امریکہ نے ایرانی کارگو جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا، تہران کی 'جلد جواب' دینے کی دھمکی
امریکی فوج کے مطابق ان کے ڈسٹرائر نے "بار بار وارننگ جاری کی جسے ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا۔"
Published : April 20, 2026 at 9:35 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے اتوار کو آبنائے ہرمز کے قریب امریکی فوج کی بحری ناکہ بندی سے بچنے کی کوشش کر رہے ایرانی پرچم والے کارگو جہاز پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا۔ وہیں ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے جوابی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہوئے اس حملے نے جنگ بندی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
امریکہ کی جانب سے گذشتہ ہفتے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد سے امریکی فوج کی یہ پہلی کارروائی ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے نے کہا کہ ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے جہاز پر امریکی مسلح اہلکاروں کے اترنے کو قزاقی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا۔
آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھنے اور جنگ بندی کا آخری دن بدھ کے قریب آنے کے ساتھ ہی امریکہ-ایران کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات کے اعلان کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف اب کیا ہے۔ تاہم اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ امریکی مذاکرات کار پیر کو پاکستان جائیں گے۔
دریں اثنا غیر یقینی صورت حال نے تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے جس دہائیوں کے بدترین عالمی توانائی بحران کے مزید گہرا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ خلیج عمان میں امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے ایرانی پرچم والے بحری جہاز 'توسکا' کو رکنے کے لیے وارننگ جاری کی اور پھر 'نہ رکنے' پر امریکی میرینز نے جہاز کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ بعد ازاں انہوں نے تلاشی لی "کہ جہاز میں کیا ہے!"
Today, an Iranian-flagged cargo ship named TOUSKA, nearly 900 feet long and weighing almost as much as an aircraft carrier, tried to get past our Naval Blockade, and it did not go well for them. The U.S. Navy Guided Missile Destroyer USS SPRUANCE intercepted the TOUSKA in the…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 19, 2026
تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ اس حملے کے دوران کوئی جانی نقصان ہوا یا نہیں۔ اس سلسلے میں یو ایس سنٹرل کمانڈ نے سوالوں کا جواب دیے بغیر کہا کہ ڈسٹرائر نے "چھ گھنٹے کے عرصے میں بار بار وارننگ جاری کی۔"
تہران کا نئی بات چیت سے انکار: ایرانی میڈیا
وہیں ایرانی حکام نے ٹرمپ کے مذاکرات کے اعلان پر کوئی براہ راست تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم، ایران کے سرکاری میڈیا نے مختصر رپورٹ میں کہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بحری جہاز کو قبضے میں لینے کے اعلان کے چند منٹ بعد، ایران کے سرکاری میڈیا نے صدر مسعود پیزشکیان کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فون پر ہونے والی بات چیت کی بھی اطلاع دی۔
ایرانی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ''امریکی اقدامات، بشمول غنڈہ گردی اور غیر معقول رویے، نے شکوک و شبہات کو بڑھا دیا کہ امریکہ پچھلی مثالوں کو دہرائے گا اور ایک بار پھر "سفارت کاری کو دھوکہ دے گا۔" یہ بیان صدر پیزشکیان کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے کہا کہ ایک اور فون کال پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کو بتایا کہ حالیہ امریکی اقدامات، بیان بازی اور تضادات اس کے "برے عزائم اور سفارتکاری میں سنجیدگی کی کمی" کی علامت ہیں۔
پاکستان نے مذاکرات کے دوسرے دور کی تصدیق نہیں کی تاہم حکام نے اسلام آباد میں سکیورٹی سخت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک مقامی اہلکار نے کہا کہ ثالث تیاریوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور امریکی پیشگی سکیورٹی ٹیمیں زمین پر موجود ہیں۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ جانکاری دی کیونکہ وہ میڈیا کے ساتھ تیاریوں پر بات کرنے کے مجاز نہیں تھے۔
وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ نائب صدر جے ڈی وینس، جنہوں نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں 21 گھنٹے تک آمنے سامنے مذاکرات کے پہلے دور کی قیادت کی، وہ ایک بار پھر امریکی وفد کی قیادت کریں گے جس میں وٹ کوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔
ایران نے سنیچر کے روز کہا کہ انہیں امریکہ کی طرف سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ جب کہ ایران کے چیف مذاکرات کار، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ہفتے کے آخر میں کہا کہ "سفارت کاری کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔" تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ فریقین کے درمیان ایک وسیع خلا باقی ہے۔
یہ واضح نہیں تھا کہ آیا دونوں فریق نے بشمول ایران کے جوہری افزودگی پروگرام، علاقائی پراکسی اور آبنائے ہرمز جیسے معاملات پر موقف تبدیل کیا ہے جن کی وجہ سے پچھلی بات چیت پٹری سے اتر گئی تھی۔
بات چیت کے بارے میں ٹرمپ نے اپنے اعلان میں ایرانی انفراسٹرکچر کے خلاف اپنی کی دھمکیوں کو پھر دہرایا جس پر وسیع پیمانے پر تنقید اور جنگی جرائم سے متعلق امریکہ کو خبردار کیا گیا۔ وہیں ٹرمپ نے لکھا کہ اگر ایران امریکہ کے مجوزہ معاہدے سے اتفاق نہیں کرتا ہے تو، "امریکہ ایران میں ہر ایک پاور پلانٹ، اور ہر ایک پل پر حملہ کر دے گا۔"
جنگ کے مکمل خاتمے تک ایران ہرمز کو کنٹرول کرنے کا خواہاں
ایران نے پیر کے اوائل میں خبردار کیا کہ وہ بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ دوبارہ ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد ایک بار پھر سیکڑوں جہاز کلیئرنس کے منتظر ہیں۔
ایران کے سابق نائب صدر محمد رضا عارف نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تہران پر فوجی اور اقتصادی دباؤ کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے کی سکیورٹی مفت نہیں ہے اور انتخاب واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو تیل کی منڈی سب کے لیے کھولی جائے، یا سب کے لیے قیمتوں کا خطرہ برقرار رہے۔"
دنیا کی تیل کی تجارت کا تقریباً ایک پانچواں حصہ عام طور پر آبنائے سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف کے کسانوں کے لیے کھاد، قدرتی گیس اور افغانستان اور سوڈان جیسے اشد ضرورت والے مقامات کے لیے انسانی امداد کی فراہمی بھی اسی بحری راستے سے ہوتی ہے۔
