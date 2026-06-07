اوہائیو فیسٹیول میں فائرنگ سے افراتفری، متعدد افراد زخمی؛ حملہ آوروں کی تلاش جاری
فائرنگ کا واقعہ ’’اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول‘‘ کے قریب پیش آیا، جو ٹولیڈو کے تاریخی علاقے میں ہر سال منعقد ہونے والا ایک میلہ ہے۔
Published : June 7, 2026 at 7:10 AM IST
اوہائیو: امریکی ریاست اوہائیو کے شہر ٹولیڈو میں منعقدہ ایک مقامی ثقافتی میلے کے قریب ہفتہ کی شب اندھا دھند فائرنگ کے واقعہ میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جس کے بعد جشن کا ماحول خوف و ہراس میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس نے واقعہ کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔
رپورٹ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ’’اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول‘‘ کے قریب پیش آیا، جو ٹولیڈو کے تاریخی علاقے میں ہر سال منعقد ہونے والا ایک مقبول عوامی میلہ ہے۔ اس دو روزہ تقریب میں موسیقی، ثقافتی پروگرام، تاریخی گھروں کے دورے، خریداری اور کھانے پینے کے متعدد اسٹالز شامل ہوتے ہیں۔
ٹولیڈو پولیس کے مطابق جائے وقوعہ پر پہنچنے والے اہلکاروں نے متعدد افراد کو گولیوں سے زخمی حالت میں پایا، جنہیں فوری طور پر مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں، تاہم حکام نے ہلاکتوں یا زخمیوں کی حتمی تعداد جاری نہیں کی۔
مقامی کونسل رکن تھیریسا مورس نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سانحہ نہ صرف مقامی باشندوں بلکہ ہر سال اس میلے میں شریک ہونے والے ہزاروں افراد کے لیے باعث صدمہ ہے۔ اوہائیو کے گورنر مائیک ڈی وائن نے بھی واقعے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گرمیوں کے تہوار خاندانوں کے لیے محفوظ مقامات ہونے چاہئیں، نہ کہ خوف اور تشدد کی علامت۔
یہ بھی پڑھیں: چینی صدر شی جن پنگ اگلے ہفتے شمالی کوریا کا دورہ کریں گے
عینی شاہدین کے مطابق فائرنگ کی آواز سنتے ہی لوگ جان بچانے کے لیے ادھر اُدھر بھاگنے لگے جبکہ پولیس اور طبی عملہ فوری طور پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہو گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔