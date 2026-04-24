ٹرمپ کا یو ٹرن: پہلے بھارت کو جہنم کہا پھر عظیم ملک، پی ایم مودی پر بھی کیا تبصرہ
ٹرمپ کے بیان پر بھارت میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا، کئی رہنماؤں نے ان پر تنقید کی۔ اس سلسلہ میں مزید جانیں
Published : April 24, 2026 at 9:43 AM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ’جہنم‘ والے بیان نے تنازعہ کو جنم دیا ہے۔ ٹرمپ نے بیان کا ایک ٹرانسکرپٹ شیئر کیا، جس میں انہوں نے ہندوستان اور چین سمیت کئی ممالک کو "جہنم کے ہول" قرار دیا۔ بھارت نے ٹرمپ کے بیان پر سخت اعتراض کیا۔ تنازعہ بڑھنے کے بعد ٹرمپ نے وضاحت جاری کی۔
امریکی ترجمان کا یہ بیان بھارتی میڈیا کے سوالات کے جواب میں سامنے آیا، جس میں ٹرمپ نے ریڈیو شو کے میزبان مائیکل سیویج کے سوشل میڈیا تبصروں کو دوبارہ پوسٹ کیا، جس میں انہوں نے بھارت، چین اور کچھ دوسرے ممالک کو ’’جہنم کے ہول‘‘ قرار دیا۔
دریں اثنا، ہندوستان میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کو ایک عظیم ملک قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی قیادت میرے اچھے دوست کر رہے ہیں اور میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تاہم، ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ ٹرمپ نے کب اور کہاں یہ تبصرہ کیا کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے۔ سیویج نے یہ تبصرہ امریکی سپریم کورٹ میں پیدائشی حق شہریت کو چیلنج کرنے والے ایک مقدمے کے تناظر میں کیا۔
جب اس تنازعہ کے بارے میں پوچھا گیا تو وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا، "ہم نے کچھ رپورٹیں دیکھی ہیں، میں اسے یہیں ختم کرتا ہوں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایسے بیانات کسی کے لیے مناسب نہیں۔ ٹرمپ کے متنازعہ بیان کے بعد بھارت کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ردعمل کا اظہار کیا۔ کانگریس نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے اسے ملک کی توہین قرار دیا۔ کانگریس پارٹی نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم مودی اس معاملے کو امریکہ کے ساتھ اٹھائیں ۔ پارٹی کی ترجمان سپریہ شرینتے نے اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرنا کسی کا حق نہیں ہے۔