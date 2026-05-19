ٹرمپ نے عرب رہنماؤں کی درخواست پر آج ایران پر ہونے والے حملوں کو روک دیا
امریکی صدر نے کہا کہ، ایران پر حملہ دو تین دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، کیونکہ انہیں معاہدہ ہونے کی امید ہے۔
By PTI
Published : May 19, 2026 at 9:45 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی درخواست پر ایران پر تازہ حملے روک دیے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ تہران کے ساتھ سنجیدہ بات چیت جاری ہے جس سے قابل قبول معاہدہ ہو سکتا ہے۔
ٹرمپ نے یہ اعلان پیر کی سہ پہر ٹروتھ سوشل پر کیا، جس میں امریکہ ایران جنگ میں ثالث پاکستان کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ "مجھے قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید النہیان نے اسلامی جمہوریہ ایران پر ہمارے منصوبہ بند فوجی حملے کو روکنے کی درخواست کی ہے، جو کہ کل (منگل) کو ہونا تھا۔"
ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ "ہم کل ایک بہت بڑا حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا ہے، امید ہے کہ شاید ہمیشہ کے لیے، لیکن ممکنہ طور پر تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ہم نے ایران کے ساتھ بہت بڑی بات چیت کی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا فائدہ ہے۔"
ٹرمپ نے کہا کہ ان سے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور کچھ دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ کیا امریکہ اسے دو یا تین دن کے لیے، مختصر مدت کے لیے روک سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاہدہ کرنے کے بہت قریب ہیں۔
انھوں نے کہا کہ، "اور اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں جہاں ایران کے ہاتھ میں کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوگا، میرے خیال میں، اور اگر وہ مطمئن ہیں، تو ہم شاید مطمئن ہوں گے۔"
امریکی صدر نے کہا کہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان کی رائے میں، عظیم رہنماؤں اور اتحادیوں کے طور پر، ایک ڈیل کی جائے گی، جو امریکہ کے ساتھ ساتھ مغربی ایشیا اور اس سے باہر کے تمام ممالک کے لیے بہت قابل قبول ہو گی۔
ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ اس معاہدے میں ایران کے لیے جوہری ہتھیار شامل نہیں ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے سیکرٹری جنگ پیٹ ہیگستھ، چیئرمین آف جوائنٹ چیفس آف سٹاف، جنرل ڈینیل کین اور امریکی فوج کو ہدایت کی ہے کہ ہم کل ایران پر طے شدہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن انہیں مزید ہدایت کی ہے کہ وہ ایک لمحے کے نوٹس پر، ایران پر مکمل، بڑے پیمانے پر حملے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار رہیں، اس صورت میں کہ اگر معاہدہ قابل قبول نہ ہو۔
دو امریکی عہدیداروں نے Axios کو بتایا کہ ٹرمپ سے توقع کی جارہی تھی کہ وہ منگل کو اپنی اعلیٰ قومی سلامتی کی ٹیم کو فوجی اختیارات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بلائیں گے۔
Axios کے مطابق، اپنے اعلان سے پہلے، ٹرمپ نے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔
ٹرمپ ہفتوں سے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اپریل کے وسط میں طے پانے والی جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے ہفتے کے آخر میں کہا تھا کہ ایران کے پاس وقت بہت کم ہے، اور اسے بہتر اور تیز رفتاری سے فیصلہ کرنا چاہیے ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔
ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات کے لیے موجودہ وقفہ ایک "بہت ہی مثبت پیش رفت" ہے، جب کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ماضی میں ایسے وقت بھی آئے جب کوئی معاہدہ قریب نظر آتا تھا لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ "لیکن یہ تھوڑا سا مختلف ہے،" انہوں نے کہا.
امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران کے ساتھ جنگ شروع کی تھی، ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ چار سے چھ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ امریکہ اور ایران نے 8 اپریل کو جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا اور اس کے بعد سے امن معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: