میں سے ایک جہاز کو ساحل سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر روکیں گے۔ وہ (کیوبا والے) فوراً ہتھیار ڈال دیں گے۔ اور پھر، ہم (وزیر خارجہ) مارکو روبیو کو وہاں بھیجیں گے تاکہ وہ معاہدے کو حتمی شکل دے سکیں۔"
روبیو اور ٹرمپ دونوں ہی کیوبا کے خلاف سخت موقف اپنانے کے مسلسل حامی رہے ہیں۔ ٹرمپ نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا کہ جب ایران کے ساتھ تنازعہ ختم ہو جائے گا، تو کیوبا اگلا ملک ہو سکتا ہے جہاں امریکہ مداخلت کرے۔
مئی میں، انہوں نے اور روبیو دونوں نے کیوبا میں امریکی فوجی مداخلت کے امکان کا ذکر کیا تھا۔ یہ ایک ایسی تنبیہ ہے جس کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ گئی ہے، جب ٹرمپ انتظامیہ نے اس جزیرے کے سابق رہنما، راؤل کاسترو کے خلاف مجرمانہ الزامات عائد کرنے کا اعلان کیا۔ اوول آفس میں، ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ گزشتہ دہائیوں میں امریکہ کے سابق صدور نے بھی کیوبا میں مداخلت کرنے پر غور کیا تھا، لیکن "ایسا لگتا ہے کہ یہ کام میں ہی کروں گا۔"
ایک الگ پیش رفت میں، روبیو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ کیوبا، امریکہ کے مخالفین کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنا پر برسوں سے امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اور ٹرمپ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے یہ نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کیوبا کے ساتھ اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کو ترجیح دیتی ہے، روبیو نے اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ آیا امریکہ موجودہ کیوبن حکومت کے ساتھ کوئی سفارتی حل تلاش کر سکتا ہے یا نہیں۔
ریلی میں ٹرمپ کی تقریر کے کچھ ہی دیر بعد، روبیو نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ کیوبا کے حوالے سے کارروائی کرنے کا "اب وقت آگیا ہے"۔ انہوں نے اپنا پیغام ان لوگوں کے نام کیا جو "مثبت تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں"، اور ان پر زور دیا کہ وہ "اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور سی آئی اے کے ساتھ خفیہ شراکت داری کے ذریعے اپنی مطلوبہ تبدیلی لائیں۔"
روبیو نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کیوبا کے بارے میں عوامی سطح پر کوئی تفصیلی بات نہیں کی تھی، ان کے آخری تبصرے 29 ستمبر کو 'فاکس نیوز' کے میزبان شان ہینیٹی کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران سامنے آئے تھے۔
روبیو نے کہا، "حقیقت یہ ہے کہ کیوبا پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ اس کی معیشت کام نہیں کر رہی، اور اسے ایسے لوگ چلا رہے ہیں جو اب بھی ایک ایسے انقلاب کی باتیں کرتے ہیں جو 20 سال پہلے ختم ہو چکا۔ ایک ایسا انقلاب جو شروع سے ہی کبھی کامیاب نہیں ہوا تھا۔" ان تبصروں کے دوران انہوں نے سی آئی اے کی کسی بھی کارروائی کا ذکر نہیں کیا۔
انہوں نے مزید کہا، "ہم امید کرتے ہیں کہ کیوبا ایک مختلف راستہ اختیار کرے گا۔ ہمیں امید ہے کہ وہاں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھ سکیں گے جس کا انہیں سامنا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم کبھی بھی کیوبا کو امریکی مفادات کے خلاف کارروائیوں کا مرکز بننے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی اسے اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بننے دیں گے۔ اس معاملے پر ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔"
تعلقات کو بہتر بنانے کے امکانات کا جائزہ لینے کی کوشش میں، روبیو اور ٹرمپ کے دیگر قریبی ساتھیوں نے حالیہ مہینوں میں کیوبن حکام سے ملاقاتیں کیں ہیں۔ تاہم، امریکی فریق ان بات چیت سے مطمئن نہیں تھا، جس کے نتیجے میں کیوبن حکومت پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں۔
گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران، ٹرمپ نے ذکر کیا تھا کہ روبیو، جو خود کیوبن تارکینِ وطن کے بیٹے ہیں اور کیوبا کی سوشلسٹ قیادت کے خلاف طویل عرصے سے سخت موقف رکھنے والے رہنما ہیں، "کیوبا سے متعلق بات چیت میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں اور اس میں شامل ہیں۔" ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ وہ "غیر ملکی مخالفین کو ایسی محفوظ پناہ گاہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جہاں سے وہ ہماری دہلیز پر کھڑے ہو کر امریکہ کو دھمکا سکیں۔"
چند روز بعد، ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ دونوں ممالک "کسی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔" انہوں نے مزید کہا، "مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں فوج کی ضرورت پڑے گی۔ کیوبا انتہائی برے حالات سے دوچار ہے۔" اس ہفتے کے اوائل میں، اقوام متحدہ میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے، جب ٹرمپ انتظامیہ نے ہوانا کے خلاف واشنگٹن کی دہائیوں پرانی معاشی پابندیوں کی مذمت میں ہونے والی سالانہ رائے شماری سے قبل، دیگر ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔
سن 2020 سے، کیوبا معاشی اور توانائی کے بحران سے نبرد آزما ہے۔ ملک کی مجموعی ملکی پیداوار میں کمی آئی ہے، اور اس کے ایک کروڑ باشندوں کو بجلی کی بندش، خوراک کی قلت اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ملک میں بار بار احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، اور کیوبا کے لاکھوں شہری ملک چھوڑ چکے ہیں، جن میں سے بہت سے لوگ امریکہ منتقل ہو گئے ہیں۔
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