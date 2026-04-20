اقوام متحدہ کی منظوری کے بغیر ایران کی ناکہ بندی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر اٹھے سوال
امریکہ نے اقوام متحدہ کی منظوری کے بغیر ایران پر بحری ناکہ بندی کر دی ہے۔ جس سے بین الاقوامی قوانین اور عالمی تیل کی سپلائی کے لیے سنگین بحران پیدا ہو گیا ہے۔
Published : April 20, 2026 at 12:08 PM IST
تہران، ایران (کرشنانند): 13 اپریل 2026 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف اعلان کردہ "مکمل بحری ناکہ بندی" نے 21ویں صدی کے سب سے بڑے جغرافیائی اور قانونی بحران کو جنم دیا ہے۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے درمیان امن مذاکرات کی ناکامی کے فوراً بعد لیا گیا یہ فیصلہ اب صرف دو ملکوں کے درمیان تنازعہ نہیں بلکہ عالمی سمندری قوانین کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ بن گیا ہے۔
ناکہ بندی کی بنیاد: اسٹریٹجک پریشر اور ٹِٹ فار ٹیٹ
امریکی انتظامیہ کا موقف ہے کہ اس اقدام کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنا اور اسے نئے جوہری اور علاقائی سلامتی کے حالات سے منسلک ہونے پر مجبور کرنا ہے۔ امریکہ اسے آبنائے ہرمز میں ایران کی جانب سے مبینہ طور پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا "مناسب جواب" قرار دے رہا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ دنیا کا تقریباً 20 فیصد خام تیل اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے جس سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
قانونی تنازعہ: کیا یہ ناکہ بندی قانونی ہے؟
اس کارروائی کی قانونی حیثیت کے حوالے سے بین الاقوامی ماہرین قانون میں گرما گرم بحث جاری ہے۔
1. اقوام متحدہ کا چارٹر اور سلامتی کونسل
بین الاقوامی قانون کے تحت، کسی بھی ملک کی ناکہ بندی کے لیے عام طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل (UNSC) کے باب VII کے تحت منظوری درکار ہوتی ہے۔ عراق کے خلاف 1990 کی ناکہ بندی قانونی طور پر درست تھی کیونکہ اسے یو این ایس سی کی قرارداد 661 کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے برعکس، اب امریکہ کی جانب سے ناکہ بندی سے امریکہ کے پاس ایسا عالمی مینڈیٹ نہیں ہے۔
2. سان ریمو دستی
حامی 1994 کے سان ریمو مینول کا حوالہ دے کر اس کا جواز پیش کر رہے ہیں، جو مسلح تصادم کے دوران سمندر پر لاگو ہونے والے قوانین کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے تحت ایک جنگ میں شامل ملک ناکہ بندی کر سکتا ہے، بشرطیکہ وہ اس کا باقاعدہ اعلان کرے اور اسے غیر جانبداری سے نافذ کرے۔
3. ماہرین کے اعتراضات
قانونی ماہر ایڈووکیٹ شاشوت سنگھ گوڑ کے مطابق ’’آزاد سمندروں کو کسی طاقت سے بند نہیں کیا جا سکتا‘‘۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ اقدام امریکی حمایت یافتہ 'قواعد پر مبنی بین الاقوامی آرڈر' کے ان اصولوں کی خلاف ورزی ہے جن کی امریکہ جنوبی بحیرۂ چین میں حمایت کرتا رہا ہے۔
ناکہ بندی کیسے نافذ کی جا رہی ہے؟ (نفاذ کرنے کا عمل)
امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے ایران کی 2400 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کو سیل کرنے کے لیے اپنی تمام افواج کو تعینات کر دیا ہے۔
بڑے پیمانے پر بحری بیڑے کی تعیناتی: یو ایس ایس ابراہم لنکن کیریئر اسٹرائیک گروپ اور ڈسٹرائر یو ایس ایس سپروانس اس آپریشن کے مرکز میں ہیں۔ 100 سے زیادہ لڑاکا طیارے اور نگرانی کرنے والے ڈرون چوبیس گھنٹے ایرانی بندرگاہوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔
مداخلت اور قبضہ: 19 اپریل 2026 کو پیش آنے والے ایک واقعے نے تناؤ کو عروج پر پہنچا دیا جب امریکی بحریہ نے ایک وارننگ ملنے کے بعد ایرانی کارگو جہاز "توسکا" کو زبردستی قبضے میں لے لیا۔
معائنہ اور راستہ: جب کہ امریکی فوج، غیر جانبدار ممالک (جیسے کویت یا متحدہ عرب امارات) کے لیے جانے والے بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے رہی ہے، وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت معائنہ کے تابع ہیں کہ کوئی فوجی یا ممنوعہ مواد ایران تک نہ پہنچے۔
انسانی اور معاشی خدشات
بین الاقوامی انسانی قانون (IHL) کے تحت، کوئی بھی ناکہ بندی شہری آبادی کو ضروری اشیا، جیسے خوراک اور ادویات کی فراہمی کو نہیں روک سکتی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ناکہ بندی طویل عرصے تک جاری رہی تو یہ ایران میں ایک بڑے انسانی بحران کا باعث بن سکتا ہے۔
اقتصادی محاذ پر اس اقدام سے تیل کی عالمی منڈیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ انشورنس کمپنیوں نے خطے میں منتقل ہونے والے بحری جہازوں کے پریمیم میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس سے بھارت اور چین جیسے تیل درآمد کرنے والے ممالک کے لیے توانائی کی لاگت میں اضافہ یقینی ہے۔
ایران کی ناکہ بندی صرف ایک فوجی اقدام نہیں ہے بلکہ یہ بین الاقوامی نظام کے مستقبل کو تشکیل دے گا۔ کیا کوئی سپر پاور عالمی اتفاق رائے کے بغیر اہم آبی گزرگاہ بند کر سکتی ہے؟ یہ سوال مستقبل میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس (ICJ) اور اقوام متحدہ میں گونجے گا۔ فی الحال، تہران نے جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے، جس سے پورے مشرق وسطیٰ کو ایک مکمل جنگ کے دہانے پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔