مشرق وسطیٰ میں دوسرے دن بھی کشیدگی برقرار، امریکی فوج کا ایران میں 10 اہداف پر حملوں کا دعویٰ
امریکی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز اور اس کے قریب مقامات پر 10 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
Published : June 28, 2026 at 7:38 AM IST
دبئی: (متحدہ عرب امارات) امریکی فوج نے سنیچر کے روز کہا کہ اس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں 10 اہداف کو نشانہ بنایا ہے، حملوں کا سلسلہ جاری ہے جس نے تہران اور واشنگٹن کے بیچ ہوئی نازک جنگ بندی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سنیچر کی صبح ایک تجارتی جہاز پر حملے کے بعد امریکی فوجی طیاروں نے ایرانی فوجی "نگرانی کے بنیادی ڈھانچے، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی مقامات، ڈرون ذخیرہ کرنے کی سہولیات، اور بارودی سرنگ کی صلاحیتوں" کو نشانہ بنایا۔ بعد ازاں امریکی فوج نے ایک اور بیان میں وضاحت کی کہ ان حملوں میں آبنائے ہرمز اور اس کے قریب مقامات پر 10 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے حتمی معاہدے پر اتفاق کرنے کے لیے ایک عبوری معاہدے تک پہنچنے کے بعد بھی خلیج فارس میں جاری حملوں کی وجہ سے ایران جنگ کے دوبارہ قابو سے باہر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر ایرانی میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کے مقامات اور ساحلی راڈار سائٹس پر حملہ کیا ہے! انہوں نے ایک ایسی صورت حال کے بارے میں خبردار کیا جہاں امریکہ معقولیت کو درکنار کر کے عسکری طور پر کام ختم کرنے پر مجبور ہوگا۔" اسی کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ ''اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا!'' ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر لکھا۔
تازہ حملے گذشتہ روز ہوئے واقعات کے بعد ہوئے ہیں جب جمعرات کو ایک ایرانی ڈرون نے عمان کے ساحل پر ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا اور اگلے دن امریکی فوج نے جوابی کارروائی کی۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ آئل ٹینکر پر ایرانی حملے کا جواب تھا۔
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امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس تازہ حملے میں ایرانی فورسز نے آئل ٹینکر کیکو پر یکطرفہ ڈرون سے حملہ کیا۔ یہ ٹینکر بیس لاکھ بیرل سے زیادہ خام تیل سے لدا ہوا تھا اور آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا۔
جہاز سے باخبر رہنے والی ویب سائٹس کے مطابق، کیکو نے سنیچر کے شروع میں خلیج فارس کے وسط میں ایک قطری آئل فیلڈ سے روانہ ہوا اور وہ متحدہ عرب امارات کی ایک بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا جو آبنائے ہرمز کے بالکل دوسری طرف خلیج امان پر واقع ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو عمان کے ساحل کے قریب قائم کیا گیا تھا جو ایران کی طرف سے منظور شدہ راستے کے متبادل کے طور پر کام کر رہا ہے۔
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امریکی فوج نے کہا کہ "ایران کے پاس جنگ بندی کے معاہدے کا احترام کرنے کا موقع تھا" لیکن جب اس کی افواج نے کیکو پر حملہ کیا تو اس نے معاہدے کا احترام "نہ کرنے کا انتخاب کیا"۔
وہیں ایران کے پاسداران انقلاب نے اس سے قبل سرکاری ارنا نیوز ایجنسی کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اس نے "خطے میں امریکی دہشت گرد فوج کے متعدد مقامات" کو نشانہ بنایا، تاہم اس کی وضاحت نہیں کی کہ کن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔
دریں اثنا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جنہوں نے واسنگٹن کی طرف سے ایران کے ساتھ مذاکرات کی قیادت کی ہے، نے جمعے کی رات سوشل میڈیا پر کہا کہ اگر جنگ بندی معاہدے کے بارے میں اختلاف ہے تو ایران کو "فون اٹھانا چاہیے۔" اسی کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ تشدد کا مقابلہ تشدد سے کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ عبوری معاہدے کے تحت، دونوں فریقوں کے پاس حتمی معاہدے کی تفصیلات پر کام کرنے کے لیے 60 دن ہیں۔ اسرائیل اور ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ عسکریت پسند گروپ کے درمیان لبنان میں لڑائی کا خاتمہ اس معاہدے کا ایک اہم حصہ ہے۔
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