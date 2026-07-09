کئی ایرانی علاقوں میں امریکی حملے، دھماکے ہی دھماکے، ایران نے بحرین، کویت اور قطر کو نشانہ بنایا
CENTCOM نے کہا کہ حملوں کا مقصد بین الاقوامی جہازوں پر مزید حملے کرنے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا تھا۔
Published : July 9, 2026 at 9:34 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے جمعرات کو علی الصبح ایران کے خلاف نئے فضائی حملے شروع کیے، اور تہران نے جوابی کارروائی میں بحرین، کویت اور قطر کو نشانہ بنایا ہے۔تازہ حملوں نے ایک بار پھر خلیج فارس میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد کے لیے ایک عبوری معاہدے کو ختم کر دیا ہے۔
یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد ہوئے جب انھوں نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حالیہ ایرانی حملوں کے نازک جنگ بندی کے خاتمے کا اشارہ دیا تھا۔ بدھ کے اوائل میں ایران کی جانب سے عمان کے ساحل پر متعدد تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ نے متعدد فوجی مقامات اور بندرگاہوں کی تنصیبات پر حملہ کیا، جس کے بعد ایران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
لیکن جمعرات کے حملے بڑے پیمانے پر کیے گئے، بحرین میں کم از کم دو بار سائرن بجائے گئے ہیں، جہاں امریکی بحریہ کا 5واں فلیٹ ہیڈ کوارٹر واقع ہے۔ تین خلیجی عرب ممالک میں فوری طور پر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کویت کی فوج نے کہا ہے کہ وہ آنے والے ڈرونز اور میزائلوں کو فعال طور پر روک رہی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے بحرین اور کویت پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔
امریکی فوج کی سنٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس نے پورے ایران میں تقریباً 90 اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جس میں ہوائی اڈے کے رن وے اور میزائل لانچروں پر حملے کی فوٹیج جاری کی گئی۔
بیان میں مزید کہا گیا ہےکہ "امریکی افواج چوکس، مہلک، اور کمانڈر ان چیف کی ہدایت کردہ کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔"
اپریل کے بعد پہلی بار، یہ بھی ظاہر ہوا کہ امریکی حملوں میں ایرانی پلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سرکاری میڈیا نے ایران کے شمال مشرقی صوبہ گلستان میں ایک ریلوے پل پر حملے کی اطلاع دی، اور پاسداران انقلاب نے کہا کہ مشہد جانے والے راستے پر دو پلوں پر حملہ کیا گیا، جہاں حکام جمعرات کو مرحوم آیت اللہ علی خامنہ ای کو دفن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ کیا گولستان حملہ وہی تھا جس کا ذکر پاسداران انقلاب نے کیا تھا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کیا کہا؟
امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) نے بدھ (مقامی وقت) کو اعلان کیا کہ اس کی افواج نے تجارتی جہاز رانی اور سویلین عملے پر حالیہ حملوں کے بعد ایران کے خلاف اضافی حملے شروع کیے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تہران کی صلاحیت کو مزید کم کرنا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، یو ایس سنٹرل کمانڈ نے کہا، "کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر، امریکی سینٹرل کمانڈ فورسز نے ایران کے خلاف اضافی حملے شروع کیے ہیں تاکہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو خطرے میں ڈالنے کی اس کی صلاحیت کو مزید کم کیا جا سکے۔"
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ "امریکہ ایران کو ایک اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہ پر آزادانہ طور پر کام کرنے والے تجارتی جہازوں اور سویلین عملے کے خلاف حالیہ بلا اشتعال جارحیت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔"
ایک بیان میں، سینٹ کام نے کہا کہ حملوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورکس، ساحلی راڈار سائٹس، اینٹی شپ میزائل کی صلاحیتوں اور 60 سے زیادہ چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا جو اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) کے زیر انتظام آبنائے ہرمز کے آس پاس میں ہیں۔
امریکی فوج نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد بین الاقوامی جہاز رانی پر مزید حملے کرنے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ واشنگٹن نے الزام لگایا تھا کہ ایران نے حال ہی میں ایک اہم سمندری راستے سے گزرنے والے تین تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا: جزائر مارشل کے پرچم والے ایم ٹی الرقیہ، سعودی پرچم والے ایم ٹی ویدیان، اور لائبیریا کے پرچم والے ایم ٹی سائپرس پراسپرٹی۔
ان مبینہ حملوں کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے، سینٹ کام نے کہا، "ایرانی فورسز کی طرف سے بلا اشتعال جارحیت جنگ بندی کی واضح اور خطرناک خلاف ورزی ہے اور جہاز رانی کی آزادی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔" بیان میں مزید کہا گیا ہے، "جب معاہدے کا احترام نہیں کیا جاتا ہے، تو سینٹ کام فورسز ایران کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیے تیار اور چوکس رہتی ہیں۔"
ایران نے امریکی حملوں کی تصدیق کی:
دریں اثنا، ایران کے سرکاری میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے، سی این این نے جنوبی ایرانی بندرگاہی شہر چابہار میں بجلی منقطع ہونے کی اطلاع دی ہے، یہاں امریکہ نے ایران کے خلاف ایک اور فضائی حملے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی سرکاری اسلامی جمہوریہ نیوز ایجنسی (ایرنا) نے اطلاع دی ہے کہ چابہار اور قریبی ساحلی شہر کونارک میں تقریباً 10 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
ایرنا نے اطلاع دی کہ چابہار شہر کے کچھ حصوں میں بجلی منقطع ہو گئی ہے اور اس واقعہ کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ، نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے، سی این این نے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی شہر بوشہر میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
فارس نے بتایا کہ دھماکوں کی صحیح جگہ کا فوری طور پر تعین نہیں کیا جاسکا۔ ایران کا بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ بوشہر میں واقع ہے۔ پریس ٹی وی کا حوالہ دیتے ہوئے، الجزیرہ نے اطلاع دی ہے کہ ایران کے ابو موسیٰ جزیرے پر بھی دھماکے ہوئے، اور جنوبی شہر سرک کے گاؤں طاہروئی کے قریب مزید تین دھماکے سنے گئے۔
یہ تازہ ترین حملے سات جولائی کو کیے گئے امریکی فوجی آپریشن کے بعد ہوئے۔ اس وقت، سینٹ کام نے کہا کہ اس کی افواج نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا دور شروع کیا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر مبینہ ایرانی حملوں کے جواب میں 80 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے درست ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔
ایران کی امریکہ کو دھمکی:
ایران نے جمعرات کو امریکہ کو ایک نئی دھمکی جاری کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اعلان کیا کہ امریکی "غنڈہ گردی اور وعدوں کی خلاف ورزی" کو مزید قیمت چکانی پڑے گی۔ انھوں نے کہا کہ، آبنائے ہرمز صرف تہران کی شرائط کے تحت کام کرے گا۔
قالیباف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "امریکہ نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا ہے کہ دھونس اور وعدے توڑنے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں اسے واضح طور پر کہتا ہوں: اگر آپ نے حملہ کیا تو آپ کو نقصان پہنچے گا۔ آپ اور بھی گہرائی میں ڈوب جائیں گے: آبنائے ہرمز صرف امریکی دھمکیوں کے ساتھ نہیں کھلے گا"۔
حملوں سے جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ
ٹرمپ نے ان خدشات کو ہوا دی کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ جنگ کو روکنے کا عبوری معاہدہ "ختم ہو گیا" ہے۔ حالانکہ انہوں نے مزید کہا کہ وہ امریکی نمائندے کو مذاکرات کو جاری رکھنے کی اجازت دیں گے۔
حملوں نے بار بار جنگ بندی کے ختم ہونے کا اشارہ دیا ہے، لیکن ٹرمپ کے تبصروں نے نئی غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کیا ہے اور ان کے بیان کے بعد تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ان تازہ حملوں کے بعد ایک نئے سرے سے تنازع مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور ممکنہ طور پر آبنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل کو دوبارہ متاثر کر سکتا ہے۔
بدھ کے روز ٹرمپ سے جب جنگ بندی کی حیثیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہاتھا، "میرے لیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ امریکی نمائندے مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کے نتائج پر شک ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا، "وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں،"۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی، جو ایک اعلیٰ مذاکرات کار بھی ہیں، نے ایکس پر جواب دیا کہ ٹرمپ کے ریمارکس "طاقت کی علامت نہیں بلکہ ایران کے بارے میں امریکی پالیسی کی ناکامی کا اعتراف" ہیں۔
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