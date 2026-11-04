امریکی وسط مدتی انتخابات: مشی گن سینیٹ کی دوڑ میں عبدل السید آگے، ریپبلکن مائیک راجرز کے مقابلے میں ابتدائی برتری
وسط مدتی انتخابات کی تشہیری مہم کے دوران نے ڈیموکریٹ امیدوار عبدل السید پر جم کر تنقید کی تھی۔
Published : November 4, 2026 at 8:11 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: مشی گن سینیٹ کی دوڑ میں، ڈیموکریٹ عبدل السید نے ریپبلکن مائیک راجرز کے مقابلے میں ابتدائی برتری حاصل کر لی ہے۔ دریں اثنا، ابتدائی رجحانات کے مطابق، ٹیکساس میں بھی ڈیموکریٹ امیدوار جیمز ٹالاریکو آگے ہیں۔ 2026 کے امریکی وسط مدتی انتخابات کے سلسلے میں، ڈیموکریٹک پارٹی کئی دیگر ریاستوں میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
این بی سی نیوز کے مطابق، مشی گن کی اوکلینڈ کاؤنٹی میں ووٹوں کی گنتی کے ابتدائی مراحل میں جہاں تقریباً 40 فیصد ووٹ گنے جا چکے ہیں جہاں عبدل السید، مائیک راجرز سے آگے ہیں۔ یہ ابتدائی برتری عبدل السید کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اوکلینڈ کاؤنٹی وہی حلقہ ہے جس کی نمائندگی ڈیموکریٹک رکن کانگریس ہیلی سٹیونز کرتی ہیں۔ سٹیونز نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں ریپبلکن امیدوار مائیک راجرز کی حمایت کا اعلان کر کے خبروں میں جگہ بنائی تھی۔ ہیلی سٹیونز کی حمایت کے باوجود، ووٹوں کی ابتدائی گنتی سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبدل السید کو اس کاؤنٹی میں حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ تاہم، چونکہ ابھی بڑی تعداد میں ووٹوں کی گنتی باقی ہے، اس لیے حتمی نتیجے کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا۔
این بی سی نیوز نے نشاندہی کی کہ اوکلینڈ کاؤنٹی روایتی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ 2024 کے صدارتی انتخابات میں، سابق نائب صدر کملا ہیرس نے اس کاؤنٹی میں 10 فیصد سے زیادہ کے فرق سے کامیابی حاصل کی تھی۔
ووٹنگ کے اختتام کے قریب، عبدل السید نے اپنی انتخابی مہم کی پوزیشن پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا کہ کسی بھی نتیجے کو پہلے سے طے شدہ سمجھنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے کہا، "میں اپنی موجودہ پوزیشن کے حوالے سے کافی پر اعتماد ہوں، لیکن کچھ بھی پہلے سے طے شدہ نہیں ہے۔ سب کچھ ووٹرز کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے کل اپنی انتخابی مہم مکمل کر لی تھی۔ ہم یہاں صرف ووٹرز کے ساتھ بات چیت کرنے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے آئے ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور اپنا ووٹ ڈالیں۔ آخر کار، بات اسی پر آ کر رکتی ہے کہ مشی گن اپنے سیاسی مستقبل کے لیے کیا چاہتا ہے۔" اپنی امیدواری کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے، عبدل السید نے زور دیا کہ ان کی بنیادی توجہ مشی گن کا اگلا سینیٹر بننے پر ہے، نہ کہ کوئی خاص ریکارڈ قائم کر کے تاریخ رقم کرنے پر۔
انہوں نے کہا، "میں کسی بھی چیز میں 'پہلا' بننے کے لیے انتخاب نہیں لڑ رہا ہوں۔ میں مشی گن کا اگلا سینیٹر بننے کے لیے انتخاب لڑ رہا ہوں۔" انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں سیاسی تقسیم اور مختلف برادریوں کے ساتھ روا رکھے گئے رویے پر بھی بات کی، اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو ایک ایسے ملک کے طور پر قائم رہنا چاہیے جو متنوع پس منظر اور عقائد رکھنے والے لوگوں کو اپنے اندر سمو سکے۔ السید نے کہا، "میں اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں کہ بہت سے بچوں کو اپنے ہی صدر کو دوسروں کی تضحیک کرتے ہوئے دیکھنا پڑا، صرف ان کے ناموں یا ان کے عبادت کے طریقوں کی بنیاد پر۔ ہم سب کو کبھی نہ کبھی ایسا محسوس کرایا گیا ہے جیسے ہم 'کافی نہیں' ہیں۔ یہ دیکھنا واقعی تکلیف دہ ہے کہ ریاستہائے متحدہ کا صدر اس طرح کا رویہ اختیار کرے۔"
انہوں نے مزید کہا، "تاہم، میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ امریکہ ایک وسیع ملک ہے، ایک ایسی جگہ جہاں عظیم خیالات پروان چڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ہمیشہ کچھ ایسے تنگ نظر لوگ موجود رہیں گے جو امریکہ کو اپنے محدود نقطہ نظر کے مطابق سکیڑنا چاہیں گے۔ لیکن امریکہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے نتائج سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ امریکہ درحقیقت کتنا وسیع ہے۔" ڈیموکریٹک امیدوار نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتخابی مہم کسی بھی نتیجے کے لیے تیار ہے، ساتھ ہی انہوں نے ایک فیصلہ کن نتیجے کی امید بھی ظاہر کی۔ السید نے کہا، "ہم کسی بھی نتیجے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ نتیجہ اتنا فیصلہ کن ہوگا کہ جمہوریت کے خلاف برے ارادے رکھنے والے اسے چیلنج نہ کر سکیں۔"
مشی گن اور ٹیکساس کے ابتدائی نتائج، اور دیگر ریاستوں میں ڈیموکریٹس کی کامیابیوں اور برتریوں نے سینیٹ کے کئی اہم مقابلوں کو توجہ کا مرکز بنا دیا ہے، جبکہ ملک بھر میں ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔
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