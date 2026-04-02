ایران جنگ پر ٹرمپ کا قوم سے خطاب، کہا امریکہ نے ایران میں 'تیز، فیصلہ کن اور زبردست فتوحات' حاصل کیں
امریکی صدر نے کہا کہ 'مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بنیادی اسٹریٹجک مقاصد تکمیل کے قریب ہیں۔"
Published : April 2, 2026 at 7:33 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 8:36 AM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات (مقامی وقت کے مطابق بدھ کی رات) کو کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد کی "تکمیل کے قریب" ہے اور اس تنازع میں "زبردست فتوحات" حاصل کرنے پر امریکی افواج کی تعریف کی۔
ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے قوم کے نام اپنے پہلے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ فوجی کارروائی ایران کے تیل سمیت دیگر وسائل حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے اتحادیوں کی مدد کے لیے ہے۔ وائٹ ہاؤس کے کراس ہال میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ پچھلے مہینے آپریشن 'ایپک فیوری' شروع کرنے کے نتیجے میں ایران کی "میزائل اور ڈرون صلاحیت ڈرامائی طور پر کم ہو گئی ہے اور ان کی ہتھیاروں کی فیکٹریوں اور راکٹ لانچروں کو دھماکوں سے اڑیا جا رہا ہے۔"
ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی "بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی ہے" اور ان کے رہنما مارے جا چکے ہیں۔ "آج رات، مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بنیادی اسٹریٹجک مقاصد تکمیل کے قریب ہیں۔" امریکی صدر نے فروری کے آخر میں جنگ کے آغاز کے بعد اپنے پہلے پرائم ٹائم خطاب میں نے مزید کہا کہ "گذشتہ چار ہفتوں میں، ہماری مسلح افواج نے میدان جنگ میں تیز، فیصلہ کن، زبردست فتوحات حاصل کیں، ایسی فتوحات جو پہلے کبھی کم ہی لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔"
ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اگلے دو سے تین ہفتوں تک ایران پر 'انتہائی سخت' حملے کرے گا۔ ہم انہیں پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے۔ حکومت کی تبدیلی آ چکی ہے، ان کے تمام پرانے لیڈر ختم ہو چکے ہیں، نیا گروپ کم بنیاد پرست ہے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہماری نظریں اہم اہداف پر ہیں اور اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو ہم ان کے پاور (بجلی) پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ "ہم نے ابھی تک ان کی تیل کی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا ہے، لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے؛ وہ ہمیں نہیں روک سکتے۔" ٹرمپ نے کہا۔
ٹرمپ نے علاقائی شراکت داروں بشمول اسرائیل، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور بحرین کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ "انہیں کسی بھی طرح اور کسی بھی صورت میں ناکام نہیں ہونے دے گا۔"
اسی کے ساتھ ٹرمپ نے تیل درآمد کرنے والے ممالک پر بھی زور دیا کہ وہ "کچھ ہمت پیدا کریں" اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ حاصل کرنے کی ذمہ داری قبول کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی شراکت داروں کو ایران کی طرف سے مسدود آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے بوجھ بانٹنا پڑے گا۔
امریکی صدر نے کہا کہ ان ممالک کو "[انہیں] یہ پہلے کرنا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا، جیسا کہ ہم نے مطالبہ کیا تھا۔" انہوں نے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ "آبنائے ہرمز جائیں اور اسے دوبارہ حاصل کریں، اس کی حفاظت کریں۔"
اس تقریر میں ٹرمپ عوام کے سامنے جنگ کے مقاصد کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو حالیہ ہفتوں کے دوران بدلتے ہوئے اہداف اور ان کے متضاد بیانات کی وجہ سے کنفیوژن کے شکار ہیں۔ حالانکہ اس تقریر سے بھی واضح نہیں ہو سکا کہ آیا وہ فوجی کارروائیوں کو سمیٹنے جا رہے ہیں یا حملوں میں شدت لانے جا رہے ہیں۔
ان کا یہ بیان تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، غیر مستحکم مالیاتی منڈیوں اور پولنگ کے بیچ سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے اس طرح کا خطاب اس وقت نہیں کیا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف حملوں کا آغاز کیا تھا۔ اتنی تاخیر سے خطاب کرنے پر اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اس کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔
وہیں ٹرمپ کے خطاب شروع کرنے سے عین قبل متحدہ عرب امارات میں ایران کی طرف سے داغے میزائلوں کے پیش نظر سائرن بج رہے تھے۔ اس کے بعد دبئی میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنیں گئیں۔ اس دوران فضائی دفاع بھی ایرانی بیراج کو روکنے کے لیے متحرک نظر آیا۔ اس کے علاوہ ایران اور حزب اللہ دوران شب اسرائیل پر بھی متعدد حملے کیے۔ (ایجنسی ان پٹ حذف و اضافے کے ساتھ)
