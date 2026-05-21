امریکہ کچھ "برا" کر سکتا ہے: صدر ٹرمپ کی ایران کو سخت وارننگ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر بات چیت آخری مراحل میں ہے۔
Published : May 21, 2026 at 11:44 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے (مقامی وقت کے مطابق) بدھ کو کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے آخری مراحل میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر ایران اس معاہدے پر دستخط نہیں کرتا ہے تو وہ کچھ "خراب" کر سکتا ہے۔
میری لینڈ سے کنیکٹی کٹ کے سفر کے دوران جوائنٹ بیس اینڈریوز پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا، "ہم ایران کے ساتھ آخری مراحل میں ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یا تو وہ معاہدہ کرتے ہیں یا ہم کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو تھوڑا برا ہو، لیکن امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔"
ایران کے خلاف جنگ کو صرف تین ماہ ہی ہوئے
ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ پہلے بھی کئی جنگوں میں ملوث رہا ہے لیکن ایران کے خلاف جنگ صرف تین ماہ سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا، "آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسے اس طرح دیکھیں: آپ 19 سال سے ویتنام میں تھے، آپ 10 سال تک افغانستان میں تھے، آپ 12 سال تک عراق میں تھے، آپ سات سال تک کوریا میں تھے۔ دوسری جنگ عظیم مختلف تھی؛ یہ چار سال تک چلی تھی۔ میں ایران کی جنگ میں تین مہینے رہا ہوں اور جنگ بندی ہوئی ہے" اُن جنگوں میں زیادہ تر لاکھوں فوجیوں نے اپنی جان گنوائی۔
ایران میں ہم نے 13 لوگوں کو کھو دیا
ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی صدارت کے اگلے تین سالوں میں بڑی چیزیں ہونے والی ہیں۔ انہوں نے کہا، "دو جنگوں میں، ایک وینزویلا جہاں ہم نے کسی کو نہیں کھویا اور یہاں (ایران میں) ہم نے 13 لوگوں کو کھو دیا ہے۔ اب، 13 لوگ بہت زیادہ ہیں۔ دوسری جنگوں میں، آپ نے لاکھوں کا نقصان کیا۔ تو لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں، 'اوہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے 13 لوگوں کو کھو دیا؟' میں نے 13 لوگوں کو کھو دیا جب میں نے 13 بہت اچھے لوگوں کو کھو دیا، ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے، آپ اگلے تین سالوں میں بہت حیرت انگیز چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں۔
ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض ایک فریب
ٹرمپ کے تبصرے ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے کہا تھا کہ سفارت کاری میں باہمی احترام جنگ سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ ایک ایکس پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "ایران نے ہمیشہ اپنے وعدے پورے کیے ہیں اور جنگ سے بچنے کے لیے ہر راستہ آزمایا ہے؛ تمام راستے ہماری طرف کھلے ہیں۔ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض ایک فریب ہے۔ سفارت کاری میں باہمی احترام جنگ سے کہیں زیادہ دانشمندانہ، محفوظ اور پائیدار ہے۔"
معاہدے میں تاخیر کی صورت میں فوجی کارروائی کی وارننگ
وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف اسٹیفن ملر نے ایرانی قیادت کو مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے جاری تعطل کے بارے میں سخت وارننگ جاری کی ہے۔ فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے ملر نے کہا کہ تہران میں موجودہ حکومت کو امریکہ کی جانب سے الٹی میٹم کا سامنا ہے۔ ملر نے کہا، "ایران میں اس نئی ٹیم کے پاس ایک انتخاب ہے۔
ہماری فوج سے ایسی سزا کا سامنا
انہوں نے کہا، "وہ یا تو کسی ایسی دستاویز سے اتفاق کر سکتے ہیں جو امریکہ کے لیے منصفانہ ہو یا انہیں ہماری فوج سے ایسی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ جدید تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔
ایران نئی امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے
ادھر ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن اور تہران جنگ بندی کی مجوزہ دستاویز کے الفاظ پر پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ "ایران کے 14 نکات کے اصل مواد کی بنیاد پر کئی مواقع پر پیغامات کا تبادلہ کیا گیا ہے"۔ انہوں نے مزید کہا، "ہمیں امریکی فریق کے خیالات موصول ہوئے ہیں اور ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔" بقائی نے یہ بیان پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورۂ ایران کے دوران دیا۔ پاکستان واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کر رہا ہے۔