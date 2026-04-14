مشرق وسطیٰ میں ناکہ بندی کے لیے امریکہ کے 15 جنگی جہاز تعینات، ٹرمپ کے حکم کا انتظار
مشرق وسطیٰ میں امریکی بحریہ کی 15 جنگی جہازوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ ایران کی ناکہ بندی میں حصہ لے سکتے ہیں۔
Published : April 14, 2026 at 9:08 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں اس وقت بحریہ کے کم از کم 15 جنگی جہاز تعینات ہیں۔ ان بحری جہازوں میں طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن اور 11 ڈسٹرائر شامل ہیں۔ یہ بحری جہاز ایرانی بندرگاہوں کی سمندری ناکہ بندی میں حصہ لے سکتے ہیں۔
امریکی حکام کے مطابق، تاہم، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ان میں کون سے مخصوص بحری جہاز ناکہ بندی میں حصہ لینے کے لیے مختص کیے گئے ہیں، کیونکہ پچھلے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی نیوی کے جہاز سینٹرل کمانڈ کے آپریشنل علاقے میں وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں۔
#WATCH | Answering on what would happen if a deal with Iran is not reached by the end of the ceasefire, US President Donald Trump says, " i don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. right now, there is no fighting. right now, we have a blockade. they are… pic.twitter.com/FDdxjgp7jO— ANI (@ANI) April 13, 2026
تعینات کیے گئے بیڑے میں طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن اور 11 ڈسٹرائر شامل ہیں۔ ان میں یو ایس ایس بین برج، یو ایس ایس تھامس ہڈنر، یو ایس ایس فرینک ای پیٹرسن جونیئر، یو ایس ایس ڈیلبرٹ ڈی بلیک، یو ایس ایس جان فن، یو ایس ایس مائیکل مرفی، یو ایس ایس مٹشر، یو ایس ایس پنکنی، یو ایس ایس رافیل پیرالٹا، یو ایس ایس اسپروئنس اور یو ایس ایس میلیئس شامل ہیں۔ مزید برآں، یو ایس ایس طرابلس، یو ایس ایس نیو اورلینز، اور یو ایس ایس رشمور پر مشتمل طرابلس ایمفیبیئس ریڈی گروپ بھی اسی علاقے میں تعینات ہے۔
واضح رہے کہ نیول فارمیشن کے ساتھ کئی سپورٹ اور اسکارٹ جہاز بھی ہوتے ہیں۔ تاہم، کسی بھی ناکہ بندی کی کارروائی میں مدد کے لیے مطلوبہ مقام تک پہنچنے سے پہلے، اسے یا تو نہر سوئز سے گزرنا ہو گا یا بحیرہ روم کے راستے افریقہ کا چکر لگانا ہو گا۔
#WATCH | US President Donald Trump says, " ... we can't let a country blackmail or extort the world because that is what they are doing, they are really blackmailing the world. we are not going to let that happen... many ships are heading to our country right now as we speak to… pic.twitter.com/NvyGjZZ5im— ANI (@ANI) April 13, 2026
دریں اثنا، امریکی صدر نے سنیچر کے آخر میں ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا۔ پاکستان میں اسلام آباد مذاکرات میں کسی بھی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ تہران کے جوہری عزائم مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھے گا۔ سنیچر کے آخر میں ناکام مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ "ہم نے بہت سی چیزوں پر اتفاق کیا، لیکن وہ اس پر (جوہری ہتھیار نہ رکھنے) متفق نہیں تھے، تاہم مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پر راضی ہو جائیں گے۔
#WATCH | US President Donald Trump says, " ... iran will not have a nuclear weapon... if they don't agree, there is no deal... there will never be a deal. iran will not have a nuclear weapon, and we are going to get the dust back; either we will get it back from them, or we will… pic.twitter.com/JaccBI3O7P— ANI (@ANI) April 13, 2026
ٹرمپ نے کہا کہ ''مجھے تقریباً یقین ہے۔ درحقیقت، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔‘‘ اسی کے ساتھ انہوں نے جاری سفارتی کوششوں کے حوالے سے سخت الٹی میٹم جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’’اگر وہ متفق نہیں ہوتے ہیں تو کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ کبھی کوئی معاہدہ نہیں ہو گا۔" نیوکلیئر فریز کے علاوہ، امریکہ نے ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم کی واپسی کو ترجیح دی ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ "ہم وہ دھول (افزودہ یورینیم) واپس لائیں گے۔ یا وہ اسے ہمیں واپس کریں گے۔ یا تو ہم خود اسے لے لیں گے۔"
گذشتہ سنیچر کو ٹرمپ نے دو ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ تاہم، پاکستان میں امن مذاکرات کے ناکام ہونے کے بعد، نائب صدر جے ڈی وینس نے تصدیق کی کہ ایران اپنے جوہری ہتھیار ترک کرنے کا وعدہ نہیں کرے گا۔
ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے کوئی معاہدہ نہ ہوا تو یہ ایران کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جب نامہ نگاروں نے پوچھا کہ اگر معاہدے کے بغیر جنگ بندی ختم ہو جاتی ہے تو کیا وہ 'تہذیب کے مکمل خاتمے' والی پچھلی وارننگ پر عمل کریں گ؟ ٹرمپ نے اس کی وضاحت کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ 'میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔'
