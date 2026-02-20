ٹرمپ نے کہا، ایران کے پاس جوہری معاہدے کے لئے 10 سے 15 دن کا وقت
ایران کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایران تناؤ یا جنگ نہیں چاہتا لیکن امریکی جارحیت کا جواب "فیصلہ کن اور متناسب طریقے سے" دیا جائےگا۔
Published : February 20, 2026 at 8:59 AM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: امریکہ اور ایران دونوں نے اشارہ دیا ہے کہ اگر تہران کے جوہری پروگرام پر بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ایران کے لیے معاہدے تک پہنچنے کے لیے 10 سے 15 دن کا وقت کافی ہے۔ لیکن بات چیت برسوں سے تعطل کا شکار ہے، اور ایران نے وسیع پیمانے پر امریکی اور اسرائیلی مطالبات پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران پر اپنے میزائل پروگرام کو کم کرنے اور مسلح گروپوں سے تعلقات منقطع کرنے کا دباؤ ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ایرانی اور امریکی حکام کے بیچ ہونے والی بالواسطہ بات چیت میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے دونوں فریق حتمی جنگ کی تیاریوں کے لیے بات چیت کو ٹال رہے ہیں۔
گزشتہ سال ایران کے جوہری مقامات اور فوج پر 12 دن کے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے علاوہ جنوری میں بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں تھیوکریسی کو کچھ حد تک کمزور کر دیا ہے۔
جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو لکھے گئے ایک خط میں، اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر، امیر سعید ایرانی نے کہا کہ اگرچہ ایران "تناؤ یا جنگ نہیں چاہتا اور جنگ شروع نہیں کرے گا" لیکن کسی بھی امریکی جارحیت کا جواب "فیصلہ کن اور متناسب طریقے سے" دیا جائے گا۔
ایرانی نے کہا، "ایسے حالات میں، خطے میں دشمن طاقت کے تمام اڈے، سہولیات اور اثاثے ایران کے دفاعی ردعمل کے تناظر میں جائز اہداف بنیں گے۔"
اس ہفتے کے شروع میں، ایران نے ایک مشق کی جس میں آبنائے ہرمز میں لائیو فائر شامل تھا۔
ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے دی
امریکی اہلکار نے کہا کہ قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام بدھ کو ایران کے بارے میں بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور انہیں بریفنگ دی گئی کہ ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے درکار "مکمل قوتوں" کے مارچ کے وسط تک پہنچنے کی توقع ہے۔
ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ "گزشتہ برسوں میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران کے ساتھ بامعنی معاہدہ کرنا آسان نہیں ہے، اور ہمیں ایک بامعنی معاہدہ کرنا ہو گا۔ بصورت دیگر، سنگین نتائج رونما ہوں گے۔"
خطے میں امریکی فوجی موجودگی کے بڑھتے ہوئے، ایک سینئر علاقائی حکومتی اہلکار نے کہا کہ اس نے نجی بات چیت میں ایرانی حکام سے زور دیا ہے کہ ٹرمپ کی بیان بازی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے اور اگر ایران مناسب رعایت کی پیشکش نہیں کرتا ہے تو ٹرمپ حملہ کرنے کی اپنی دھمکی کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔
ایران بھی جنگ کی تیاری میں مصروف
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی آئی آر این اے نے رپورٹ کیا کہ ایرانی افواج اور روسی بحریہ نے خلیج عمان اور بحر ہند میں سالانہ مشقوں کا انعقاد کیا جس کا مقصد "آپریشنل کوآرڈینیشن کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی تجربات کا تبادلہ" تھا۔
ایران کی طرف سے جاری کردہ فوٹیج میں نیم فوجی سپاہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے خصوصی دستوں کو مشق میں ایک جہاز پر سوار دکھایا گیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان فورسز کو ماضی میں اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں جہازوں پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
ایران نے خطے میں پائلٹوں کو راکٹ فائر کرنے کی وارننگ بھی جاری کی، اور تجویز کیا کہ اس نے مشق میں اینٹی شپ میزائل داغنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
دریں اثنا، ٹریکنگ ڈیٹا نے بدھ کی دوپہر بحر اوقیانوس میں فورڈ کو مراکش کے ساحل سے دور دکھایا ہے، مطلب یہ ہے کہ کیریئر جبرالٹر سے گزر سکتا ہے اور ممکنہ طور پر مشرقی بحیرہ روم میں اپنے معاون گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز کے ساتھ اسٹیشن جا سکتا ہے۔
ممکنہ طور پر یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ طیارہ بردار جہاز کو ایران کے ساحل سے دور ہونے میں ایک ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا۔
اسرائیل کی ایران کو دھمکی
اسرائیل کسی بھی امریکی کارروائی کے جواب میں ممکنہ ایرانی میزائل حملوں کے لیے اپنی تیاری کر رہا ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے جمعرات کو کہا کہ، "ہم تمام طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں،" انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو "انہیں ایسا جواب ملے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔"
