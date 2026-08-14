ایران جنگ میں امریکہ کے 45 ایم کیو-9 ریپر ڈرون تباہ ہوگئے، بھارت نے یہی ڈرون خریدنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کیا ہے معاہدہ
امریکی اخبار کے مطابق، ایران جنگ میں امریکہ کے ڈرونز کی تباہی کی یہ تعداد امریکی فوج کے کل بیڑے کا تقریباً 25 فیصد ہے۔
By PTI
Published : August 14, 2026 at 8:02 AM IST
واشنگٹن: امریکی اخبار 'واشنگٹن پوسٹ' نے جمعرات کو نامعلوم عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران کم از کم 45 ایم کیو- 9 ریپر سرویلینس اور سٹرائک ڈرونز کھو دیے۔
'واشنگٹن پوسٹ' کے مطابق، تباہ اور گمشدہ ڈرونز کی یہ تعداد امریکی فوج کے کل بیڑے کا تقریباً 25 فیصد ہے، جس کی ممکنہ قیمت 1.3 بلین ڈالر ہو سکتی ہے۔ پوسٹ کے مطابق یہ نقصان امریکی ٹیکس دہندگان پر اضافی بوجھ کے مترادف ہے۔
اخبار نے ایک امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ، ایسا نہیں ہے کہ تمام ریپر ڈرونز کو مار گرایا گیا بلکہ کچھ کمیونیکیشن لنک فیل ہونے کی وجہ سے کریش ہو گئے۔
2024 میں، ہندوستان نے اپنی فوج کے لیے 31 ایم کیو- 9 ریپر ڈرون خریدنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی ترسیل 2029 میں شروع ہونے کی امید ہے۔
امریکہ نے ریپر ڈرون کو 2007 میں شامل کیا تھا، اور یہ مشرق وسطیٰ اور افغانستان اور عراق جیسے تنازعات والے علاقوں میں امریکی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کلیدی اثاثہ رہا ہے۔
عوامی بجٹ کے اعداد و شمار اور فوجی معلومات کے مطابق، جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکی فوجی بیڑے میں تقریباً 185 ریپر ڈرون شامل تھے- جن میں سے 165 فضائیہ کے پاس اور 20 میرین کور کے پاس تھے۔
مئی میں، پینٹاگون میں ایئر فورس کے ایک سینئر اہلکار، لیفٹیننٹ جنرل ڈیوڈ تبور نے سینیٹ کو بتایا تھا کہ ڈرونز کی تعداد کم ہو کر 135 کے قریب رہ گئی ہے۔
اس وقت، تبور نے قانون سازوں کے سامنے ان نقصانات پر "تشویش" کا اظہار کیا تھا۔ انھوں نے کہا تھا کہ، فضائیہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ اس نقصان کی فوری بھرپائی ہو۔
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