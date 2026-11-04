امریکی وسط مدتی انتخابات: 25 ریاستوں میں ووٹنگ مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری، ڈیموکریٹس کو برتری
یہ نتائج کانگریس کی تشکیل اور واشنگٹن کی سیاسی سمت کا تعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
Published : November 4, 2026 at 7:44 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: امریکہ کی 25 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ملک کے ایک بڑے حصے میں پولنگ ختم ہونے کے بعد، اب تمام تر توجہ سینیٹ، ایوانِ نمائندگان (ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز) اور گورنر کے عہدوں کے لیے ہونے والے اہم مقابلوں پر مرکوز ہو گئی ہے۔
سی بی ایس نیوز کے مطابق، مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے 16 ریاستوں میں پولنگ اسٹیشن بند ہو گئے۔ ان ریاستوں میں فلوریڈا، پنسلوانیا، الینوائے، نیو جرسی، میساچوسٹس، ٹینیسی، میری لینڈ، میسوری، الاباما، کنیکٹیکٹ، اوکلاہوما، مسیسیپی، مین، نیو ہیمپشائر، رہوڈ آئی لینڈ اور ڈیلاویئر شامل ہیں۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے ساتھ ساتھ کنساس، مشی گن اور ٹیکساس میں بھی ایوان نمائندگان کی کئی نشستوں کے لیے ووٹنگ مکمل ہوئی۔
اس سے قبل، اوہائیو، نارتھ کیرولائنا، ویسٹ ورجینیا، جارجیا، کینٹکی، ساؤتھ کیرولائنا، ورمونٹ اور ورجینیا جیسی ریاستوں میں بھی ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا تھا۔ 25 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں پولنگ ختم ہونے کے بعد، اب سب کی نظریں کانگریس کے اہم مقابلوں کے نتائج اور ووٹوں کی گنتی پر ہیں۔ ان نتائج سے یہ طے پائے گا کہ کانگریس پر کس جماعت کا کنٹرول ہوگا اور اس کے نتیجے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قانون سازی کے ایجنڈے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
جن ریاستوں میں مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے پولنگ ختم ہوئی، وہاں کئی اہم اور نمایاں مقابلے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق، ان میں فلوریڈا میں سینیٹ اور گورنر کے انتخابات، پنسلوانیا میں ایوانِ نمائندگان کے مختلف مقابلے، نیو جرسی میں ایوانِ نمائندگان کا ایک مقابلہ، اور مین نیز نیو ہیمپشائر میں سینیٹ کے انتخابات شامل ہیں۔ اس سے قبل، ’فاکس نیوز ڈیسیژن ڈیسک‘ نے رپورٹ کیا تھا کہ اوہائیو میں ریپبلکن امیدوار وویک راماسوامی اور ڈیموکریٹ امیدوار ایمی ایکٹن کے درمیان گورنر کے عہدے کے مقابلے کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔
تاہم، سی بی ایس نیوز کے مطابق، مقامی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے تک 31 فیصد ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی تھی۔
دریں اثنا، جارجیا میں گورنر کا انتخاب بھی انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، جہاں ڈیموکریٹ امیدوار کیشا لانس باٹمز تاریخ رقم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر وہ منتخب ہو جاتی ہیں، تو وہ ریاست کی پہلی سیاہ فام گورنر، پہلی خاتون گورنر، اور امریکی تاریخ کی پہلی سیاہ فام خاتون گورنر بن جائیں گی۔ سی بی ایس نیوز کے اندازوں کے مطابق، جارجیا میں سینیٹ کے مقابلے میں ڈیموکریٹ جان اوسوف نے ریپبلکن نمائندے مائیک کولنز کو شکست دے دی ہے، اور اس طرح وہ ایوانِ بالا (سینیٹ) میں اپنی نشست برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔
ہندوستانی نژاد امریکی نمائندوں کی جیت:
اسی بیچ، سابق صدر باراک اوباما کے سابق مشیر، سوہاس سبرامنیم، امریکی ایوانِ نمائندگان کے رکن منتخب ہو گئے ہیں۔ 40 سالہ سبرامنیم نے ورجینیا کے 10ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کل ووٹوں کا 61.5 فیصد سے زائد حصہ حاصل کیا، جبکہ ان کے ریپبلکن حریف، ڈیو بیک وِدھ کو 36.4 فیصد ووٹ ملے۔
ہیوسٹن میں بھارتی نژاد والدین کے ہاں پیدا ہونے والے سبرامنیم میں، نیو اورلینز کی ٹولین یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران خدمتِ خلق کا جذبہ پروان چڑھا۔ وہاں قیام کے دوران، انہوں نے ’ہریکین کترینہ‘ (سمندری طوفان) سے متاثرہ کمیونٹیز کی بحالی میں مدد کے لیے رضاکاروں کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
ہندوستانی نژاد امریکی پیا ڈنڈیا نے فلوریڈا کے 22 ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے امریکی ایوانِ نمائندگان کی نشست جیت لی ہے۔ انہوں نے اس مقابلے میں میرین کور کے سابق اہلکار کیسی اسکر کو شکست دی۔ منگل کو جاری ہونے والے نتائج کے مطابق، ہائی اسکول کی سابق پرنسپل پیا ڈنڈیا نے 51.9 فیصد ووٹ حاصل کیے اور وہ ایک ہندوستانی نژاد امریکی رکنِ کانگریس بن گئی ہیں۔ ان کے مدمقابل، کیسی اسکر نے 49.1 فیصد ووٹ حاصل کیے۔
پیا ڈنڈیا کے والدین بھارت سے ہجرت کر کے امریکہ آئے تھے۔ اس سے قبل، انہوں نے فلوریڈا کے 21 ویں ڈسٹرکٹ میں ریپبلکن امیدوار و ایوان کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں، ہائی اسکول کی یہ سابق پرنسپل جنوبی فلوریڈا کے 22 ویں ڈسٹرکٹ میں منتقل ہو گئیں۔ یہ ڈسٹرکٹ انتخابی حلقہ بندیوں کے عمل کے دوران تشکیل دیا گیا تھا، اور اس میں پہلے سے کوئی موجودہ نمائندہ انتخابی دوڑ میں شامل نہیں تھا۔
'انڈین امریکن امپیکٹ' کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر چنتن پٹیل نے کہا، "فلوریڈا کا 22 واں ڈسٹرکٹ ڈیموکریٹس کے لیے انتہائی سخت مقابلے والے حلقوں میں سے ایک تھا، اور پیا نے اسے 'نیلا' یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کے حق میں کر دیا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "ہمیں فخر ہے کہ 'انڈین امریکن امپیکٹ' نے شروع ہی سے ان کی حمایت کی، اور ہم آج رات ان کی جیت پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔"
نتائج میں ڈیموکریٹ کو برتری:
ڈیموکریٹ جیسمین کلارک نے جارجیا کے 13 ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے امریکی ایوانِ نمائندگان کا انتخاب جیت لیا۔ ڈیموکریٹ مورگن میک گاروی نے کینٹکی کے تیسرے کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے، ڈیموکریٹ نیکما ولیمز نے جارجیا کے پانچویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے، ریپبلکن جم شوارٹزل نے فلوریڈا کے 19 ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے ، ریپبلکن لورل لی نے فلوریڈا کے 15 ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ سے، ڈیموکریٹ جولیانا اسٹریٹن نے الینوائے سے امریکی ایوانِ نمائندگان کے لیے انتخاب جیت لیا ہے۔
جیسے جیسے ملک بھر میں پولنگ اسٹیشن بند ہو رہے ہیں اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے، سب کی نظریں سینیٹ اور ایوانِ نمائندگان (ہاؤس) کے انتخابات کے نتائج پر مرکوز ہیں، ایسے نتائج جو کانگریس کی تشکیل اور واشنگٹن کی سیاسی سمت کا تعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔