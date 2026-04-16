اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان
ایران پر اسرائیلی۔امریکی حملوں کےبعد لبنان اور اسرائیل کےدرمیان جنگ چھڑ گئی تھی،یہ تنازعہ اب 10 روزہ جنگ بندی کے معاہدے سے رک گیا ہے۔
Published : April 16, 2026 at 10:41 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کردیا۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کیا۔ پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا، "میں نے لبنان کے انتہائی قابل احترام صدر جوزف عون اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ ابھی ایک شاندار بات چیت کی ہے۔ ان دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اپنے ملکوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے، وہ باضابطہ طور پر 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز کریں گے۔"
دونوں ممالک کے رہنماؤں نے واشنگٹن میں بات چیت کی
امریکی صدر ٹرمپ نے پوسٹ میں مزید لکھا ہے کہ منگل کے روز دونوں ممالک نے 34 سال میں پہلی بار واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا میں نے نائب صدر جے ڈی وینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف ڈین رینکے کو اسرائیل اور لبنان کے ساتھ دیرپا امن قائم کرنے کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔
ٹرمپ نے اس پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے دنیا بھر میں نو جنگیں روکی ہیں۔ ٹرمپ نے لکھا، "دنیا بھر میں نو جنگوں کو حل کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور یہ میری 10ویں جنگ ہوگی، تو آئیے اسے مکمل کرتے ہیں،"۔
حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل پر حملے شروع کیے تھے
واضح رہے کہ 28 فروری کو ایران پر اسرائیلی اور امریکی فضائی حملوں میں خامنہ ای سمیت کئی اہم ایرانی رہنماؤں کی ہلاکت کے بعد حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ تنازعہ اب 10 روزہ جنگ بندی کے معاہدے سے رک گیا ہے۔
ٹرمپ نے لبنانی صدر سے بات کی
اس سے قبل لبنانی صدر جوزف عون نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا تھا کہ میری اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ بات چیت کے دوران، عون نے جنگ بندی اور دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کوششوں پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔
حزب اللہ لبنان پر برہم
حزب اللہ نے بھی لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔ حزب اللہ کے عہدیدار حسین حاج حسن کا کہنا ہے کہ لبنانی حکومت کا اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا فیصلہ ایک سنگین غلطی ہے۔ حسن کے مطابق، مذاکرات کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہیں اور انہیں روکا جانا چاہیے۔