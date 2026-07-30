امریکی فوج پر میزائل حملوں کے بعد امریکہ کی ایرانی اہداف پر بمباری، پہلی بار مصر پر ڈرون حملے
تنازع کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ گذشتہ روز پہلی بار مصر پر حملہ کیا گیا جوکہ اب تک اس جنگ سے محفوظ تھا۔
Published : July 30, 2026 at 7:41 AM IST
بغداد: امریکی فوج نے مشرقِ وسطیٰ میں امریکی افواج پر تہران کے حملے کے جواب میں ایرانی اہداف پر ایک بار پھر بمباری شروع کر دی ہے۔ یہ حالیہ بمباری اس وقت سامنے آئی جب امریکہ نے پڑوسی ملک عراق میں ایران نواز ملیشیا پر سعودی عرب کے ساتھ ملک کر مشترکہ حملے کیے، جس میں کم از کم 20 عسکریت پسند اور چھ ایرانی مشیر ہلاک ہو گئے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے بدھ کی شام سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران پر نئے حملے "گذشتہ روز ایران کی جانب سے کی جانے والی حملے کی کوشش کا ایک بھرپور جواب" ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے اردن میں امریکی فوجیوں کی میزبانی کرنے والے ایک اڈے کو نشانہ بنائے جانے کے بعد جوابی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔
ایران جنگ کے دوران مصر پر پہلی بار حملہ
دوسری جانب، برطانوی بحری سکیورٹی فرم 'امبرے' کے مطابق، مصر کی دمیاط بندرگاہ پر امریکی ملکیت والے فلوٹنگ اسٹوریج بھی ڈرون حملے ہوئے جس کے بعد قدرتی گیس کا ذخیرہ کرنے والے دو جہازوں میں آگ لگ گئی۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ امریکہ کے فلوٹنگ اسٹوریج اور یونان کی ملکیت والے ٹینکر پر ان حملوں کا ذمہ دار کون تھا۔ اس حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔
کئی دنوں کے نسبتاً امن کے بعد اچانک متعدد محاذوں پر بھڑکنے اٹھنے والی اس کشیدگی نے ہمہ گیر جنگ کے خطرے کو بڑھا دیا ہے۔ تازہ کشیدگی نے اس پانچ ماہ پرانے تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے جس نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ جنگ امریکیوں میں بھی غیر مقبول ہے۔ یہ لڑائی ان خدشات میں بھی اضافہ کر سکتی ہے کہ امریکہ اپنے اڈوں اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے درکار جدید ترین ہتھیاروں کے پہلے سے کم ہوتے ذخائر کو مزید کم کر رہا ہے۔
مصر، جو امریکہ کا ایک قریبی اتحادی اور علاقائی ثالث ہے، مشرقِ وسطیٰ کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو جنگ کے دوران اب تک براہِ راست فوجی کارروائی سے محفوظ تھا۔ تاہم مصر میں ہوئے ان حملوں کے بعد اگر ایران یا اس کے اتحادیوں کی جانب سے حملے کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو یہ تنازع کے دائرے میں ایک اور بڑی توسیع کی علامت ہوگا۔
امریکہ کی اوول آفس کی ایک تقریب کے دوران جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا قدرتی گیس کے جہازوں پر ہونے والے حملوں کا ذمہ دار ایران ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ "یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسا پہلے ہوتا رہا ہے۔"
بدھ کی سہ پہر انہوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ "حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس دوران، ہم ان پر بہت شدید حملے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان پر وار کرنے کی باری اب ہماری ہے۔"
عراقی ملیشیاؤں پر سعودی تیل کی تنصیبات پر حملوں کا الزام
اس سے قبل سعودی عرب نے عراقی ملیشیاؤں پر الزام لگایا کہ انہوں نے گذشتہ دو دنوں کے دوران اس کی تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے۔ عراقی ملیشیاؤں کے ایک مشترکہ گروپ نے ابتدائی طور پر ان الزامات کی تردید کی، جب کہ یمن میں سرگرم ایران نواز گروپ حوثیوں نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک الگ لیکن متعلقہ تنازع کے حصے کے طور پر سعودی توانائی کی تنصیبات پر حملہ کیا۔
اس تازہ کشیدگی سے پہلے ثالثوں نے امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے حوالے سے امید کا اظہار کیا تھا۔ تاہم، آبنائے ہرمز میں نئے سرے سے شروع ہونے والی لڑائی کے باعث حالیہ ہفتوں میں ہوا ایک عبوری معاہدہ ناکام ہو گیا۔
ایک علاقائی اہلکار نے بتایا کہ ثالث اب بھی دونوں فریق کے درمیان امن بحال کرنے اور جنگ بندی کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے "کوششیں کر رہے ہیں"۔ انہوں نے بند کمرے میں جاری سفارت کاری پر بات چیت کے لیے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کی اور اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں کہ آیا کوئی پیش رفت ہو رہی ہے یا نہیں۔
ایک عرب اہلکار نے بتایا کہ خطے کے ممالک صورت حال کو پرامن بنانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہیں گے، انہوں نے مزید کہا کہ کامیاب ثالثی کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ دونوں فریق ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے رکنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے۔ صورت حال کے اندرونی جائزے پر بات کرنے کے لیے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس اہلکار نے کہا کہ "ہم اس وقت بہت خراب پوزیشن میں ہیں۔"
ان نئی جھڑپوں نے تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ کر دیا۔ عالمی معیار کے مطابق برینٹ خام تیل کی قیمت 7.3 فیصد بڑھ کر 88.093 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔
اردن کا میزائل مار گرانے کا دعویٰ
ایران کے پاسدارانِ انقلاب نے سرکاری خبر رساں ایجنسی 'ارنا' کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اس نے اردن کے موفق السلتی ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جو خطے کے لیے امریکی فوج کا ایک اہم مرکز ہے۔
وہیں اردن کی فوج نے بتایا کہ ایران کے پانچ میزائلوں کو فضا میں ہی روک کر تباہ کر دیا گیا۔ فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
سعودی تیل تنصیبات پر حملوں سے توانائی کے بحران میں اضافے کا خدشہ
دریں اثناء سعودی عرب حوثیوں کے ساتھ بھی ایک بار پھر نئی جنگ میں الجھ گیا ہے۔ حوثیوں نے سعودی جہاز رانی کی ناکہ بندی کا اعلان کر رکھا ہے جس سے مشرقِ وسطیٰ کا ایک اور اہم تجارتی راستہ بحیرہ احمر سے خلیجِ عدن میں جانے والا آبنائے باب المندب مفلوج ہو سکتا ہے۔
اس سے قبل پیر کے روز حوثیوں نے کہا کہ انہوں نے ان تیل کی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرون داغے ہیں جو سعودی عرب کے پار بحیرہ احمر کے ساحلی شہر ینبع تک تیل منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ شہر سعودی برآمدات کے لیے ایک اہم متبادل راستہ ہے جو آبنائے ہرمز پر ایران کے قبضے کی وجہ سے رک گئی ہیں۔
باغیوں کا کہنا تھا کہ یہ حملہ سعودی ڈرون حملے کے جواب میں کیا گیا جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ اس نے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔
پلانٹ لیبز کی پیر کی سیٹلائٹ تصاویر، جن کا اے پی نے تجزیہ کیا ہے، سعودی آرامکو کی ابقیق آئل پروسیسنگ تنصیب کو پہنچنے والا نقصان ظاہر کرتی ہیں۔ یہ وسیع و عریض تنصیب یومیہ تقریباً 70 لاکھ بیرل خام تیل ریفائن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
ایران نے آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق عمان کی تجویز مسترد کر دی
آبنائے ہرمز اس تنازع میں کشیدگی کا مرکز بن کر ابھرا ہے۔ ایران کے نائب وزیرِ خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک نے آبنائے کے انتظام سے متعلق عمان کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ عمان آبنائے کے دوسری طرف واقع ہے۔ اس تجویز میں عمان نے جہازوں کی آمد و رفت کا انتظام مشترکہ طور پر سنبھالنے کی بات کہی تھی۔
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کاظم غریب آبادی نے کہا کہ عمان کی تجویز میں آبنائے کو دو راستوں میں تقسیم کرنا شامل تھا۔انہوں نے بتایا کہ ایران نے اپنی علاقائی حدود (پانیوں) سے بحری جہازوں کے گزرنے کے لیے ایک عبوری منصوبے کے ساتھ ایک جوابی تجویز پیش کی ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ تہران کی پالیسی یہ ہے کہ آبنائے "کبھی بھی جنگ سے پہلے کی صورت حال پر واپس نہ جائے" جب جہاز یہاں سے آزادانہ طور پر نقل و حرکت کرتے تھے۔
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