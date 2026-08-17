ٹرمپ نے سعودی-ترکی-پاکستان مکہ دفاعی معاہدے کو 'بڑا اور جرات مندانہ' قدم قرار دے دیا
ڈونلڈ ٹرمپ نے سات اگست کو طے پانے والے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر اپنا رد عمل دیا ہے۔
By PTI
Published : August 17, 2026 at 8:00 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ دفاعی معاہدے کو ’’زیادہ معنی خیز انداز میں‘‘ اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کی جانب ایک ’’بڑا، جرات مندانہ اور اہم قدم‘‘ قرار دیا ہے۔
ٹرمپ کا یہ تبصرہ تینوں ممالک کے 'مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے' پر دستخط کرنے کے چند دن بعد آیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف مسلح حملہ ان سب کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔
'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں، ٹرمپ نے کہا، "یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے حال ہی میں اور آخر کار 'مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے' پر دستخط کیے ہیں۔" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کس طرح متحد ہو رہا ہے اور آخر کار ممالک کس طرح زیادہ بامعنی انداز میں خود کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔"
ٹرمپ نے لکھا، "مذکورہ بالا تینوں ممالک کی عظیم قیادت کو مبارکباد۔ یہ ایک بڑا، جرات مندانہ اور اہم پہلا قدم ہے — واہ۔"
اس معاہدے پر 7 اگست کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردگان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے تھے۔
یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب علاقائی سلامتی کے ڈھانچے پر غیر یقینی صورتحال ہے، جہاں امریکہ ایرانی حملوں کے خلاف ممالک کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔
سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کی جانب سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد "کسی بھی جارحیت کو اجتماعی طور پر روکنے کی صلاحیت کو مضبوط کرنا ہے، اور اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف کسی بھی مسلح حملے کو ان سب کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔"
بیان میں مزید کہا گیا کہ ’’معاہدہ فوجی محور یا فرقہ وارانہ/مذہبی بلاک کی تعمیر کی طرف کسی رجحان کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، اور یہ جوہری کوششوں یا ہتھیاروں کی دوڑ سے منسلک نہیں ہے، بلکہ پائیدار خود انحصاری کی صلاحیتوں کی تعمیر سے منسلک ہے۔‘‘
اس معاملے میں ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و استحکام پر مکہ معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے رہا ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے 11 اگست کو کہا تھا، "جہاں تک اس معاہدے کا تعلق ہے، ہم ہندوستان کی قومی سلامتی اور علاقائی امن و استحکام کے نقطہ نظر سے اس کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔"
جیسوال نے مزید کہا تھا، "ہندوستان اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرے گا۔"
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