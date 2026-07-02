امریکی ہیلی کاپٹر کی بحیرۂ عرب میں ہنگامی لینڈنگ، عملے کا ایک رکن لاپتہ

امریکی ہیلی کاپٹر کی بحیرۂ عرب میں ہنگامی لینڈنگ، عملے کا ایک رکن لاپتہ
امریکی ہیلی کاپٹر نے بحیرۂ عرب میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ عملے کا ایک رکن لاپتہ ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے۔
Published : July 2, 2026 at 10:18 AM IST
منامہ، بحرین: امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے بحیرۂ عرب میں ہنگامی آبی لینڈنگ کی۔ جہاز پر عملے کے چار ارکان میں سے ایک لاپتہ ہو گیا۔ امریکی بحری افواج کی سینٹرل کمانڈ کے مطابق، جسے یو ایس ففتھ فلیٹ (US 5th Fleet) بھی کہا جاتا ہے، ایک سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
ایکس (X) پر ایک پوسٹ میں یو ایس ففتھ فلیٹ (US 5th Fleet) نے کہا، "1 جولائی کو صبح 3:30 ای ٹی پر، یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش (H.W. Bush) (CVN 77) کو تفویض کردہ MH-60S سی ہاک ہیلی کاپٹر کے ہوائی عملے نے بحیرۂ عرب میں ہنگامی آبی لینڈنگ کی۔"
ایمرجنسی دشمن کی کارروائی کی وجہ سے نہیں
بحریہ نے کہا، "اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ایمرجنسی دشمن کی کارروائی کی وجہ سے ہوئی ہے۔" اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے عملے کے چار ارکان میں سے تین کو بچا لیا گیا اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ انہیں جارج ایچ ڈبلیو بش کے جہاز پر رکھا گیا ہے۔
امریکی بحریہ کے اثاثے اب بھی لاپتہ
امریکی بحریہ نے بتایا کہ عملے کے بقیہ رکن کی تلاش کی کارروائی جاری ہے، انہوں نے مزید کہا، "علاقے میں امریکی بحریہ کے اثاثے اب بھی دوسرے لاپتہ ہوائی جہاز کے عملے کی تلاش کر رہے ہیں۔" بحریہ نے مزید کہا کہ واقعے کی کیا وجہ ہے یہ ابھی "تفتیش کے تحت" ہے۔
تہران کے ساتھ سفارتی پیش رفت کے بارے میں پرامید
دریں اثناء بدھ کو (مقامی وقت کے مطابق) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کا جوہری تخفیف اسلحہ اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ قطر میں اعلیٰ امریکی حکام کے ساتھ براہ راست اعلیٰ سطحی مذاکرات میں ایران کی عدم موجودگی کے باوجود تہران کے ساتھ سفارتی پیش رفت کے بارے میں پرامید ہے۔
جوہری پروگرام پر بات چیت میں مثبت پیش رفت
نارتھ ڈکوٹا میں نئی تزئین و آرائش شدہ تھیوڈور روزویلٹ صدارتی لائبریری کا دورہ کرتے ہوئے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملوں کے لیے ایران کے خلاف حالیہ فوجی کارروائی کے بعد تہران کے جوہری پروگرام پر بات چیت میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔
ٹرمپ نے کہا،
"جہاں تک بات ہے، ایران کی جوہری تخفیف سازی اچھی طرح سے ترقی کر رہی ہے۔ ان کی بہت اچھی ملاقاتیں ہوئیں اور ہم دیکھیں گے۔ ہم نے انہیں تین راتوں تک بہت سخت مارا، لیکن ہم بہت اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں اسے جوہری تخفیف اسلحہ کہتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔":- ڈونالڈ ٹرمپ
ایران کا جوہری تخفیف اسلحہ
امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ حالیہ حملوں کے بعد ایران نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا، "وہ ایک طویل سفر طے کر چکے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے انہیں بہت سخت مارا ہے۔ وہ ٹھیک ہیں۔ ہم اسے حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایران کا جوہری تخفیف اسلحہ ہے۔"
ایران کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں براہ راست شرکت نہیں
تہران کے جوہری عزائم پر واشنگٹن کے دیرینہ موقف کو دہراتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ "ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہم کرتے ہیں، ملک میں اس طرح کی سرگرمیاں کبھی نہیں ہوئیں جتنی اس وقت ہیں۔" ٹرمپ کے تبصرے اس وقت سامنے آئے ہیں جب ایرانی حکام نے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات میں براہ راست شرکت نہیں کی ہے۔