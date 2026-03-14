امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں 2500 فوجی اور مزید بحری جنگی جہاز بھیجنے کا اعلان
امریکہ کا ایران کے جزیرہ خارگ پر فوجی اہداف کو 'تباہ' کرنے کا دعویٰ، نیز اگلی بار تیل کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کی دھمکی
Published : March 14, 2026 at 8:07 AM IST
دبئی: امریکہ نے بحری فوج کے 2,500 اہلکاروں سمیت اضافی بحری جنگی جہازوں کو مشرق وسطیٰ میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے جمعہ کو اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ تقریباً دو ہفتوں کی جنگ کے بعد خطے میں تعینات افواج میں ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔
اس اعلان کے چند گھنٹے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے 'طاقتور ترین' حملوں میں ایران کے جزیرہ خارگ پر فوجی اہداف کو "مٹا دیا" ہے۔ واضح رہے کہ جزیرہ خارگ ایران کا بنیادی ٹرمینل ہے جو ایران کی تیل برآمدات کو سنبھالتا ہے۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ جزیرے پر موجود تیل کا بنیادی ڈھانچہ اگلا ہدف ہو سکتا ہے۔ ایک روز قبل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے خبردار کیا تھا کہ اس طرح کے حملے سے انتقامی کارروائیوں کی نئی سطح کو ہوا ملے گی۔
جنگ کے بیچ ایران میں مظاہرے
دریں اثنا، ایرانی دارالحکومت میں ایک بڑے دھماکے نے ایک مرکزی چوک کو ہلا کر رکھ دیا جہاں ہزاروں افراد فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لیے سالانہ ریلی کے لیے جمع تھے۔ یہ یوم قدس کی سالانہ ریلی تھی جو تہران میں جنگ کے باوجود نکالی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے "مرگ بر اسرائیل" اور "مرگ بر امریکہ" کے نعرے لگائے۔
اسی درمیان تہران میں دوپہر کو ہونے والے دھماکوں نے فردوسی اسکوائر کے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل نے دھماکے سے کچھ دیر پہلے فارسی زبان کے ایکس اکاؤنٹ پر لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کی، تاہم اس وارننگ کو بہت کم ایرانی دیکھ سکے ہوں گے، کیونکہ وہاں انٹرنیٹ تقریباً مکمل طور پر بند ہے۔
اس حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم جنگ کے باوجود بڑے پیمانے پر ہوئے مظاہروں نے اسرائیل سمیت دنیا کو حیرت میں ڈال دیا جس میں سینئر حکومتی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے شدید حملوں کے باوجود ایران اپنے موقف اور عزم پر ڈٹا ہوا ہے۔
ایران نے اسرائیل اور ہمسایہ خلیجی ریاستوں پر وسیع پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے، جہاں سے دنیا کے تجارتی تیل کا پانچواں حصہ گزرتا ہے۔ وہیں امریکی اور اسرائیلی جنگی طیارے پورے ایران میں فوجی اور دیگر اہداف کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔
دوسری طرف لبنان میں انسانی بحران مزید گہرا ہو گیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ جاری زمینی اور فضائی جنگ کی وجہ سے اب تک تقریباً 800 افراد ہلاک اور 850,000 بے گھر ہو گئے۔
جنگ تب ختم ہو گی جب مجھے ٹھیک لگے گا: ٹرمپ
فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ تب ختم ہو گی جب میں اسے اپنے اندر میں محسوس کروں گا۔ انہوں نے یہ جواب اس وقت دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں کب احساس ہوگا کہ ایران جنگ ختم ہو چکی ہے۔
اسی کے ساتھ انہوں نے ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ 'وہ زخمی ہیں۔ لیکن وہ شاید کسی حالت میں زندہ رہیں گے۔'
انہوں نے آبنائے ہرمز میں تیل ٹینکروں کو سکیورٹی فراہم کرنے اور آبنائے کو کھلوانے کے وعدے پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 'امید ہے چیزیں ٹھیک ہوں جائیں گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔'
فوجیوں اور حملہ آور جہازوں میں اضافے کا اعلان
ایران کے خلاف جاری اسرائیلی اور امریکی جنگ کے بیچ امریہ نے 31 ویں میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ اور یو ایس ایس طرابلس سمیت دیگر حملہ آور بحری جہازوں کو مشرق وسطیٰ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایسوسی ایٹڈ پریس کو اس بات کی جانکاری دی۔
میرین ایکسپیڈیشنری یونٹس پانی اور زمین دونوں پر آپریشن کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وہ سفارت خانوں میں سکیورٹی کو مضبوط بنانے، شہریوں کو نکالنے اور آفات سے بچانے میں بھی مہارت رکھتی ہیں۔ تعیناتی ضروری طور پر اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی ہے کہ زمینی آپریشن قریب ہے یا ہو گا۔ نئی میرین تعیناتی کی اطلاع سب سے پہلے دی وال سٹریٹ جرنل نے دی تھی۔
فوج کی طرف سے جاری کردہ تصاویر کے مطابق، 31 ویں میرین ایکسپیڈیشنری (بری بحری) یونٹ، نیز طرابلس اور دیگر سمندری حملہ آور جہاز جو میرینز کو لے کر جا رہے ہیں، جاپان میں مقیم ہیں اور کئی دنوں سے بحر الکاہل میں موجود ہیں۔ مصنوعی سیاروں کے ذریعے طرابلس کو حال ہی میں تائیوان کے قریب دیکھا گیا، جو ایران کے پانیوں سے تقریباً ایک ہفتے کی دوری پر ہے۔
ہفتے کے شروع میں بحریہ کے پاس 12 بڑے بحری جہاز تھے، جن میں طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن اور جیرالڈ فورڈ سمیت تقریباً آٹھ ڈسٹرائر بحیرہ عرب میں کام کر رہے تھے۔ اگر طرابلس اس بیڑے میں شامل ہوتا ہے، تو یہ خطے میں امریکہ کا اب تک کا سب سے بڑا بیڑا ہوگا۔
اگرچہ مشرق وسطیٰ میں زمین پر موجود امریکی فوجیوں کی کل تعداد واضح نہیں ہے، لیکن اکیلے العدید ایئر بیس، جو خطے کے سب سے بڑے اڈے میں سے ایک ہے، عام طور پر تقریباً 8000 امریکی فوجی موجود ہوتے ہیں۔
ایران کی وارننگ کے بعد امریکہ کا خلیج فارس کے جزیرے پر حملہ
ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ خلیج فارس میں ایران کے جزیرہ خارگ پر امریکی حملوں نے فوجی مقامات کو نشانہ بنایا لیکن اس کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو فی الحال چھوڑ دیا۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران یا کوئی اور آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کے گزرنے میں مداخلت کرتا ہے تو وہ "تیل کے بنیادی ڈھانچے کو ختم نہ کرنے" کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔
جمعرات کو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خبردار کیا کہ ایران کی جنوبی سمندری سرحد پر واقع جزائر پر حملے ایران کو "تمام تحمل کو ترک کرنے" پر مجبور کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جزیرہ خارگ ملک کی معیشت اور سلامتی کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔
ایران اسرائیل جنگ میں بہار سے تعلق رکھنے والے ایک جہاز انجینئر کی موت، سنگاپور لے کر جا رہے تھے تیل
مغربی ایشیا کا تنازعہ: وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب سے بات کی
ایران جنگ: تہران میں یوم قدس احتجاج میں دھماکہ، ایران کے ۔تازہ حملوں میں 60 سے زائد اسرائیلی زخمی
ایران میں فتح کے دعووں کے باوجود ٹرمپ جنگ سے نکلنے کا واضح راستہ بتانے میں ناکام