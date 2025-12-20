امریکہ کا شام میں بڑا حملہ، داعش کے خلاف آپریشن ہاک آئی کا آغاز، امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ مقصد

امریکہ کا شام میں بڑا حملہ، داعش کے خلاف آپریشن ہاک آئی کا آغاز، امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ مقصد
امریکا نے یہ آپریشن شام میں داعش کے حملے میں دو امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے شروع کیا ہے۔
Published : December 20, 2025 at 7:56 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ (امریکی مقامی وقت کے مطابق) کو کہا کہ امریکہ نے شام میں داعش کے ہاتھوں دو امریکیوں کی ہلاکت کے جواب میں ملک پر حملہ کرکے جوابی کارروائی شروع کی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے جمعہ کو اعلان کیا کہ امریکہ نے داعش کے جنگجوؤں کو ختم کرنے کے لیے شام میں آپریشن ہاک آئی حملے شروع کیے ہیں۔
ہیگستھ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "آج صبح، امریکی فوج نے شام میں 'آپریشن ہاک آئی' کا آغاز کیا تاکہ داعش کے جنگجوؤں، بنیادی ڈھانچے اور ہتھیاروں کی جگہوں کو ختم کیا جا سکے۔ یہ حملہ 13 دسمبر کو شام کے شہر پالمیرا میں امریکی افواج پر حملے کے جواب میں کیا گیا ہے۔"
“This is not the beginning of a war — it is a declaration of vengeance. The United States of America, under @POTUS Trump’s leadership, will never hesitate and never relent to defend our people.”— U.S. Air Force (@usairforce) December 19, 2025
– @SecWar Pete Hegseth https://t.co/kxEE9Qa7sz
جنگ کا آغاز نہیں یہ انتقام کا اعلان
انہوں نے مزید کہا، "یہ جنگ کا آغاز نہیں ہے، یہ انتقام کا اعلان ہے۔" صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ اپنے عوام کے دفاع سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ہی ہچکچائے گا۔ جیسا کہ ہم نے اس ہولناک حملے کے فوراً بعد کہا تھا، اگر آپ دنیا میں کہیں بھی امریکیوں کو نشانہ بناتے ہیں، تو آپ اپنی بقیہ مختصر، فکر مند زندگی یہ جانتے ہوئے گزاریں گے کہ امریکہ آپ کا شکار کرے گا، آپ کو تلاش کرے گا اور آپ کو بے رحمی سے مار ڈالے گا۔ انہوں نے کہا، "آج ہم نے اپنے دشمنوں کو شکار کیا اور بہت سوں کو مار ڈالا اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔"
Because of ISIS’s vicious killing of brave American Patriots in Syria, whose beautiful souls I welcomed home to American soil earlier this week in a very dignified ceremony, I am hereby announcing that the United States is inflicting very serious retaliation, just as I promised,…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) December 19, 2025
ٹرمپ نے کیا خبردار
ٹرتھ سوشل (TruthSocial) پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے خبردار کیا کہ دہشت گردوں کو پہلے سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، "داعش نے شام میں بہادر امریکی محب وطنوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ میں نے اس ہفتے کے شروع میں ایک انتہائی پروقار تقریب میں ان کی خوبصورت روحوں کو امریکی سرزمین پر واپس خوش آمدید کہا، اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ امریکہ، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، خونخوار دہشت گردوں سے بہت سخت انتقام لے رہا ہے۔"
شام کی حکومت کی مکمل حمایت
ٹرمپ نے کہا کہ "ہم شام میں داعش کے مضبوط ٹھکانوں پر بڑی طاقت کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ جگہ خون میں لتھڑی ہوئی ہے اور اسے بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، لیکن اگر ہم داعش کو ختم کر سکتے ہیں تو مستقبل روشن ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "شام کی حکومت، جس کی قیادت ایک ایسے شخص کر رہے ہیں جو شام کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے بہت محنت کر رہا ہے، مکمل حمایت میں ہے۔
ان تمام دہشت گردوں کو جو امریکیوں پر حملہ کرنے کے لیے اتنے برے ہیں، خبردار کیا جائے، اگر آپ کسی بھی طرح سے امریکہ پر حملہ کرتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں، تو آپ کو پہلے سے بھی بدتر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔"
"آپریشن ہاک آئی"
ایک اہلکار نے سی این این کو بتایا کہ "آپریشن ہاک آئی،" یعنی ہلاک ہونے والے دو امریکی فوجیوں کا تعلق آئیووا کی ہاک آئی ریاست سے تھا۔ ان میں شام میں بنیادی ڈھانچہ اور ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے کی سہولیات شامل تھیں۔ ان حملوں میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ جس کا تعلق داعش سے تھا۔
Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025
This is not the beginning of a war — it is a…
شام میں ہلاک ہونے والے دو امریکی فوجیوں کی شناخت ڈیس موئنز، آئیووا کے 25 سالہ سارجنٹ ایڈگر برائن ٹورس ٹوور اور مارشل ٹاؤن، آئیووا کے 29 سالہ سارجنٹ ولیم ناتھانیئل ہاورڈ کے نام سے ہوئی ہے۔ آئیووا نیشنل گارڈ کے تین دیگر ارکان اس حملے میں زخمی ہوئے اور انہیں مزید طبی علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔