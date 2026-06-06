امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کی طرف داغے گئے ایرانی ڈرونوں کو مار گرایا
ایران اور امریکہ کی جانب سے ان ہلکے حملوں کی وجہ سے جنگ بندی میں توسیع کے لیے جاری مذاکرات مشکل میں آگئے ہیں۔
Published : June 6, 2026 at 7:11 AM IST
وسکونسن: امریکی فوج نے کہا کہ اس نے جمعہ کو آبنائے ہرمز کی طرف لانچ کیے گئے چار ایرانی ڈرونوں کو مار گرایا اور پھر جواب میں اسلامی جمہوریہ کے ساحلی نگرانی کے کچھ راڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ لگاتار جاری کشیدگی سے متزلزل جنگ بندی خطرے میں آ سکتی ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ڈرون حملہ علاقائی سمندری ٹریفک کے لیے فوری خطرہ تھا۔
عالمی تیل اور قدرتی گیس کی ترسیل کے لیے اہم راہداری آبنائے ہرمز پر تہران کی ناکہ بندی کے جواب میں امریکی فوج ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی کیے ہوئے ہے، جس سے توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے جس سے وسط مدتی کانگریس کے انتخابات سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے لیے سیاسی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس نے مزید حملوں سے بچاؤ کے لیے آبنائے میں ایک جزیرہ سمیت ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔
یہ حالیہ حملوں میں تازہ ترین تھا جس نے جنگ میں سخت جنگ بندی اور اس جنگ بندی میں توسیع کے لیے ایک معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں کو متاثر کیا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں، ایرانی ڈرونز نے کویت کے مرکزی ہوائی اڈے پر ایک مسافر ٹرمینل کو بھاری نقصان پہنچایا، جس سے ایک شخص ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے اور مختصر مدت کے لیے ہوائی اڈے کو بند کر دیا گیا۔
حملوں کے باوجود جنگ بندی میں توسیع کے قوی امکانات ظاہر کئے جارہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو صحافیوں کو بتایا کہ "ایران کے ساتھ حالات کافی بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔"
ٹرمپ نے وسکونسن میں کسانوں کے ساتھ ایک تقریب میں کہا کہ، ’’ہم بہت جلد ایران سے باہر نکلنے والے ہیں اور یہ کسی نہ کسی طرح سے بہت مضبوط ہو گا، چاہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہو یا بہت مشکل راستہ،‘‘ ٹرمپ نے وسکونسن میں کسانوں کے ساتھ ایک تقریب میں مزید کہا۔ "بہت مشکل راستہ شاید آسان طریقہ ہے، لیکن ہم باہر آنے جا رہے ہیں، اور آپ کی کھاد کی قیمتیں بالکل نیچے جائیں گی، جیسے وہ چار مہینے پہلے تھیں۔"
ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ تیزی سے ایک ایسے تنازعے میں گھرے ہوئے ہیں جو ہولڈنگ پیٹرن میں طے پا گیا ہے۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں نے ایک ہفتہ قبل جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع اور ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کرنے کے لیے ایک عارضی معاہدہ کیا تھا۔ لیکن ٹرمپ نے غیر متعینہ تبدیلیوں کا مطالبہ کیا ہے اور ایرانی حکام نے اس معاہدے پر دستخط کرنے کے کوئی عوامی اشارے نہیں دکھائے ہیں۔
جمعہ کو یہ پوچھے جانے پر کہ اس میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے، ٹرمپ نے این بی سی کے "میٹ دا پریس" کو بتایا کہ یہ اس لیے تھا کہ "یہ ان کے لیے بہت مشکل چیز ہے،" ان کی "عظیم آزادی" اور اس حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ "وہ مضبوط ہیں، انہیں فخر ہے۔"
انہوں نے انٹرویو میں کہا، "ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کر رہے ہوں گے جو انہیں کرنا پڑے گا۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔"
ٹرمپ نے کہا کہ ایرانیوں کے پاس اب بھی 21 فیصد سے 22 فیصد میزائل ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ نے واشنگٹن میں امریکی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے بعد لبنانی حکومت اور اسرائیل کی طرف سے اس ہفتے طے پانے والی تازہ ترین جنگ بندی پر بھی زور دیا ہے۔ تاہم ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے اور نئے حملوں نے جنگ بندی کو مزید خطرے میں ڈال دیا ہے۔
اسرائیلی فوج نے جمعہ کے روز جنوبی لبنان کے متعدد حصوں پر حملہ کیا اور نو دیہاتوں کے لیے انخلا کی وارننگ جاری کی، جن میں ایک گاؤں بھی شامل ہے جس میں جنگ سے بے گھر ہونے والے ہزاروں لوگوں نے پناہ لی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق، جنوبی لبنان میں چھ مقامات پر حملوں میں نو افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ جنوبی لبنان میں عسکریت پسندوں کے ساتھ جمعہ کو ہونے والے ایک تصادم میں دو فوجی زخمی ہوئے، جس میں ایک شدید زخمی ہے۔
لبنان میں اسرائیلی افواج نے جنوب کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ایران جنگ کو ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی کوششوں کو بھی خطرہ لاحق ہوگیا ہے کیونکہ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی دیرپا جنگ بندی کو لبنان تک بڑھایا جانا چاہیے۔
آبنائے ہرمز میں ڈرون کی مداخلت کے علاوہ، امریکی فوج نے جمعہ کے اوائل میں کہا تھا کہ اس کی افواج بحر ہند میں ایران سے منسلک ایک پابندی والے آئل ٹینکر پر سوار ہوئیں کیونکہ امریکہ ایران کو اس کے تیل اور دیگر سامان سے فائدہ اٹھانے سے روکنا چاہتا ہے۔
امریکہ نے لوگوں، فرموں اور ٹینکروں کے ایک گروپ پر نئی پابندیوں کے ساتھ ایران کے توانائی کے شعبے کو بھی نشانہ بنایا۔
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