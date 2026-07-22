سعودی عرب پر ٹرمپ مہربان، سول جوہری پروگرام معاہدے کی منظوری دے دی
اے پی کےمطابق، ٹرمپ نے سعودی عرب کو جوہری معاہدے کی منظوری دی ہے، معاہدہ مملکت کو یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
Published : July 22, 2026 at 4:23 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدے کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت مملکت کو اس کے سویلین جوہری پروگرام کے لیے ممکنہ طور پر یورینیم افزودگی کی صلاحیت فراہم کی جا سکتی ہے۔
یہ معاہدہ 30 سال تک جاری رہنے کی توقع ہے اور اس پروگرام کو تیار کرنے میں امریکی فرموں کو بھی شامل کرنے کی امید ہے۔ اس معاہدہ کے تحت امریکہ اور سعودی عرب کے مشترکہ مطالعے کے بعد مملکت میں یورینیم کی افزودگی کی تنصیب شروع کرنے اجازت دی جا سکتی ہے۔
اس معاہدے کو کانگریس میں نظرثانی کے لیے پیش کیے جانے کی توقع ہے۔ معاہدہ ان قانون سازوں کے درمیان سرد مہری کا سامنا کر سکتا ہے جنہیں خدشہ ہے کہ سعودیوں کی اپنی یورینیم کو افزودہ کرنے کی دیرینہ خواہش کو پورا کرنے میں مدد کرنے سے جوہری پھیلاؤ اور مقابلے کے نئے دور کھل جائیں گے۔
سعودی عرب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا رکن ملک ہے۔ آئی اے ای اے ویانا میں قائم ایک ایجنسی ہے جو پرامن جوہری کام کو فروغ دیتی ہے لیکن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ممالک کا معائنہ بھی کرتی ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیاروں کے خفیہ پروگرام نہیں ہیں۔
لیکن اس معاہدے میں آئی اے ای اے کے اضافی پروٹوکول کو شامل کرنے کی توقع نہیں ہے۔
یہ متوقع اعلان امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی جانے والی جنگ کے درمیان سامنے آیا ہے، جس کا ایک مقصد تہران کی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس کا جوہری افزودگی پروگرام پرامن ہے۔
وائٹ ہاؤس اور ریاض میں سعودی حکام نے فوری طور پر اس فیصلے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس خبر کی پہلی بار وال اسٹریٹ جرنل نے اطلاع دی تھی۔
امریکہ کے توانائی سکریٹری کرس رائٹ نے گزشتہ سال سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اس سے کچھ دیر قبل ٹرمپ نے مملکت کا دورہ کیا اور اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ مملکت کی تجارتی جوہری توانائی کی صنعت کی تعمیر پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی محکمہ توانائی نے منگل کے آخر میں اس خبر پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔
جب اسرائیل کی جانب سے قطر پر حماس کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے حملہ کیا گیا تھا، اس دوران سعودی عرب اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس پاکستان نے ایک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے پھر کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کے ملک کا جوہری پروگرام سعودی عرب کو "دستیاب کرایا جائے گا"۔ پاکستان کے اس بیان کو اسرائیل کے لیے ایک انتباہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جسے طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ کی واحد جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست سمجھا جاتا تھا۔
افزودگی جوہری ہتھیاروں کے لیے خودکار راستہ نہیں ہے، لیکن اس سے ہتھیار بنانے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایران کے ایسے ہی جوہری پروگرام پر مغرب کو شک ہے کہ اسلامی جمہوریہ جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ حالانکہ ایران نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن مقاصد کے لیے ہے۔
سعودی عرب کے ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات نے جنوبی کوریا کی مدد سے براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک "123 معاہدے" پر دستخط کیے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: