داعش کے ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے، امریکی صدر ٹرمپ نے دیا تھا حکم

امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’فضائی حملہ میرے حکم پر کیا گیا‘۔

نائیجیریا میں داعش کے خلاف کارروائی (U.S. Central Command @CENTCOM)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 26, 2025 at 12:32 PM IST

4 Min Read
واشنگٹن: امریکا نے نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف فضائی حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر یہ اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ یہ دہشت گرد عیسائیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے امریکی صدر نے لکھا کہ یہ فضائی حملے ان کے حکم پر کیے گئے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید لکھا، "مغربی نائیجیریا میں سرگرم داعش کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آج رات، کمانڈر انچیف نے میری ہدایت پر دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک فضائی حملہ کیا۔ یہ دہشت گرد خاص طور پر بے گناہ عیسائیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بے دردی سے قتل کر رہے ہیں۔" میں نے ان دہشت گردوں کو پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ اگر وہ عیسائیوں کو مارنا بند نہیں کرتے تو وہ مصیبت میں پڑ جائیں گے اور آج رات، بالکل ایسا ہی ہوا۔

درست حملے صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے

امریکی صدر نے کہا کہ محکمۂ جنگ نے متعدد درست حملے کیے، جو کچھ صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے۔ میری قیادت میں ہمارا ملک بنیاد پرست اسلامی دہشت گردی کو پنپنے نہیں دے گا۔ خدا ہماری فوج کو خوش رکھے اور مارے جانے والے دہشت گردوں سمیت سب کو کرسمس کی مبارکباد ہے۔

فوجی اڈوں اور سویلین ڈیفنس فورسز پر حملے

دریں اثنا، امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررازم سینٹر کے مطابق، دہشت گرد تنظیم ISIS-West Africa (ISIS-WA) 2015 میں اس وقت قائم ہوئی جب بوکو حرام نے ISIS سے وفاداری کا عہد کیا۔ امریکہ کے مطابق، یہ شاخ خطے میں فوجی اڈوں اور سویلین ڈیفنس فورسز پر حملے کرتی ہے اور اکثر سرکاری ملازمین اور انفراسٹرکچر اور عیسائیوں پر حملے کرتی ہے۔

شام میں بھی اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف بڑے پیمانے پر فضائی حملے

اس سے قبل، امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے کہا کہ 19 دسمبر (مقامی وقت کے مطابق) کو، امریکی اور اردنی افواج نے شام میں اسلامک اسٹیٹ دہشت گرد گروپ کے خلاف بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے تھے، جس میں 100 سے زیادہ درست رہنمائی والے گولہ بارود کے ساتھ 70 دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔

'طاقت کے ذریعے امن' کا مظاہرہ

سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X' پر ایک پوسٹ میں، سینٹ کام (CENTCOM) نے کہا کہ حملے راتوں رات کیے گئے اور اس آپریشن کو 'طاقت کے ذریعے امن' کا مظاہرہ قرار دیا۔ کمانڈ نے فضائی حملوں کی ویڈیو بھی جاری کی۔ یہ کارروائی اس وقت سامنے آئی جب چند روز قبل اسلامک اسٹیٹ کے ایک مشتبہ حملہ آور نے شام کے وسطی شہر پالمائرا میں امریکی اور شامی فوج کے قافلے کو نشانہ بنایا تھا۔

ایڈیٹر کی پسند

