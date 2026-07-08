امریکہ نے ایران پر پھر سے حملے شروع کر دیے، تہران کو ملی تیل بیچنے کی اجازت بھی منسوخ
ایران پر تازہ حملوں سے پہلے امریکہ نے ایرانی تیل پر پابندی کے عارضی استثنیٰ کو ختم کر دیا۔
Published : July 8, 2026 at 7:59 AM IST
واشنگٹن: امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے منگل (مقامی وقت) کو کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں امریکہ نے ایران کے خلاف متعدد حملے شروع کیے ہیں۔
ایکس پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں، امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس فوجی کارروائی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران بحری جہازوں کو نشانہ بنانے اور ان پر حملے کرنے کی بھاری قیمت چکائے۔ امریکی فوج نے ان حملوں کو اس بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں تجارتی جہاز رانی پر حملے قرار دیا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ "امریکی سینٹرل کمانڈ کی افواج نے ایران کے خلاف متعدد بڑے حملے کیے ہیں تاکہ اسے بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں بے گناہ عوام لوگوں پر مشتمل تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے اور ان پر حملہ کرنے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے۔" امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ حملے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تین تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے بعد کیے گئے۔
U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026
پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ "امریکہ جوابی حملے کر رہا ہے کیونکہ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تین تجارتی جہازوں پر حملہ کیا۔" امریکی سینٹرل کمانڈ نے مزید الزام لگایا کہ ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور میری ٹائم سکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ "ایرانی حملے غیر ضروری، خطرناک اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہیں۔"
الجزیرہ نے ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ جنوبی ایران میں سرک اور قشم کے قریب کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی بندر عباس کے مشرق اور مغرب میں دھماکوں کی اطلاع دی۔ ایرانی میڈیا نے سرک بندرگاہ پر متعدد دھماکوں کی بھی اطلاع دی جب کہ تجارتی اور ماہی گیری کے گھاٹوں پر پروجیکٹائل سے حملے کیے گئے۔
دریں اثنا الجزیرہ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ایرانی تیل پر پابندی کے استثنیٰ کو منسوخ کرکے مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
ایک بیان میں ایرانی وزارت نے امریکی محکمہ خزانہ کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے 18 جون کو دستخط کی گئی مفاہمت کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ معاہدے پر دستخط ہونے کے 20 دن سے بھی کم عرصے میں اٹھایا گیا یہ قدم برے عزائم کو ظاہر کرتا ہے اور بتایا ہے کہ امریکی انتظامیہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
رپورٹ کے مطابق، ایران نے واشنگٹن پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ لبنان کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کے ذریعے براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح سے مفاہمت نامے کی شرائط کی بار بار خلاف ورزی کر رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق، امریکی فوجی حملے واشنگٹن کی جانب سے ایرانی تیل پر عارضی پابندی کی استثنیٰ کو منسوخ کرنے کے فوراً بعد سامنے آئے۔
رپورٹ کے مطابق اس سے قبل منگل کو امریکی محکمہ خزانہ نے جون میں جاری کردہ لائسنس منسوخ کر دیا، جس میں ایران کو 21 اگست تک خام تیل اور اس سے متعلقہ مصنوعات کی پیداوار، فروخت اور ترسیل کی اجازت دی گئی تھی۔
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