ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق جانکاری دینے پر امریکہ کا 188 کروڑ روپے انعام کا اعلان
سینٹ کام نے کہا کہ اس کا مقصد ایسی تفصیلات حاصل کرنا ہے جو ایران کی جوہری سرگرمیوں کو سمجھنے میں مدد فراہم کر سکیں۔
By ANI
Published : November 7, 2026 at 11:46 AM IST
فلوریڈا: امریکی فوج نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ واشنگٹن ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق جانکاری فراہم کرنے پر دو کروڑ امریکی ڈالر (تقریباً 188 کروڑ روپے) انعام اور "ممکنہ متبادل رہائش" فراہم کی جائے گی، جب کہ دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ تہران جنگ کو ختم کرنے کے لیے بے تاب ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (ایکس) پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں، یونائیٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے بتایا کہ محکمہ خارجہ کا ایک پروگرام، 'ریوارڈز فار جسٹس'، "ایران کے جوہری پروگرام بشمول اس کی تنصیبات، آلات اور اس سے وابستہ اہلکاروں، جیسے کہ سائنسدانوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے پر دو کروڑ امریکی ڈالر تک کا انعام اور ممکنہ متبادل رہائش کی پیشکش کر رہا ہے۔"
اس انعام کا اعلان اصل میں سال 1984 میں محکمہ خارجہ کے زیر انتظام قومی سلامتی کے انعامی پروگرام کے تحت کیا گیا ہے، تاکہ امریکی جانوں اور مفادات کا تحفظ کرنے والی خفیہ جانکاری کے لیے مالی مراعات فراہم کی جا سکیں۔
Rewards for Justice is offering a reward of up to $20 million and possible relocation for information about Iran’s nuclear program, including its facilities, equipment, and associated personnel, such as those in the scientific community, or the movement of any of the above. Submit a tip: https://t.co/A8uRQJSosj— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے حفاظتی ضوابط کی تعمیل نہ کرتے ہوئے ایران نے ایجنسی کی جانب سے اہم آلات جیسے کہ سینٹری فیوجز وغیرہ کی نگرانی کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا ہے۔ تاہم، یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس قسم کی جانکاری فراہم کرنے پر 20 ملین ڈالر کا پورا انعام دیا جائے گا۔
محکمہ خارجہ نے کہا کہ "سال 2025 میں، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے رپورٹ دی کہ ایران یورینیم کو 60 فیصد تک افزودہ کر رہا ہے۔ یہ سطح جوہری ہتھیار کے لیے درکار 90 فیصد افزودگی کے معیار سے محض ایک مختصر تکنیکی قدم کے فاصلے پر ہے۔ ایران واحد ایسا ملک ہے جو جوہری ہتھیار نہ رکھنے کے باوجود یورینیم کو اتنی اعلیٰ سطح تک افزودہ کر رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگر اس مقدار کو مزید افزودہ کیا جائے، تو یہ کئی جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔"
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یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، اور قطر دونوں فریقین کے مابین کسی ممکنہ معاہدے کے لیے ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بار بار کیے گئے دعووں کے باوجود سامنے آئی ہے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی جوہری صلاحیتیں تباہ ہو چکی ہیں۔
جمعہ کی شام ویسٹ پام بیچ، فلوریڈا میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی رہنما نے کہا کہ "اگر ہم نے ایران پر حملہ نہ کیا ہوتا، تو آج اسرائیل کا وجود نہ ہوتا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اگر ان کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے، تو وہ انہیں استعمال کر چکے ہوتے۔ وہ مشرق وسطیٰ کو نیست و نابود کر دیتے۔"
ان فوجی کارروائیوں کے باوجود، امریکی صدر نے نشاندہی کی کہ آٹھ ماہ کی لڑائی نے ایران کی معیشت اور فوج کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے تہران اب معاہدہ کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم اب ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ ہر قیمت پر معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔"
ان پیش رفتوں کے بیچ، دوبارہ لڑائی شروع ہونے سے روکنے کے لیے مختلف ثالثوں کی جانب سے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ منگل کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی انتظامیہ بات چیت کے ذریعے اس بحران کو حل کرنے کی راہیں تلاش کر رہی ہے۔
اس ہفتے کے اوائل میں، ٹرمپ نے ذکر کیا تھا کہ انہیں ابھی ایک یا دو بچے ہوئے مقامات (جوہری تنصیبات) کا معاملہ حل کرنا ہے، جس میں انہوں نے خاص طور پر وسطی ایران میں واقع 'پک ایکس ماؤنٹین' کا نام لیا، جو کہ ایک مشتبہ جوہری تنصیب ہے اور تہران نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔
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