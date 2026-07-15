امریکی فوج ستمبر کے آخر تک عراق سے نکل جائے گی، عراقی وزیر اعظم اور پینٹاگون کا اعلان
وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ٹرمپ نے کہا کہ "ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں وہاں فوج کی مزید ضرورت ہے۔"
Published : July 15, 2026 at 10:51 AM IST
واشنگٹن: امریکی اور عراقی حکام نے منگل کو اعلان کیا کہ امریکی فوج ستمبر کے آخر تک عراق سے نکل جائے گی۔ واضح رہے کہ عراق میں امریکی فوج 23 سال سے موجود ہے جو سال 2003 میں صدام حسین کے خلاف حملے کے بعد داخل ہوئی تھی۔
وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے ساتھ کھڑے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ "ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں وہاں فوج کی مزید ضرورت ہے۔" اسی کے ساتھ انہوں نے امریکی تیل کمپنیوں کے ساتھ عراق کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو نوٹ کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ "تعلق ایک بہت بڑا رشتہ ہے جہاں ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے۔" "ہم ان کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت پڑے گی۔"
اس موقعے پر ایک مترجم کے ذریعے بات کرتے ہوئے الزیدی نے کہا کہ "امریکی افواج 30 ستمبر تک عراق سے نکل جائیں گی، جب کہ امریکی کمپنیاں عراق کے اندر ہوں گی۔" پینٹاگون نے بعد میں ایک بیان میں کہا کہ وہ داعش کے جنگجوؤں کے خلاف اپنے مشن کو ختم کرنے کے لیے عراق کے ساتھ 2024 کے معاہدے کی توثیق کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے دوران کیے گئے اس معاہدے کے وقت عراق میں موجود بہت سے امریکی فوجی پہلے ہی وہاں سے نکل چکے ہیں۔
امریکہ عراق میں داعش کے خلاف لڑنے کی ذمہ داری امریکی اور اتحادی افواج سے عراقی فوج پر منتقل کر رہا ہے جنہیں امریکی فوج نے تربیت دی ہے۔ امریکی فوجی وہاں اپنی تعداد کو بتدریج کم کر رہے ہیں، علاقوں سے انخلاء کر رہے ہیں اور عراقی افواج کو مضبوط کر رہے ہیں۔
امریکہ نے مارچ سال 2003 میں عراق پر حملہ کیا جس میں اس نے بڑے پیمانے پر بمباری کی اور ملک کے بڑے حصوں کو برباد کر دیا۔ بعد ازاں امریکی زمینی فوجیوں کو بغداد میں اتارنے کی راہ ہموار کی۔ یہ حملہ ان غلط اور جھوٹے دعووں پر مبنی تھا کہ صدام حسین نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنا کر چھپا رکھے تھے۔ تاہم وہاں اس طرح کا کوئی ہتھیار نہیں ملا۔
سال 2007 میں انسداد بغاوت کی کارروائیوں کے عروج پر امریکی موجودگی 170,000 سے زیادہ فوجیوں تک پہنچ گئی تھی۔ اوباما انتظامیہ نے افواج کے انخلا کے لیے بات چیت شروع کی اور دسمبر 2011 میں جنگی دستے روانہ ہونا شروع ہوئے۔ بعد ازاں وہاں فوجی اہلکاروں کی ایک چھوٹی سی تعداد کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔
سال 2014 میں داعش کا عروج اور عراق اور شام میں اس کی تیزی سے گرفت نے عراقی حکومت کی دعوت پر امریکی اور شراکت دار ملک کی افواج کو دوبارہ واپس لایا گیا تاکہ وہ پولیس اور فوجی یونٹوں کی تعمیر نو اور اہلکاروں کی دوبارہ تربیت میں مدد کریں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر بھاگ گئے تھے۔
داعش کے خاتمے کے بعد امریکی فوج نے سال 2021 میں دعویٰ کیا کہ اتحادی افواج کی کارروائیاں میں ختم ہو گئیں۔ امریکہ نے عراق میں تقریباً 2,500 فوجیوں کو تربیت اور عراق کی فوج کے ساتھ مل کر داعش کے باقی ماندہ جنگجوؤں کے خلاف کارروائیوں کے نام پر رکھ چھوڑا۔ سال 2024 کے معاہدے کے بعد سے اب تک وہاں سے مزید فوجیوں کو امریکہ واپس بلا چکا ہے، فی الحال عراق میں اتحادی افواج کا ایک چھوٹا دستہ ہی باقی ہے۔
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